İbrahim Erkal’e Ulus Müzik’ten özel HÜRMET Albüm Serisi

Arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal’ın 11 Mayıs 2017 yılında hayatını kaybetmesinin üzerinden 6 yıl geçti. Zamanın ruhunu yakalayan önemli şarkılara imza atan, milyonu aşan albüm tirajları ile Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinen İbrahim Erkal’e ölüm yıl dönümünde üç büyük sürpriz hazırlandı.

İbrahim Erkal’in o dönemler hit olan “Tutku” albümüyle ilk çıkışını yaptığı Ulus Müzik ile ölümünden sonra da yine yolları kesişti.

Bir süredir ailesiyle Amerika’ya yerleşip orada yaşayan Ulus Müzik Yapım Şirketi sahibi İskender Ulus tekrar Türkiye’ye yerleşmesinin ardından İbrahim Erkal eserlerini yeniden ele alarak müzik piyasasında farklı bir takım çalışmalarla sunmaya başladı.

İskender Ulus’un eşi Funda Ulus, oğlu Alper Ulus ve İbrahim Erkal’in eşi Filiz Akgün Erkal ile ben Kenan Gülerci olarak yaptığımız görüşmelerde Hürmet projesi hakkında detaylı bilgiler aldık.

Zira rahmetli İbrahim Erkal ile vefatından önce son üç sene basın danışmanlığı çalışması yürüttüğümüz dönemde hayatını internet ortamına taşımaya çalışmıştık. Sosyal medya hesapları, resmi internet hesapları açıp güncel bilgilerle içerik oluşturmuştuk…

Dolayısıyla söz konusu İbrahim Erkal olunca benim de oldukça ilgimi çekmektedir.

Yaklaşık bir yıl önce çalışmalara başlayan Alper Ulus bizlerle temasa geçerek, İbrahim Erkal adına açmış olduğumuz sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinin güncelleme ve yönetimini kendi ekiplerinin yürüteceğini belirterek devretmemizi talep etti bizlerde devretttik.

Ve sağolsunlar bu genç ekibin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa zaman içinde sosyal medya hesaplarında ve yeni açılan dijital müzik platformlarındaki takipçi sayısında ciddi bir artış oldu. Yani İbrahim Erkal ismine layık bir çalışma performansı sergilenmektedir. Tüm emek sarfedenleri tebrik ediyorum.

Genel olarak İbrahim Erkal’e ait şarkılar Ulus Müzik firmasının arşivinde saklanan hiç günyüzüne çıkmamış görüntülerle yeniden kurgulanıp, “Hürmet” isimli album olarak dijital müzik platformlarında 4 K kalitesiyle müzik severlerin beğenisine sunulmaktadır.

İbrahim Erkal’in Vefatının 6. Yıldönümünde Üç Büyük Sürpriz

Hiç Yayınlanmamış video klipler

İlki; 2000 yılında Ulus Müzik etiketli ‘De Get Yalan Dünya’ albümünde yer alan ‘Üzdüler Beni’ şarkısının video klibi. Şarkının klibi; albümün yayınlandığı yıl çekilmiş ama o günden bugüne gün yüzüne hiç çıkmamıştı. Şarkının 4 dk’lık video klibi hiç yayınlanmamış ek görüntülerle yeniden orijinaline sadık kalınarak tamamlanarak 11 Mayıs günü sosyal medya hesaplarında yayına girdi.

Hürmet Albümü

İkinci sürpriz ise; geçtiğimiz günlerde sosyal medyada albüm kapağı ile duyurusu yapılan, hayranlarının heyecanla beklediği İbrahim Erkal Hürmet albümünün Haziran ayında yayınlanması. Prodüktörlüğünü sanatçıyı keşfederek ve inanarak, müzik dünyasına kazandıran Ulus Müzik’in sahibi İskender Ulus’un yaptığı, 3 albüm ve 45 sanatçının katılımı ile tamamlanan Hürmet albümü.

Hatıra Ormanı

Son sürpriz; Ulus Müzik, Ege Orman Vakfı iş birliği ile İbrahim Erkal anısına Manisa Soma Işıklar mevkiinde hatıra ormanı oluşturuyor. İbrahim Erkal’ın anısını yaşatmak ve tüm canlılara nefes olabilmek için Ege Orman Vakfı iş birliği ile oluşturulacak ormanın tamamlanmasının ardından, fidan dikim etkinliği sevenlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Hürmet, Ulus Müzik tarafından yayınlanan İbrahim Erkal saygı albümü

Hürmet Albümü 3 bölüm halinde olacak. Birinci bölümde İbrahim Erkal ekolünü ve dönemin sanatçılarının seslendirdiği bir çalışma. İkinci bölümde, alternative rock müziği sanatçılarının seslendirdiği çalışma. Üçüncü bölümde ise yeni nesilinde tanıması açısından genç rap müzik sanatçılarının seslendirmesiyle hazırlanan çalışmalar şeklinde oluyor.

3 bölüm halinde yayınlanan albümdeki tüm eserlerin söz ve müziği İbrahim Erkal’a aittir.

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor: “Hürmet”

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.

3 bölümden oluşan albümden dinleyici ile buluşacak ilk üç sanatçısı, her biri kendi kulvarının en güçlü isimlerinden Gökhan Türkmen, Bilal Sonses ve Serkan Kaya. Kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulacak.

Hürmet, Ulus Müzik tarafından yayınlanan İbrahim Erkal saygı albümüdür. 9 Haziran 2023’de albümün ilk 3 şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Gökhan Türkmen (Sevme), Bilal Sonses (Aşkından Yanayım mı?) ve Serkan Kaya (Dönemem), 9 Haziran’da tüm dijital platformlarda yerini alıyor.

Bilal Sonses- Aşkından Yanayım Mı? (Official 4K Lyric Video) – “İbrahim Erkal Hürmet II”

Gökhan Türkmen – Sevme (Official 4K Lyric Video) – “İbrahim Erkal Hürmet”

Serkan Kaya- Dönemem (Official 4K Lyric Video) – “İbrahim Erkal Hürmet III”

