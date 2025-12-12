Bankalar Yarışa Girdi: 100 Bin TL İçin Güncel Faiz ve Getiri Tablosu

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası vadeli mevduat oranlarında sert geri çekilme yaşandı. Bankaların yeni oranları açıklamasıyla birlikte 100 bin TL’nin 32 günlük getirisi yeniden hesaplandı ve mevduat piyasasında rekabet kızıştı.
TCMB’nin yılın son toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38’e çekmesi, bankaların vadeli mevduat oranlarında hızlı bir dalgalanmaya neden oldu. Faizlerdeki gerileme, kısa vadeli birikimlerini değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerini yeniden bankaların sunduğu oranlara yöneltti. 100 bin TL için açıklanan yeni getiri tabloları ise bankalar arasındaki farkın ne kadar açıldığını bir kez daha gösterdi.
Merkez Bankası’nın sürpriz sayılabilecek faiz indirimi sonrası bankalar mevduat ürünlerinde güncellemeye gitmeye başladı. Daha önce yüzde 42 seviyelerini gören en yüksek mevduat faizi, karar sonrası yüzde 41 bandına kadar geriledi. Bazı bankalarda düşüş 200 baz puana ulaştı.
Bu gelişme, yatırımcıların mevduattan elde edeceği aylık getirinin de yeniden hesaplanmasını beraberinde getirdi.
12 Aralık 2025 itibarıyla 100 bin TL’lik 32 gün vadeli mevduatta öne çıkan bankalar ve net kazançlar şöyle:
🔹 Halkbank – %34 faiz
Net kazanç: 2.459 TL
Vade sonu: 102.459 TL
🔹 Enpara – %34 faiz
Net kazanç: 2.459 TL
Vade sonu: 102.459 TL
🔹 Şekerbank – %35 faiz
Net kazanç: 2.532 TL
Vade sonu: 102.532 TL
🔹 GetirFinans – %39 faiz
Net kazanç: 2.398 TL
Vade sonu: 102.398 TL
🔹 Ziraat Bankası – %39 faiz
Net kazanç: 2.821 TL
Vade sonu: 102.821 TL
🔹 Garanti BBVA – %40,5 faiz
Net kazanç: 2.929 TL
Vade sonu: 102.929 TL
🔹 Akbank – %41 faiz
Net kazanç: 2.965 TL
Vade sonu: 102.965 TL
🔹 Hayat Finans – %41,02 faiz
Net kazanç: 2.967 TL
Vade sonu: 102.967 TL
🔹 Vakıfbank – %43 faiz
Net kazanç: 3.110 TL
Vade sonu: 103.110 TL
🔹 QNB Finansbank – %43,5 faiz
Net kazanç: 2.674 TL
Vade sonu: 102.674 TL
Not: Oranlar 1 aylık vade için geçerlidir; bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.
Piyasada faiz oranlarının ne yönde ilerleyeceği, TCMB’nin önümüzdeki aylarda atacağı adımlara bağlı olarak şekillenecek. Bankaların mevduat politikalarının yeniden gözden geçirilmesi beklenirken, yatırımcıların da daha temkinli pozisyon aldığı görülüyor.
