Mehmet Akif Ersoy dosyasında yeni iddia: Eski Habertürk çalışanından taciz açıklaması

Tutuklanmasının ardından hakkında ortaya atılan iddialarla gündemde olan Mehmet Akif Ersoy’la ilgili yeni bir açıklama geldi. Habertürk TV’nin eski çalışanlarından Tuğçe Acar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Ersoy tarafından sınır ihlali niteliğinde davranışlara maruz kaldığını öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy hakkında kamuoyuna yansıyan iddialara bir yenisi daha eklendi. Daha önce farklı isimlerin açıklamalarıyla gündeme gelen dosyada, bu kez eski bir Habertürk TV çalışanı yaşadıklarını anlattı.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alan Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan sevk yazısında yer alan ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bu gelişmelerin ardından soruşturma dosyasına ilişkin iddialar ve kişisel beyanlar art arda gündeme gelmeye başladı.

ESKİ SPİKERDEN “SİSTEMATİK TACİZ” İDDİASI

Ersoy’un tutuklanmasının ardından eski Habertürk spikeri Nur Köşker de yaptığı açıklamada, uzun bir süre boyunca tacize uğradığını öne sürmüş, yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Köşker’in ifadeleri, dosyaya ilişkin tartışmaları daha da derinleştirmişti.

YENİ AÇIKLAMA TUĞÇE ACAR’DAN GELDİ

Son olarak Habertürk TV’nin eski çalışanlarından Tuğçe Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ersoy’la ilgili iddialarını dile getirdi. Acar, bir dönem birlikte çalıştıkları Ersoy’un, kanaldan ayrıldıktan sonraki bir görüşmede istemediği ve sınır ihlali olarak değerlendirdiği davranışlarda bulunduğunu öne sürdü. Bu olayın ardından Ersoy’la tüm iletişimini kestiğini ifade etti.

İŞE ALIM SÜRECİ İDDİASI

Acar, paylaşımında ayrıca Habertürk TV ile yürüttüğü bir iş görüşmesinin olumlu ilerlediğini ancak Ersoy’un genel yayın yönetmenliği görevine getirilmesinin ardından işe giriş sürecinin durdurulduğunu iddia etti. Yaşadıklarını bazı yöneticilerle paylaştığını belirten Acar, kurum içinde Ersoy’un konumu nedeniyle kendisiyle çalışılamayacağının bildirildiğini öne sürdü.

“YALNIZ OLMADIĞIMI GÖRÜYORUM”

Acar, açıklamasının devamında benzer deneyimler yaşayan kadınların seslerini yükseltmesi gerektiğini vurgulayarak, yaşananların ardından susmamanın önemine dikkat çekti. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

GÖZLER YARGI SÜRECİNDE

Mehmet Akif Ersoy’la ilgili iddialara ilişkin yargı süreci devam ederken, dosyada yer alan tüm beyan ve delillerin savcılık tarafından değerlendirildiği öğrenildi. Yetkililerden konuya ilişkin yeni bir resmi açıklama yapılması bekleniyor.

