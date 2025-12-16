Bahisle mücadelede yeni dönem: Reklamlara yasak için düğmeye basıldı

Türkiye’de özellikle gençler arasında hızla yayılan bahis ve kumar alışkanlığına karşı kapsamlı bir düzenleme hazırlığı yapılıyor. Alkol ve sigarada uygulanan reklam kısıtlamalarının benzerinin bahis sektörü için de devreye alınması planlanıyor.

Son yıllarda toplumsal bir sorun haline gelen bahis ve kumar alışkanlığı, devletin gündemindeki öncelikli başlıklardan biri haline geldi. Özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle eleştirilen bahis faaliyetlerine karşı, reklamları da kapsayan yeni ve sert önlemler için hazırlık başlatıldı.

REKLAMLAR TAMAMEN KALDIRABİLİR

Edinilen bilgilere göre, bahis siteleri ve oyunlarına yönelik tanıtım faaliyetlerinin tamamen yasaklanması gündemde. Bu düzenleme hayata geçerse, alkol ve sigara ürünlerinde olduğu gibi bahis reklamları da televizyon, dijital mecralar ve açık alanlarda yer alamayacak.

BAKANLIKLAR ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen teknik çalışmada, bahisle mücadelede hem hukuki hem de sosyal boyut ele alınıyor. Hazırlanan taslağın, önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise 15–18 yaş aralığındaki çocukların bahis ve kumara erişiminin engellenmesi olacak. Bu yaş grubunu hedef alan dijital erişim kanallarına yönelik ek kısıtlamalar ve denetim mekanizmaları planlanıyor.

AMAÇ: GÖRÜNÜRLÜĞÜ AZALTMAK

Yetkililer, reklam yasağıyla birlikte bahis ve kumarın “normalleştirilmesinin” önüne geçilmesini hedefliyor. Uzmanlar, reklamların özellikle gençler üzerinde özendirici etki yarattığını, bu nedenle görünürlüğün azaltılmasının önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

YASAL SÜREÇ YAKINDAN İZLENİYOR

Hazırlık aşamasındaki düzenlemenin kapsamı ve uygulanma biçimi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Bahisle mücadelede atılacak bu adımın, hem sosyal hem de hukuki sonuçlarıyla geniş yankı uyandırması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi