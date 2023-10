Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu ‘TOUR OF İSTANBUL’ Başarıyla Tamamlandı

İBB iştiraki Spor İstanbul’un, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve UCI ile birlikte düzenlediği, 4 gün süren ‘Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul)’ sona erdi. Başlangıcından bitimine kadar büyük oranda yağmur altında gerçekleştirilen ve dünyanın iki kıtada pedal çevrilen ilk ve tek yarışması olarak kayıtlara geçen büyük organizasyonun kazananları, ödüllerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan aldı. Türkiye’nin en büyük amatör spor kulübü olan İBB Spor Kulübü çatısı altında bir bisiklet takımı kuracakları müjdesini veren İmamoğlu, “Güçlü bir bisiklet takımını 1-1,5 ay içinde kuracağımızı da buradan hem taahhüt ediyorum hem de Kasım ayında bunu sağlayarak vitrine çıkaracağımızı ifade ediyorum” dedi. İmamoğlu, bisiklet tutkunu İstanbulluları kuracakları takıma davet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve UCI (Uluslararası Bisiklet Birliği-Union Cycliste Internationale) iş birliğiyle 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlediği “Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul)” sona erdi. Dünyanın iki kıtada pedal çevrilen ilk ve tek yarışmasını kazanan sporcular için Kadıköy Caddebostan’da sağanak altında ödül töreni düzenlendi. Törene; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı. Tören öncesinde sporcuların etap geçişlerini Bağdat Caddesi üzerinde selamlayan İmamoğlu, ödüllerin verilmesinden önce de bir konuşma yaptı. Dünyanın iki kıtada koşulan tek yarışması İstanbul Maratonu’nun yanına kardeş bir etkinlik eklediklerini belirten İmamoğlu, organizasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

15 ÜLKE, 21 TAKIM, 147 SPORCU

15 ülkeden, 21 takıma mensup toplam 147 sporcunun pedal çevirdiği yarışların 4 gün boyunca Arnavutköy, Şile, Beykoz ve Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş parkurlarında gerçekleştirildiğini aktaran İmamoğlu, “Dünyanın her yerinden insanların oluşturduğu takımlar, muazzam bir yarışı ortaya koydular. Hem yarışanları hem izleyenlere dünya haritasını ve farklı kültürleri de keşfetme fırsatını sağlıyor. Bir görsel şölene dönüştüğü bir gerçek. Tour of İstanbul boyunca tüm değerleri bu anlamda hissettiğimizi düşünüyorum. Duyguların en güzel anlarını yaşadığımızı düşünüyorum. Unutmayalım, bu özenli bir başlangıçtır. Bu özenli başlangıcın sonraki adımının ben yüz binlerce izleyicisinin olacağını bugünden hissedebiliyorum. 3-5 yıl sonra, 6 yıl sonra İstanbul’un başka bir temaşasını hep beraber hissedeceğimizi bugünden görebiliyorum. Başlangıçlar zordur, ama sağlam atılan temeller asla yıkılmaz. Tour of İstanbul için de gerçekten burada, bütün paydaşlarıyla güçlü bir temel attığımızı ve ilerleyen zaman diliminde, aynen İstanbul Maratonu gibi, Avrasya Maratonu gibi muazzam bir geleceğin tarifini hep birlikte burada yapıyoruz” dedi.

“İSTANBUL’UN ÖZEL GÜZELLİKLERİNİ DE AKTARMIŞ OLDUK”

Bisiklet sporunun her yaş grubundan insan için psikolojik, fiziksel ve sosyal yararlarının önemine dikkat çeken İmamoğlu, “İlk bisiklet deneyimlerinin herkesin hayatında çok özel anları vardır. Genç yaşlardan itibaren aslında bisikletin, o sporu yapanlara bir özgüven kattığını, hayal gücünü teşvik ettiğini de biliriz. Yetişkinler için bisiklet, rutin hayatın stresinden kaçma ve doğayla bağ kurma şansını sunar. İşte bütün bu deneyimleri insanlarımıza yaşatma ve umudu canlı tutma hedefi, bu organizasyonun en temel hedefi diyebilirim. Daha güzel, daha yeşil, daha sağlıklı, daha canlı, daha sportif, daha birbirini seven, birbirine saygı duyan, kurallara uyan bir toplum olabilme noktasında, dinamik bir İstanbul hayalimizi paylaşmak ve daha da büyütmek adına aslında bu tür organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Tabii burada bir başka tarafıyla, uluslararası yayınları akıttığımız Tour of İstanbul’un görüntüleri, aynı zamanda muazzam İstanbul’un, dünyada eşi benzeri olmayan bir şehrin çok özel güzelliklerini de aktarmış olduk. Halk yarışıyla halkımıza da bu özel yarışın kapılarını araladık ve bir parçası olma şansını sunmuş olduk” şeklinde konuştu.

“BU KENTTE ORTAYA ATILAN BİR FİKİR, BİR GÜZEL TAVIR, BİR GÜZEL DURUŞ, BİR GÜZEL SUNUŞ…”

“Bu kentte ortaya atılan bir fikir, bir güzel tavır, bir güzel duruş, bir güzel sunuş inanınız ki sadece Türkiye’ye değil, yakın coğrafyamızda ve hatta bütün dünyaya özel mesajlar gönderiyor” diyen İmamoğlu, “Bunun etkisi pozitif olduğunda, çok büyük pozitif karşılıklar buluyor. Yaptığımız görevin her aşamasında, her milimetresinde, her hücresinde inanın bu sorumluluğu alarak işimizi yapma gayretinde oluyoruz. İstanbul Bisiklet Turu’nun dünyanın sayılı yarışlarından biri haline gelmesini sağlayarak, tüm yeryüzüne güzel ve olumlu mesajları güçlü şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Gelecek yıllarda sporcularımızın da bu yarışta çok daha başarılı olacağına inanıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, İstanbul’un ve Türkiye’nin en büyük amatör spor kulübü olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’müzde de yine İstanbulluların oluşturduğu, onların altyapısıyla beraber organize ettiğimiz güçlü bir bisiklet takımını 1-1,5 ay içinde kuracağımızı da buradan hem taahhüt ediyorum hem de Kasım ayında bunu sağlayarak vitrine çıkaracağımızı ifade ediyorum” bilgisini paylaştı.

İSTANBULLULARA “BİSİKLET TAKIMI” DAVETİ

Bisiklet tutkunu İstanbulluları kuracakları takıma davet eden İmamoğlu, konuşmasını, “Davetlerimize bir şölen havasında katılmanızı, marifetlerinizi göstermenizi ve seçici kurulla beraber İstanbul’un en güçlü bisiklet takımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sizlerle beraber oluşturacağımıza söz veriyor ve buna katkı sunmanızı istiyorum. Gelecek yıllarda yine bu güzel organizasyonda şampiyonlarımızı ödüllendirmek için burada buluşmak dileğiyle, yan yana koyduğumuz bu organizasyonlarla birlikte, her adımın bizi bir adım daha 2036 Olimpiyatları’na hazırladığını unutmayın lütfen. Katkılarınızı ve enerjinizi öyle biriktirin. Bütün İstanbul’a bu süreci mal edelim. Bu duygularla tekrar Tour of İstanbul hayırlı olsun, tarihe mal olsun, güçlü bir organizasyon olsun” sözleriyle tamamladı.

Tarihi yarışı, genel klasmanda Gustav Wang, takım klasmanında ise Tartelotto – İsorex kazandı. Dereceye giren sporcular ve takımlar, ödüllerini İmamoğlu, Odabaşı ve Müftüoğlu’ndan aldı.