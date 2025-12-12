Vatan Partililer, Çekmeköy’de bir polisimizin şehit edildiği metruk sitenin önünde açıklama yaptı

Vatan Partisi, Çekmeköy Aydınlar Mahallesindeki uyuşturucu ve fuhuş baronlarına karşı mücadele başlattı. İlçe Başkanı Songül Çağlar, dün düzenlediği basın açıklamasında, hükümete seslenerek, temizlik çağrısı yaptı. Çağlar, ‘Söz veriyoruz, bu sokaklarda anneler ve çocuklar korkmadan yürüyecek.’ Dedi

Vatan Partisi Çekmeköy İlçe Başkanlığı, önceki gün Çekmeköy’de bir polisimizin şehit edildiği ve suç faaliyetlerinin merkezi haline gelen metruk sitenin önünde açıklama yaptı. İlçe Başkanı Songül Çağlar, sitenin yıkılması için yetkililere çağrı yaptı. Açıklama öncesinde sabah saatlerinde kapı kapı gezerek mahalle sakinlerine açıklamanın haberini veren Çağlar, bölgenin suç unsurlarından temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Songül Çağlar, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti: “Pazartesi günü, 2 gün önce sabah saatlerinde, Aydınlar Mahallemizin Adnan Kahveci Caddesinde bulunan eve Özel Harekat Polislerimizce uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada Özel Harekat Polisimiz Emre Albayrak şehit oldu. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Emniyet Teşkilatımızın, şehit polisimizin ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun.

‘20 YILDIR TAMAMLANAMADI’

“Değerli Aydınlar Mahallemizin sakinleri, bugün burada basın açıklaması yapmamızın nedeni; arkamızda bulunan Aydınlar Mahallemizin merkezinde bulunan bu geniş alanda 20 yıldır tamamlanmayan, zaman içinde metruk hale gelen, bu alanı uyuşturucu tacirlerinin mesken edinmesidir.

“Sizlerin de gördüğü, bildiği gibi, etrafında yüzlerce binanın yer aldığı, yüzlerce vatandaşımızın oturduğu yaşam alanımızın tam da ortasında bu metruk yapılar yer alıyor. Tam karşısında, yüzlerce evladımızın okuduğu okul ve hemen altında yavrularımızın gittiği kreş var. Bu okula, her gün sabah gelip, akşam giden öğrencilerimiz çocuklarımız var. Burada ikamet eden kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız bu metruk binaların olduğu bölgede geçmek zorunda. Ve bu sokaklarda, caddelerde geçerken korkup, tedirgin olmaktalar. Can güvenliklerinden endişe duymaktalar.

“Neden? Çünkü, bu arkamızda bulunan devasa alandaki onlarca bloktan oluşan yapılar, müteahhit ve hak sahipleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle mahkemelik olmuşlar ve bu yapılar bu haliyle bırakılmış, tamamlanmamıştır.

‘SUÇ ÖRGÜTLERİ MESKEN EDİNDİ’

“20 yılı aşkın süredir mahkemesi devam bu alanı son yıllarda; suç örgütleri kullanmaya başlamıştır. Zehir ticareti yapılan bu alan aynı zamanda, uyuşturucu kullananların mesken tuttuğu bir yer olmuştur. Aydınlar Mahallemizin kalbine karabasan gibi çökmüştür. Uyuşturucu kullananlar burayı mesken tutmuş. Uyuşturucu baronları bu mekanı çirkin işleri için kullanmaktadır.

“Gece karanlık çöktüğünde etrafındaki evlerde oturan komşularımız dışarıya çıkamıyor.

Çocuklarını her gün okula getirip götüren anneler yürekleri ağzında gelip-gidiyor.

20 yıl Çekmeköy’ü yöneten Belediye Başkanı sorunu çözmemiş, bir buçuk yıldır görevde olan Belediye Başkanı da bu konuda kılını kıpırdatmıyor. ‘Mahkeme devam ediyor bir şey yapamayız.’ diyorlar.

“Üç-beş müteahhidin kar hırsına, bu sistemin rantına teslim olmuşlar! Binlerce komşumuzun yaşadığı bu sorunu çözmek bu kadar zor mudur? Çocuklarımızın, gençlerimizin gözleri önünde duran bu bataklığı yıkmak zor mudur? Mahallelerimizin göbeğinde uyuşturucu satışına göz yummak, gençlerimizi geleceğimizi uyuşturucu çetelerinin ellerine bırakmak hangi ahlaka ve vicdana sığar!

“İki gün önce Özel Harekat Polisimiz Emre Albayrak, Aydınlar Mahallemizde uyuşturucu operasyonu yapılırken şehit oldu. Operasyon yapılan o ev buraya çok ta uzak değil. Bu koca alanı emniyet güçlerimiz nasıl korusun? İhbara geldiklerinde uyuşturucu tacirleri uyuşturucu kullananlar, yüzlerce noktadan kaçıyor.

HÜKÜMET YETKİLİLERİNE ÇAĞRI

“Vatan Partisi olarak; bu sorunu çözmesi için devletimize çağrıda bulunuyoruz.

Suç merkezi haline gelen bu ucube metruk binalar kamulaştırılsın. Yıllardır mağdur olan hak sahiplerine hakkedişleri ödenerek yıkılsın. Yerine gençlerimiz, çocuklarımız için Aydınlar Mahallemizin ismine yakışacak şekilde, bu alan da spor merkezi, kütüphanesi, tiyatrosu, kreşi, lisesi olan kültür merkezi yapılsın. Gençlerimizin, çocuklarımızın sağlıklı birey olarak yetişmesi için mahallelerimizde buna ihtiyacımız var. Zehir tacirlerine gençliğimizi geleceğimizi bırakmayız.

