2026 Asgari Ücret Zammı Son Dakika! Masadaki İlk Rakam Belli Oldu

2026’da geçerli olacak asgari ücret için beklenen süreç resmen başladı. Komisyonun ilk toplantısı yapıldı; TÜRK-İŞ ise masaya oturmadı. İkinci toplantının tarihi de belli oldu.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2026 asgari ücret görüşmeleri bugün resmen start aldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde ilk kez toplandı. Üçlü yapıdan oluşan komisyonda işveren ve hükümet kanadı yerini alırken, TÜRK-İŞ toplantıya katılmama kararıyla dikkat çekti. İlk buluşmanın ardından sürecin nasıl işleyeceği ve masaya gelecek talepler merak konusu oldu.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI YAPTI

Komisyonun ilk görüşmesi 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00’te bakanlık binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. TİSK işveren temsilcileri ve hükümet temsilcileri toplantıda yer alırken, çalışan kesimini temsil eden TÜRK-İŞ masada yoktu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantıda 2026 ücret düzenine ilişkin tarafların görüşlerini dinlediklerini belirterek, sosyal diyalog vurgusu yaptı:

“Komisyon çalışmalarını tüm taraflara açık, uzlaşı esaslı bir anlayışla sürdüreceğiz.”

TÜRK-İŞ NEDEN TOPLANTIYA KATILMADI?

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, komisyona katılmama gerekçelerini içeren dosyayı Bakan Işıkhan’a teslim etti. Ağar, mevcut yapının işçi temsilcilerinin karar mekanizmasına etkin biçimde katılımını engellediğini dile getirerek şu açıklamayı yaptı:

“Kararlar yıllardır hükümet ve işveren oylarıyla şekilleniyor. Geçen yıl belirlenen yüzde 30’luk artış, TÜİK’in açıkladığı yüzde 44,38’lik enflasyonun gerisinde kaldı. İşçilerin kayıpları telafi edilmeden müzakerenin sağlıklı yürütülmesi mümkün değildir.”

Ağar ayrıca Temmuz 2025’te ara zam yapılmamasına rağmen fiyatların yükselmeye devam ettiğini, bunun enflasyonun ücret kaynaklı olmadığını gösterdiğini belirtti.

2026 İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayı içinde dört kez toplanması planlanıyor. İlk toplantının ardından takvim de netleşmeye başladı.

🔹 İkinci toplantı: 18 Aralık 2025 Perşembe – Saat 14.00

Tarafların ücret tekliflerini bu toplantıda açıklaması bekleniyor. Aralık ayı içindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla 2026 yılının yeni asgari ücretinin ilan edilmesi öngörülüyor.

