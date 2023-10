ARTİSTANBUL FESHANE, ‘10. MEDİATİONS BİENNALE’E EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İMAMOĞLU: ACILARIN SON BULMASINDA SANAT VE SANATÇILAR ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

İBB’nin baştan aşağı yenileyerek, kentin kültür-sanat hayatına kazandırdığı Artİstanbul Feshane, ‘10. Asya-Avrupa Mediations Biennale’ine ev sahipliği yapacak. Bienalin tanıtım toplantısında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ne yazık ki, başta yakın coğrafyamız olmak üzere, dünyanın birçok yerinde, bu yüzyıla hiç yakışmayan savaşlar, yıkımlar ve acılar birbirini izliyor. Bu acıların son bulmasında, yaraları hep birlikte sarmamızda, sanatın ve sanatçıların önemli bir rol oynayacağı ve hatta oynaması gerektiğine ve bu rolü üstlenmesi gerektiğine inanıyorum” dedi. İmamoğlu, tüm İstanbulluları, 38 ülkeden 17 küratör ve 134 sanatçının katılacağı uluslararası sergiye davet etti. Sergi, 31 Ekim -11 Aralık 2023 tarihleri arasında gezilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) baştan aşağı yenileyerek kentin kültür-sanat hayatına kazandırdığı Artİstanbul Feshane, “Ben Başka Bir Sen, Sen Başka Bir Ben” başlığıyla düzenlenecek “10. Asya-Avrupa Mediations Biennale”ine ev sahipliği yapacak. 38 ülkeden 17 küratör ve 134 sanatçının katıldığı uluslararası sergi, 30 Ekim’de yapılacak ön gösterimin ardından, 31 Ekim -11 Aralık 2023 tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacak. Düzenlendiği 15 yıllık süreçte, bugüne kadar 10’u aşkın sergide, 33 Avrupa ve 34 Asya ülkesinden 727 sanatçı yer aldığı sergi için, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, sırasıyla; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Mediations Biennale Türkiye Küratörü Beral Madra, Mediations Biennale Direktörü Tomasz Wendland ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“SANAT, İYİLEŞTİRİCİ GÜÇ”

Bienalin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü kuruluş yıldönümüne denk gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, İstanbul’un dünyanın en değerli sanat kentlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. İstanbul olarak, sanata sanatçıların yaratıcılığına destek olmanın keyfini ve onurunu yaşadıklarını belirten İmamoğlu, “Burada çok sayıda, her biri birbirinden güzel ve değerli sanat eserleri, elbette biliyoruz ki İstanbullu hemşehrilerimizi bekliyor olacak” dedi. Sanatın dünya üzerinde çok büyük bir gücü olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Sanat; tüm çatışmaları, tüm olumsuzlukları aşıp, geniş kitleleri iyilikte, güzellikte, barışla ve huzurla buluşturabilme gücüne sahiptir, iyileştirici bir güce sahiptir. Yani bir insanın, bu değerli sanat eserlerine bakıp, sanatla iç içe olup, şiddetle, öfkeyle dolu bir yaşamı olacağına asla inanmıyorum. Aksine içinin huzur dolu olacağını, hayatına renk ve keyif katacağına yürekten inanıyorum ve böyle düşünüyorum. Beni de sanatın her dalının ve her sahasının, her eserin bu şekilde etkilediğini ifade etmek isterim” diye konuştu.

“SANAT, BARIŞ İÇİNDE BİR DÜNYA HAYALİ İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

“Sanatın, barış içinde bir dünya hayali için çok değerli olduğu kanaatindeyim” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“O yüzden bugün, sanata ve sanatçıların yaratıcılıklarına her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Ne yazık ki, başta yakın coğrafyamız olmak üzere, dünyanın birçok yerinde, bu yüzyıla hiç yakışmayan savaşlar, yıkımlar ve acılar birbirini izliyor. Bu acıların son bulmasında, yaraları hep birlikte sarmamızda, sanatın ve sanatçıların önemli bir rol oynayacağı ve hatta oynaması gerektiğine ve bu rolü üstlenmesi gerektiğine inanıyorum. Farklı kültürlerden, inançlardan, coğrafyalardan, sanatçıları bir araya getiren, toplumlar arasında köprü işlevi gören, bir bakıma ara buluculuk yapan, böyle değerli sanat etkinliklerinin artması da en büyük dileğimiz. Bu yönde dünyanın ilk sıralarına girecek seviyede atılımları yapmaya ve bu noktada en güçlü ev sahipliği ve misafirperverliğini bu şehirde bütün dünyaya göstermeye hazır bir yönetim olduğumuzu da bizimle beraber olan bütün misafirlerimize duyurmak isterim.”