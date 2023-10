PASİF İÇİCİLİK İNSAN HAKLARI SUÇU

Çevre bilimci Doç. Dr. Emrah Akyüz tarafından yapılan ve uluslararası bir dergide yayımlanan bilimsel araştırmaya göre Türkiye’de kamusal alanlarda sigara tüketiminin neden olduğu pasif içicilik insan hakları ihlallerine neden oluyor.

Çevre politikaları üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Doç. Dr. Emrah Akyüz, Türkiye’de pasif içiciliğin neden olduğu insan hakları ihlalleri üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. Dünyanın en prestijli dergilerinden bir tanesi olan Muslim World Journal Of Human Rights’da “Pasif İçiciliğe İnsan Hakları Yaklaşımı (An Environmental Human Rights Approach to Environmental Tobacco Smoking)” başlığıyla yayımlanan bu bilimsel makaleye göre pasif içicilik insan hakları ihlallerine neden oluyor. Türkiye’de pasif içiciler ile yapılan yüz yüze araştırmaya göre kamusal alanlarda sigara tüketiminden dolayı sigara içmeyenlerin yaşam ve temiz çevre hakkı risk altında.

“Yaşam Hakkı ve Temiz Çevre Hakkı İhlal Ediliyor”

Akyüz çalışmasında insan haklarını ihlallerini şu şekilde açıklıyor; “Kamusal alanlarda içilen sigaraların ürettiği partiküller madde (PM) havanın doğal bileşenlerini bozduğu için sigara kullanmayanların kirli havayı solumasına neden oluyor. Bu durum ise 1982 Anayasası tarafından garanti altına alınan temiz çevre hakkını ihlal ediyor. Ayrıca, kamusal alanlarda içilen sigaralardan dolayı pasif içiciler ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Bu çalışmaya katılanların bir kısmı pasif içicilikten dolayı kanser gibi ölümcül hastalıklara yakalandıklarını ve 1982 Anayasa tarafından korunan yaşam hakkının ihlal edildiğini belirtiyor.”

“Kamusal Alanlarda Sigara Tüketimi Sınırlandırılmalı”

Akyüz’ün çalışmasına göre açık alanlarda pasif içiciliğin neden olduğu insan hakları ihlallerini önlemenin yollarından bir tanesi kamusal alanlarda sigara tüketiminin sınırlandırılmasıdır. Japonya’da kamusal alanlarda sigara tüketimi için özel sigara içme alanlarının oluşturulduğunu belirten Akyüz, bunun Türkiye’de de uygulanması gerektiğinin altını çiziyor. Çalışmada özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu İstanbul, Antayla ve İzmir gibi kentlerde sigara içme alanlarının oluşturulmasının insan haklarının korunmasında tek çözüm yolu olduğu vurgulanıyor.