Güllü’nün ölümünde yeni iddialar: 42 yıllık dostu canlı yayında konuştu

Yalova’da hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, yakın çevresinden gelen açıklamalar dosyaya yeni boyut kazandırdı. Ünlü sanatçının 42 yıllık dostu, canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkat çekici iddialar ortaya koydu.

Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinde yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen adli süreç devam ederken, kamuoyunu sarsan yeni açıklamalar gündeme geldi. Sanatçının en yakın dostlarından biri olan Çiğdem Turan, katıldığı canlı yayında, Güllü’nün ölümünden günler önce kendisine söylediğini öne sürdüğü sözleri paylaştı. Açıklamalar, soruşturmanın seyrine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTILAR

26 Eylül’de Çınarcık’ta bulunan evinin terasından düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay gecesi evde bulunan bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Dosya, “kasten öldürme” şüphesiyle derinleştirildi.

“BENİ ÖLDÜRECEKLER” SÖZÜ İDDİASI

SHOW TV’de yayınlanan bir sabah programına konuk olan şarkının yakın arkadaşı Çiğdem Turan, Güllü ile uzun yıllara dayanan dostluğuna dikkat çekti. Turan, sanatçının vefatından birkaç gün önce kendisine yardım istediğini öne sürerek, Güllü’nün yaşadığı korkuyu dile getirdiğini iddia etti. Bu sözlerin ardından yaşananların tesadüf olmadığını düşündüğünü belirten Turan, yaşanan sürecin detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini söyledi.

AİLE İÇİ GERİLİM İDDİALARI

Turan, açıklamalarında Güllü’nün ailesiyle yaşadığı sorunlara da değindi. Sanatçının özellikle bazı kişilerle yaşadığı anlaşmazlıklardan rahatsızlık duyduğunu ifade eden Turan, tartışmaların temelinde maddi meseleler ve çevresel etkenlerin yer aldığını iddia etti.

ESKİ ASİSTANDAN ÇARPICI DEĞERLENDİRME

Programa katılan Güllü’nün eski asistanı Bedriye Karabulut ise sanatçının özel hayatına dair gözlemlerini paylaştı. Karabulut, Güllü ile uzun yıllar birlikte çalıştığını belirterek, aile içindeki tartışmalara zaman zaman tanık olduğunu öne sürdü. Tartışmaların zaman zaman sertleştiğini ifade eden Karabulut, olay gecesine ilişkin bazı detayların da dikkatle ele alınması gerektiğini söyledi.

ALKOL VE SAĞLIK DURUMU TARTIŞMASI

Karabulut, Güllü’nün alkolle ilgili iddialarına da değinerek, sanatçının toleransının yüksek olduğunu ve olay anındaki görüntülerin farklı şekilde yorumlanabileceğini savundu. Sanatçının geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle fiziksel olarak da hassas bir dönemden geçtiğini belirtti.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü bildirirken, kamuoyuna yansıyan iddiaların da dosya kapsamında değerlendirildiği öğrenildi. Güllü’nün ölümüne ilişkin kesin nedenin yapılacak incelemeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.

