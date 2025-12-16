Süre daralıyor: SDG için kritik 15 gün, bölgede büyük askeri hareketlilik

Suriye’de SDG’nin silah bırakıp merkezi orduya entegre edilmesi için tanınan sürede sona yaklaşıldı. Sürecin ilerlememesi üzerine sahada askeri hazırlıklar hız kazanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da “10 Mart Mutabakatı uygulanmalı” mesajı geldi.

Suriye’nin kuzeyinde uzun süredir tartışma konusu olan SDG’nin geleceğine ilişkin süreçte kritik bir dönemece girildi. Türkiye’nin net tutum ortaya koyduğu entegrasyon şartları için verilen sürenin dolmasına 15 gün kala, sahadaki gelişmeler hem diplomatik hem askeri boyutta hızlandı.

TÜRKİYE’NİN ŞARTI NET: ÖRGÜT YAPISI SONA ERMELİ

Güvenlik kaynaklarına göre Türkiye, SDG’nin bir yapı olarak tamamen kendini feshetmesini ve unsurların bireysel olarak Suriye ordusuna katılmasını şart koşuyor. Ankara, bu sürecin herhangi bir şekilde özerk ya da ayrı bir yapılanmaya dönüşmesine kesinlikle karşı çıkıyor. SDG’nin üst düzey yöneticilerinin Şam yönetiminde yer alması ise kabul edilmeyen başlıklar arasında bulunuyor.

10 MART MUTABAKATI VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada sürece ilişkin net mesaj verdi. Erdoğan, 10 Mart’ta varılan mutabakatın uygulanmasının zorunlu olduğunu belirterek, Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

ANKARA’DAN ASKERİ DESTEK MESAJI

Güvenlik kaynakları, mutabakat şartlarının yerine getirilmemesi halinde Suriye yönetiminin ülke bütünlüğü için askeri adım atabileceğini, Türkiye’nin de bu sürece destek vereceğini ifade etti. Ankara’nın, sahadaki gelişmeleri anbean takip ettiği ve olası senaryolara karşı hazırlıklı olduğu bildirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI’NDAN SERT UYARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de daha önce yaptığı açıklamada, hangi isim altında olursa olsun terör yapılanmalarının faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirtmişti. Güler, silah bırakma ve entegrasyon sürecinin gecikmeden tamamlanmasının hem Suriye’nin istikrarı hem de Türkiye’nin milli güvenliği açısından hayati olduğunu vurgulamıştı.

SAHADA BÜYÜK HAZIRLIK

Süre dolmadan ilerleme sağlanamaması halinde Suriye ordusunun kapsamlı bir askeri operasyon için hazırlandığı belirtiliyor. Planlamalara göre, yaklaşık 80 bin askerin sevk edilmesi öngörülürken, ağır silahlar, hava unsurları ve insansız sistemlerin de operasyonda yer alacağı ifade ediliyor. Kritik hatlarda keşif ve gözetleme faaliyetlerinin yoğunlaştırıldığı, öncü birliklerin konuşlanma hazırlıklarını tamamladığı bildiriliyor.

GÖZLER ÖNÜMÜZDEKİ İKİ HAFTADA

Önümüzdeki 15 gün, SDG’nin geleceği ve bölgedeki dengeler açısından belirleyici olacak. Diplomatik adımların mı yoksa askeri senaryonun mu devreye gireceği, sürecin nasıl sonuçlanacağını ortaya koyacak.

