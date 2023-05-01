Yaşlıları teknolojinin dışında bırakmak, artık bir insanlık suçudur.

Aile büyüklerimiz için Ev Destek teknolojileri kullanarak hayat kalitelerini nasıl artırabiliriz?
Teknoloji kelime anlamındaki gibi; insanlara hayatlarını kolaylaştırmaya imkân sağlayan yardımcı alet, araç ve gereçledir. Bizler genç nesil olarak bize verilen imkânları en üst limitlerde kullanıyor ve güncel bilgileri de takip ediyoruz. Dünyada ve ülkemizde teknolojiye ihtiyaç hayatın her alanına o kadar gerekli hale geldi ki, bireyleri yakından ilgilendiren birçok hizmet teknolojik cihazlar ile yapılıyor.
Yaşlanan nüfusun arttığı ülkemizde, yaşlıların medeni ve bağımsız bir hayat yaşamaları önem kazanmıştır. Yaşlılarımızı teknolojik imkânların dışında bırakmak hayat kalitelerinin düşmesine ve birilerine bağımlı olarak yaşamalarına sebep olmaktadır.
Birçoğumuz teknolojinin içerisinde doğdu diyebilirim, ya teknoloji ile sonradan tanışan aile büyüklerimiz, onlarda bizler kadar bu imkânlardan faydalanıyorlar mı?
TÜİK verilerine göre Türkiye’de 1 milyon 561 bin 398 yaşlı tek başına yaşıyor. Bu hanelerin yüzde 74,9’unu yaşlı kadınlar oluşturuyor.
Yaşlılar için hayat sadece yemek yemek, ziyarete gelen çocuklar, torunlar ile sohbet geriye kalan sürede ise TV izlemek, camda dışarıyı izlemek ya da boşa vakit geçirmek değil elbette. Zamanlarının çoğunu evde geçiren 65 yaş üstü kesimin büyük çoğunluğunun özellikle yaşın gereği sağlık sorunlarından ötürü günlük aktivitelerini gerçekleştirme de zorluk çektiğini söyleyebilirim. Büyüklerimizin ihtiyaç duyabileceği hatta birçoğunun kullanmak için mücadele verdiği cep telefonlarından kısaca bahsederek yazıma başlayabilirim.
Bizler cep telefonlarımız ile günlük işlerimizi hallederken yaşlılarımız için mobil cihazlar yalnız yaşadıkları evlerinden, beklide hasta yataklarından dünya ya açılan bir pencere! Onlar için yaşam umudu olabileceğini unutmayın.
Mobil cihazları seçerken, tercihiniz ekran görüntüsü büyük, dokunmatik veya tuşlu kullanıcısına özel seçeceğiniz bir telefon olmalı, görüntülü arama veya sosyal medya konusunda onları sıkılmadan sabırla bilgilendirin. Çevirim içi görüntülü konuşmalar onları mutlu edecektir. Büyüklerimizin en fazla korktukları ise bu cihazları bozabilecekleri konusu olduğunu biliyoruz. Mobil cihazları gönül rahatlığıyla karıştırabileceklerini, bu cihazların gerektiğinde düzeltilebileceğini, hatta fabrika ayarları konusunda bilgi verin.
Mobil cihazlar tabi işin en basit kısmı, bizler büyüklerimizin evlerindeki güvenliği ve konforu artırmak için neler yapabiliriz?
Unutmayalım ki birçok temel ihtiyaç için gelişen teknolojiler evde de yaşlıların hayatını kolaylaştırıyor;
Bizlerin alacağı önlemler dışında birde Yaşlıların günlük hayatını idame etmelerine yardımcı olan sağlık ve güvenliklerinde kolaylıklar sağlayan akıllı cihazlar yanında her yaşlının evinde olan medikal cihazlarında kullanımı çok önemli.
Kombi, klima, dijital fırın, çamaşır ve bulaşık makinası, mikrodalga, güvenlik özelliği bulunan ütü, kumandasında bir sürü tuşu olan TV sistemleri, ev temizlik robotları kullanımın da gerekli eğitimlerini vermemiz gerekmektedir.
Sağlık teknolojisinde çeşitli yaş ve sağlık durumlarına göre değişiklik gösteren cihazlar; Tansiyon ölçerler, glikoz ve nabız ölçüm cihazları, elektronik ağrı kesiciler, solunum makinaları, bunlardan bazıları.
Siz de canınızdan çok sevdiğiniz ailenizdeki yaşlı yakınlarınızın daha sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmelerini istiyorsanız onlar için yukarı da önerileri de bulunduğum teknolojik olanaklardan faydalanmalarını sağlayabilir, gerekli eğitimleri vererek yaşam kalitelerini arttırabilirsiniz.
Yaşlılarımızın teknolojiyi daha verimli kullanılması için, bizlerin ciddi bir yol göstericiliğine ihtiyacı vardır. Teknolojik araçları kullanmayı bilen ve interneti ihtiyaçları için etkili bir şekilde kullanan yaşlılar, çok daha kaliteli ve bağımsız bir yaşam sürebilir. Unutmayın onlar bize ömürlerini adadılar ve hayatımızdaki birçok şeyi bizlere sabırla öğrettiler.
Şimdi sıra bizde.
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