“Bunun başka bir çözümü yok! Gençlerimiz, çocuklarımız bu kirli işleri ve bunlardan beslenenleri görerek büyümeyecek; bu bataklığa çekilmelerine göz yummayacağız!

Gündüz gözüyle uyuşturucu batağına çekilen gençlerimizin, uyuşmuş bir halde sokaklarda dolaşmalarına seyirci kalmayacağız!

“Vatan Partisi olarak, şehit polisimiz Emre Albayrak’a söz veriyoruz. Aydınlar Mahallesindeki gençlerimize, çocuklarımıza, annelere, babalara söz veriyoruz! Bu güzel mahallemizi, mahallemizin pırıl pırıl gençlerini ve geleceklerini uyuşturucu çetelerine, baronlarına teslim etmeyeceğiz! Kanlarını emmelerine müsaade etmeyeceğiz!

‘VATAN PARTİSİ OLARAK UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ!’

“Aydınlar Mahallemizdeki komşularımıza kardeşlerimize söz veriyoruz! Bu sistemin yarattığı rantçıların çıkar çatışmalarına, onların keyiflerine teslim olmayacağız!

Kıymetli Aydınlar Mahallesinde oturan kardeşlerim: Vatan Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı, olarak söylüyorum; devletimizin bütün makamlarının; bu sorunu görmeleri, çözüme kavuşturmaları için ne gerekiyorsa yapacağız.

“Buradan devletimizin bütün kurumlarına sesleniyoruz. İçişleri Bakanımıza, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, İstanbul Valimize, Kentsel Dönüşüm Başkanlığına, Çekmeköy Belediye Başkanına, sesleniyoruz. 20 yıllık mahkeme sürecini kimse bahane etmesin. Bu ucube yapı, bu metruk hayaletler kamulaştırılsın, yıkılsın ya da onarılıp Aydınlar Mahallemizin kamusal ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirilsin. Aydınlar Mahallemizin bağrına saplanmış bu karanlık hançer, sökülüp atılsın.

“Vatan Partisi olarak; çocuklarımıza söz veriyoruz! Çocuklarımız özgürce, korkmadan bu sokaklarda güle, oynaya okullarına gelecek evlerine gidecekler! Çocuk sesleri bu sokakları şenlendirecek!

‘KADINLAR KORKMADAN YÜRÜYECEK’

“Kadınlarımıza, annelerimize söz veriyoruz! Bu sokaklarda korkmadan, ürkmeden, tedirgin olmadan yürüyecekler! Karanlık bastığında, bu yollardan korkmadan geçecekler. Karanlık basmadan, evlerine girip camı, pencereyi, kapıyı sıkı sıkı kapatıp, acaba bu akşam bu uğursuz yerde ne olacak endişesi duymayacaklar! Hiçbir şey çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin mutluluğundan, daha önemli, daha değerli değil! Hiçbir güç, Aydınlar Mahallesindeki kardeşlerimizden daha güçlü değil! Değerli Aydınlar Mahallesi sakinleri! Birlikte başaracağız! Bizler, bugün sizlerle birlikte bir adım attık! Sonuç alıncaya kadar, yine sizlerle birlikte bu mücadeleyi yürüteceğiz.

“Vatan Partisi olarak sizlere söz veriyoruz! Şehit polisimiz Emre Albayrak’a söz veriyoruz! Bu mahalle başta olmak üzere, Çekmeköy’ümüzün bütün mahallelerinde, zehir tacirlerine, uyuşturucu satanlara, Devlet millet el ele vererek, meydanı dar edeceğiz!”

‘Can güvenliğimiz yok’

Mahalleliler, bölgede vatandaşların can güvenliğini tehdit eden çok sayıda olayın yaşandığını, oradaki yoldan bile geçmeye korktuklarını söyledi. Çekmeköylüler, yaşananları Aydınlık’a anlattı.

Çekmeköy sakini bir vatandaş: “Burada her tür pislik yaşanıyor. Buradan bir sürü ceset çıktı. Geçerken korkuyoruz. Çocuğumu buraya getirmeye korkuyorum. Geçen sene biri anneme bıçak çekti. Kadın neye uğradığını şaşırdı. Pazara bile gidemiyoruz. Akşam buralarda fuhuş yapılıyor. Bu binaların yıkılmasını istiyoruz. Site mite istemiyoruz. Çocuklara da kötü örnek oluyorlar.”

Çekmeköylü Binnaz Ünlü: “Burada adamlar birbirini yiyor. Bir adamı sokmuşlar içeriye. Ona su vermek istedik, yanına gittik. Çığlık çığlığa bağırdı. Ama nasıl… Anlatamam size. Kendimizi zor kurtardık. Burada adam bile öldürmüşler. Bunlar yıkılsın yerine cami veya alışveriş merkezi yapılabilir. Yeter ki bu eroincilerden kurtulalım.”

Başka bir mahalle sakini de şunları ifade etti: “Akşam eşim ve köpeğimle buradan geçerken inleme sesleri duyduk ve rahatsız olduk. İçeriden ‘yapma’ sesleri geliyordu. Ne olduğunu göremiyorduk. Girmeye de cesaret edemiyorduk. Ne oldu bilmiyoruz. Hiçbir can güvenliğimiz yok. Akşamları burası zaten karanlık. İçeriye kimlerin girip çıktığı belli değil. Akşam geçerken içki şişelerini görebilirsiniz. Buna artık bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz.”

Mücadele başlattılar

Vatan Partisi, Çekmeköy Aydınlar mahallesindeki uyuşturucu ve fuhuş baronlarının temizlenmesi için mücadele başlattı. İlçe Başkanı Songül Çağlar, sorunun çözülmesini isteyen vatandaşların, Vatan Partisi’ne ulaşması çağrısında bulundu.