18 Yaş Üstü Herkese 100.000 TL’ye Kadar Nakit Destek

Akbank, acil nakit ihtiyacına pratik çözüm arayan bireysel müşteriler için yeni bir ihtiyaç kredisi paketi duyurdu. Yalnızca mobil uygulama üzerinden başvurulabilen kampanyada 100 bin TL’ye kadar kredi onayı birkaç dakika içinde veriliyor.

Son dönemde artan nakit ihtiyacına karşı bankaların dijital kredi çözümleri ön plana çıkarken, Akbank’tan dikkat çeken yeni bir kampanya geldi. Banka, bireysel müşterilere özel geliştirdiği ihtiyaç kredisiyle 100 bin TL’ye kadar finansman imkânı sunuyor. Üstelik başvuru süreci tamamen dijital olarak yürütülüyor ve kredi onayı alan müşterilerin tutarı anında banka kartlarına yükleniyor.

ONAYLANAN TUTAR ANINDA KARTA TANIMLANIYOR

Akbank’ın yeni kredi paketinde, uygun görülen müşterilerin limitleri doğrudan kart hesaplarına aktarılıyor. Bu bakiye:

ATM’lerden nakit olarak çekilebiliyor,

Fiziksel veya online alışverişlerde kullanılabiliyor.

Bu sayede kullanıcılar, şubeye gitmeden hem başvuruyu tamamlayabiliyor hem de krediye anında erişebiliyor.

BAŞVURU SÜRECİ TAMAMEN MOBİLDE

Akbank’ın duyurduğu yeni ihtiyaç kredisine başvurular yalnızca Akbank Mobil üzerinden kabul ediliyor. Şubelerden veya diğer kanallardan başvuru yapılmıyor.

Başvuru ekranında gerekli bilgiler doldurulduktan sonra sistem başvuruyu otomatik olarak değerlendiriyor ve uygunluk durumuna göre anında sonuç veriyor.

KREDİDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin şu koşulları taşıması gerekiyor:

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Akbank müşterisi olmak veya mobil uygulama üzerinden müşteri olma sürecini tamamlamak

Kredi notunun banka kriterlerine uygun olması

Faiz oranı ve vade seçenekleri, her müşteri için kişisel finansal durum değerlendirilerek belirleniyor.

KAMPANYA SÜRESİ SINIRLI

Akbank, bu kredi paketinin belirli bir süre için geçerli olduğunu, güncel koşulların ve kampanya tarihinin bankanın resmi kanallarından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Banka, kampanyanın özellikle acil nakit ihtiyacı bulunan müşteriler için hızlı bir finansman alternatifi sunduğunu vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi