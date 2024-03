İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beylikdüzü’ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde balıkçı esnafıyla bir araya geldi.

Mevcut İBB yönetimi tarafından balıkçı esnafının görmezden gelindiğini belirten Murat Kurum, “Her işte olduğu gibi yine balıkçı esnafımız da çaresiz bırakılmış, göz ardı edilmiş, görmezden gelinmiş. Aynı anlayışı aslında İstanbul’un her yerinde görüyoruz. İstanbul’un neresine gitseniz bir sorun, bir problem, bir çileyle karşı karşıyasınız.” dedi.

Murat Kurum, balıkçıların sorunları hakkında bilgi aldığını vurguladı. Göreve gelir gelmez otopark ve ulaşım problemleri çözeceğini belirten Kurum, “Burada otoparkla ilgili, İSPARK’la ilgili sıkıntıların olduğunu ifade ettiler. Gelir gelmez önce balıkçı ailemizin otopark sorununu çözeceğiz. Otopark problemini, esnafımızın en güzel hizmetleri alacağı şekliyle çözeceğiz.” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABER İBB Başkan Adayı Murat Kurum Tersane İşçileri İle Bir Araya Geldi

“Esnafın yüzü gülsün ki, İstanbul’un yüzü gülsün” diyen Murat Kurum, rüsum bedeline de değindi. Balıkçıların beklentilerinin karşılanacağını söyleyen Kurum, “Göreve gelir gelmez rüsum bedelini de Mustafa Başkan’ımla, Dernek Başkanı’mla birlikte oturacağız, çalışacağız ve gerekli iyileştirmeleri rüsum bedelinde de yapacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beylikdüzü’ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde balıkçı esnafıyla bir araya geldi. İstanbul’un her noktasında problemlerin yaşandığını belirten Kurum, 31 Mart akşamı yüzlerin güleceğini belirtti.

“Balıkçı esnafımız çaresiz bırakılmış, görmezden gelinmiş”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balıkçı esnafına selamlarını getirdiğini söyleyen Murat Kurum, “İyi ki balıkçı esnafımız var. Burada güzel kardeşlerimiz var. Bugün buraya geldiğimizde, gerçekten ayrı bir heyecanla geldik, ayrı bir coşkuyla geldik. Buraya gelirken Sayın Cumhurbaşkanı’mızla bir iftar yaptık. ‘Tüm esnaf kardeşlerimize benim selamlarımı sevgilerimi iletirsin’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın selamlarını iletiyorum. Bu tesis 2007 yılında Rahmetli Kadir

Topbaş ağabeyimizin zamanında başlatılmış ve Avrupa’nın en büyük ikinci balık hali olmuş. Burada vatandaşımıza, esnafımıza en güzel haliyle hizmet versin anlayışıyla yapılmış. 2017’ye kadar da burada esnafımız için her türlü mücadele verilmiş ancak gelinen süreçte maalesef, her işte olduğu gibi yine balıkçı esnafımız da çaresiz bırakılmış. Gözardı edilmiş, görmezden gelinmiş. Aynı anlayışı aslında İstanbul’un her yerinde görüyoruz. İstanbul’un neresine gitseniz bir sorun, bir problem, bir çileyle karşı karşıyasınız.” şeklinde konuştu.

“Gelir gelmez önce balıkçı ailemizin otopark sorununu çözeceğiz”

Murat Kurum, balıkçıların sorunlarının ne olduğunu bildiğini söyledi. İSPARK nedeniyle oluşan otopark sorununa değinen Kurum, “Tüm İstanbul’un artık 31 Mart’ta hizmet ve eser hasreti son bulacak. Hizmet belediyeciliği ile kavuşacak, eser belediyeciliğiyle kavuşacak, tüm İstanbul’un yüzü gülecek. Burada değerli Başkanlarım, esnafımızın sorunlarını, problemlerini bana ilettiler. Burada otoparkla ilgili, İSPARK’la ilgili sıkıntıların olduğunu ifade ettiler. Gelir gelmez önce balıkçı ailemizin otopark sorununu çözeceğiz. Otopark problemini, esnafımızın en güzel hizmetleri alacağı şekliyle çözeceğiz. 2017’den sonra bekleyen dükkanlar açılmamış, burada yapılması gereken hizmetler yapılmamış. Bu hizmetleri 1 Nisan sabahı burada Mustafa Başkanımla el ele vereceğiz ve balıkçı halimizi en güzel haliyle esnafımıza hazırlayacağız.” dedi.

