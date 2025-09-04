Kadıköy Bostanları’nda Kış Dönemi İçin Kayıtlar Başladı

Kadıköylülerin sağlıklı gıdaya erişimini destekleyen Kadıköy Bostanları’nda kış dönemi için başvurular başladı. Kayıtlar 3 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

Kadıköy Belediyesi’nin 2021 yılında hayata geçirdiği “Kadıköy Bostanları” projesi, her yıl yaz ve kış olmak üzere iki dönem hizmet veriyor. Bu dönemde de Kadıköy’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Başvurular, 3 Ekim Cuma günü saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Sahrayicedit’te Yeni Bostan Açılıyor

Her mahalleye bir bostan hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kadıköy Belediyesi, bu yıl kış dönemine yeni bir açılışla giriyor. Sahrayıcedit Mahallesi’nde kurulacak olan ve 80 kişilik kapasiteye sahip yeni bostanın açılışı 12 Ekim’de yapılacak. Böylece Kadıköy Bostanları’na bir yenisi daha eklenmiş olacak. Fenerbahçe, Acıbadem, Moda, Göztepe ve Sahrayıcedit mahallelerinde yer alan bostanlarda, her yıl 376 kişi yaz ve 376 kişi kış dönemi olmak üzere toplam 752 kişiye sağlıklı üretim yapma imkânı sağlanıyor.

Son Başvuru Tarihi 3 Ekim

Geçtiğimiz haftalarda yaz sezonunun sona erdiği bostanlarda kış sezonu için hazırlıklar tamamlandı. Bostanlarda ekim yapmak isteyen Kadıköylüler, 3 Ekim’e kadar https://bostan.kadikoy.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Bostanların yeni kullanıcıları, 6 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’te noter huzurunda yapılacak çevrimiçi kura ile belirlenecek. Kura sonucunda 5 bostanda 376 kişi Kadıköy Bostanları’nı kullanmaya başlayacak.