Bankalar Yarışa Girdi: 100 Bin TL İçin Güncel Faiz ve Getiri Tablosu

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası vadeli mevduat oranlarında sert geri çekilme yaşandı. Bankaların yeni oranları açıklamasıyla birlikte 100 bin TL’nin 32 günlük getirisi yeniden hesaplandı ve mevduat piyasasında rekabet kızıştı.

TCMB’nin yılın son toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38’e çekmesi, bankaların vadeli mevduat oranlarında hızlı bir dalgalanmaya neden oldu. Faizlerdeki gerileme, kısa vadeli birikimlerini değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerini yeniden bankaların sunduğu oranlara yöneltti. 100 bin TL için açıklanan yeni getiri tabloları ise bankalar arasındaki farkın ne kadar açıldığını bir kez daha gösterdi.

FAİZ İNDİRİMİ MEVDUAT ORANLARINI AŞAĞI ÇEKTİ

Merkez Bankası’nın sürpriz sayılabilecek faiz indirimi sonrası bankalar mevduat ürünlerinde güncellemeye gitmeye başladı. Daha önce yüzde 42 seviyelerini gören en yüksek mevduat faizi, karar sonrası yüzde 41 bandına kadar geriledi. Bazı bankalarda düşüş 200 baz puana ulaştı.

Bu gelişme, yatırımcıların mevduattan elde edeceği aylık getirinin de yeniden hesaplanmasını beraberinde getirdi.

BANKALAR ARASI YARIŞ KIZIŞTI: EN YÜKSEK GETİRİYİ KİM VERİYOR?

12 Aralık 2025 itibarıyla 100 bin TL’lik 32 gün vadeli mevduatta öne çıkan bankalar ve net kazançlar şöyle:

🔹 Halkbank – %34 faiz

Net kazanç: 2.459 TL

Vade sonu: 102.459 TL

🔹 Enpara – %34 faiz

Net kazanç: 2.459 TL

Vade sonu: 102.459 TL

🔹 Şekerbank – %35 faiz

Net kazanç: 2.532 TL

Vade sonu: 102.532 TL

🔹 GetirFinans – %39 faiz

Net kazanç: 2.398 TL

Vade sonu: 102.398 TL

🔹 Ziraat Bankası – %39 faiz

Net kazanç: 2.821 TL

Vade sonu: 102.821 TL

🔹 Garanti BBVA – %40,5 faiz

Net kazanç: 2.929 TL

Vade sonu: 102.929 TL

🔹 Akbank – %41 faiz

Net kazanç: 2.965 TL

Vade sonu: 102.965 TL

🔹 Hayat Finans – %41,02 faiz

Net kazanç: 2.967 TL

Vade sonu: 102.967 TL

🔹 Vakıfbank – %43 faiz

Net kazanç: 3.110 TL

Vade sonu: 103.110 TL

🔹 QNB Finansbank – %43,5 faiz

Net kazanç: 2.674 TL

Vade sonu: 102.674 TL

Not: Oranlar 1 aylık vade için geçerlidir; bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

MEVDUAT GETİRİSİNDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Piyasada faiz oranlarının ne yönde ilerleyeceği, TCMB’nin önümüzdeki aylarda atacağı adımlara bağlı olarak şekillenecek. Bankaların mevduat politikalarının yeniden gözden geçirilmesi beklenirken, yatırımcıların da daha temkinli pozisyon aldığı görülüyor.