“Buranın eski Belediye Başkanı, İstanbul’a da aynı sıkıntıları, problemleri çektiriyor”

Mevcut İBB Başkanı’nın İstanbul’a sorun yaşattığını vurgulayan Murat Kurum, şehrin 5 yılının heba edildiğini söyledi. İstanbulluların uygun fiyata balık alması için balıkçılarla el ele vereceğini belirten Kurum, “Yine ulaşım sorunlarınızı, problemlerinizi biliyoruz. Maalesef İstanbul’da ulaşım bir çile haline geldi. Bakın Beylikdüzü’ne geldiğinizde dahi ulaşımla ilgili sorun yaşıyorsunuz. Buranın eski Belediye Başkanı’nı biliyorsunuz değil mi? Bu Belediye Başkanı gitti, İstanbul’a da aynı buradaki sıkıntıları, problemleri 5 yıldır çektiriyor. Burada bir hizmet yapmadığı gibi, taş üstüne taş koymadığı gibi, İstanbul’un da 5 yılını heba etti. Biz istiyoruz ki, böylesi modern bir tesise İstanbul halkı kavuşsun, İstanbul’un esnafı burada huzur içerisinde çalışsın. Biz İstanbul’da kardeşlerimizin ucuz balık alması için gereken her türlü mücadeleyi balıkçı esnafımızla vereceğiz. Burada vatandaşımız, esnafımız huzurlu olacak, mutlu olacak, esnafın yüzü gülecek ki; İstanbul’un yüzü gülsün. İstanbul’un yüzü gülecek ki; Türkiye’nin yüzü gülsün. Burada yine göreve gelir gelmez rüsum bedelini de Mustafa Başkan’ımla, Dernek Başkanı’mla birlikte oturacağız, çalışacağız ve gerekli iyileştirmeleri rüsum bedelinde de yapacağız.” ifadeleriyle konuşmasına devam etti.

“Sabahın 05.00’inde de olsa, bizi ne zaman görmek istiyorsanız yanınızda olacağız”

31 Mart akşamı İstanbul’da yüzlerin güleceğini söyleyen Murat Kurum, her zaman esnafın yanında olacağını söyledi. Daha önce verdiği her sözü tuttuğunu hatırlatan Kurum, “Şunu söyleyeyim; değerli esnaf kardeşlerim, gecenin bu saatinde evine ekmek götürmek için, evine aş götürmek için çalışan emekçi kardeşlerim, bizi Büyükşehir Belediye Başkanı’nı her zaman yanınızda göreceksiniz. Gecenin 03.00’ünde de olsa, sabahın 05.00’inde de olsa, siz bizi ne zaman görmek istiyorsanız, biz sizin yanınızda olacağız. Esnafımızı kardeşi olacağız, esnafımızın yoldaşı olacağız ve İstanbul’un sorunlarını tek tek çözeceğiz. Biz sizi seviyoruz, Allah için seviyoruz ve hep birlikte İstanbul’un 31 Mart’ta makus talihini değiştireceğiz. İstanbul’un yüzünü güldüreceğiz, esnafımızın yüzünü güldüreceğiz ve o tarihe bir hafta kaldı. 31 Mart akşamı İstanbul’un bayramı olacak, 31 Mart akşamı İstanbul’da tüm yüzler gülecek, esnafımız sevinecek ve bu sözlerimizi de sizlerle birlikte tutacağız. Murat Kurum söylerse yapar, Murat Kurum geçmişte sözünü tutmuştur, bundan sonra da tutacaktır. Ben tüm esnaf

kardeşlerimize, buradan hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum ve sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Murat Kurum’a AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Günaydın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Hasan Turan eşlik etti