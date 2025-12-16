Güllü’nün ölüm dosyasında yeni adım: Soruşturma kapsamında oğlu da ifadeye çağrıldı

Yalova’daki evinde hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in tutuklanmasının ardından bu kez oğlu Tuğberk Yağız’ın savcılıkta ifade vermek üzere çağrıldığı öğrenildi.

Sanatçı Güllü’nün evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Olayın şüpheli bulunması üzerine başlatılan adli süreçte, daha önce cinayet itirafı iddiası sonrası kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Soruşturmada bugün dikkat çeken bir adım daha atıldı.

OĞLU SAVCILIĞA ÇAĞRILDI

Edinilen bilgilere göre, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız, soruşturma kapsamında savcılığa davet edildi. Tuğberk’in, dosyada “şikâyetçi” sıfatıyla ifade vereceği belirtildi. Savcılığın, olayın tüm yönlerini aydınlatmak amacıyla aile bireylerinin beyanlarını tek tek değerlendirdiği öğrenildi.

TUTUKLANAN KIZ SUÇLAMAYI REDDEDİYOR

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter’in ise suçlamaları kabul etmediği biliniyor. Gülter, ifadesinde annesinin ölümünde herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını savunarak, iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

GÖRÜNTÜLER SORU İŞARETLERİNİ ARTIRDI

Öte yandan, bir televizyon programında Tuğberk Yağız’ın annesinin ölümünün ardından eve camı kırarak girdiğine ilişkin görüntüler yayınlanmıştı. Programda yer alan iddialarda, Yağız’ın evden bazı eşyalar aldığı öne sürülürken, bu durum soruşturma sürecinde tartışma yarattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Savcılık kaynakları, dosyada yer alan görüntüler, tanık anlatımları ve teknik incelemelerin titizlikle değerlendirildiğini belirtti. Güllü’nün ölümüne ilişkin adli sürecin, alınacak yeni ifadeler ve delil incelemeleriyle birlikte netlik kazanması bekleniyor.

