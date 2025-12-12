İmralı temaslarının ardından yeni mesaj: DEM heyeti “ikinci evreye geçildi” dedi

DEM Parti İmralı heyetinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM’de gerçekleştirdiği görüşme sonrası süreçle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Heyet, temasların yeni bir aşamaya taşındığını belirtirken, Bahçeli açıklamalara açık destek verdi.

Siyasi kulislerin yakından izlediği görüşme Ankara’da gerçekleşti. DEM Parti’nin İmralı temaslarını yürüten heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret etti. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından taraflardan gelen mesajlar, sürecin yeni bir evreye girdiği yönünde yorumlandı.

GÖRÜŞME MECLİS’TE GERÇEKLEŞTİ

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, saat 14.00’te Devlet Bahçeli’nin TBMM’deki makamına gitti. Yaklaşık yarım saat süren görüşme, herhangi bir görüntü alınmadan tamamlandı.

“YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLDİ” VURGUSU

Görüşmenin ardından konuşan Pervin Buldan, yapılan temasların verimli geçtiğini belirterek, sürecin geldiği noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Buldan, artık birinci safhanın geride kaldığını ifade ederek, yeni bir evreye geçildiğini söyledi.

YASAL ZEMİN MESAJI

Buldan, ikinci aşamanın sağlıklı ilerleyebilmesi için hukuki çerçevenin netleşmesi gerektiğini vurguladı. Bu aşamada yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Buldan, kalıcı bir çözüm için Meclis’in sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Söz konusu düzenlemenin kapsamlı ve barışı esas alan bir yasa niteliğinde olması gerektiğini belirtti.

SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI

Sürecin bundan sonraki bölümünde Meclis’te kurulacak mekanizmaların ve siyasi partilerin rolünün önem kazandığını belirten Buldan, bu beklentileri Devlet Bahçeli ile paylaştıklarını aktardı. Buldan, Bahçeli’nin sürece bugüne kadar sunduğu katkıların değerli olduğunu ve bu katkıların devam edeceğine inandıklarını söyledi.

BAHÇELİ’DEN AÇIK DESTEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise kısa ama net bir açıklama yaparak, Pervin Buldan’ın değerlendirmelerine katıldığını ifade etti. Bahçeli, yapılan açıklamaların tamamını sahiplendiğini belirterek, sürece dair duruşunu açık şekilde ortaya koydu.

GÖZLER MECLİS’E ÇEVRİLDİ

Görüşme sonrası verilen mesajlar, önümüzdeki dönemde TBMM’de atılacak adımların belirleyici olacağına işaret etti. Sürecin ikinci aşamasının nasıl şekilleneceği, yasal düzenleme başlığı altında yürütülecek siyasi temaslarla netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi