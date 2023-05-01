Yaşlıları teknolojinin dışında bırakmak, artık bir insanlık suçudur.

Aile büyüklerimiz için Ev Destek teknolojileri kullanarak hayat kalitelerini nasıl artırabiliriz?

Teknoloji kelime anlamındaki gibi; insanlara hayatlarını kolaylaştırmaya imkân sağlayan yardımcı alet, araç ve gereçledir. Bizler genç nesil olarak bize verilen imkânları en üst limitlerde kullanıyor ve güncel bilgileri de takip ediyoruz. Dünyada ve ülkemizde teknolojiye ihtiyaç hayatın her alanına o kadar gerekli hale geldi ki, bireyleri yakından ilgilendiren birçok hizmet teknolojik cihazlar ile yapılıyor.

Yaşlanan nüfusun arttığı ülkemizde, yaşlıların medeni ve bağımsız bir hayat yaşamaları önem kazanmıştır. Yaşlılarımızı teknolojik imkânların dışında bırakmak hayat kalitelerinin düşmesine ve birilerine bağımlı olarak yaşamalarına sebep olmaktadır.

Birçoğumuz teknolojinin içerisinde doğdu diyebilirim, ya teknoloji ile sonradan tanışan aile büyüklerimiz, onlarda bizler kadar bu imkânlardan faydalanıyorlar mı?

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 1 milyon 561 bin 398 yaşlı tek başına yaşıyor. Bu hanelerin yüzde 74,9’unu yaşlı kadınlar oluşturuyor.

Yaşlılar için hayat sadece yemek yemek, ziyarete gelen çocuklar, torunlar ile sohbet geriye kalan sürede ise TV izlemek, camda dışarıyı izlemek ya da boşa vakit geçirmek değil elbette. Zamanlarının çoğunu evde geçiren 65 yaş üstü kesimin büyük çoğunluğunun özellikle yaşın gereği sağlık sorunlarından ötürü günlük aktivitelerini gerçekleştirme de zorluk çektiğini söyleyebilirim. Büyüklerimizin ihtiyaç duyabileceği hatta birçoğunun kullanmak için mücadele verdiği cep telefonlarından kısaca bahsederek yazıma başlayabilirim.

Bizler cep telefonlarımız ile günlük işlerimizi hallederken yaşlılarımız için mobil cihazlar yalnız yaşadıkları evlerinden, beklide hasta yataklarından dünya ya açılan bir pencere! Onlar için yaşam umudu olabileceğini unutmayın.

Mobil cihazları seçerken, tercihiniz ekran görüntüsü büyük, dokunmatik veya tuşlu kullanıcısına özel seçeceğiniz bir telefon olmalı, görüntülü arama veya sosyal medya konusunda onları sıkılmadan sabırla bilgilendirin. Çevirim içi görüntülü konuşmalar onları mutlu edecektir. Büyüklerimizin en fazla korktukları ise bu cihazları bozabilecekleri konusu olduğunu biliyoruz. Mobil cihazları gönül rahatlığıyla karıştırabileceklerini, bu cihazların gerektiğinde düzeltilebileceğini, hatta fabrika ayarları konusunda bilgi verin.

Mobil cihazlar tabi işin en basit kısmı, bizler büyüklerimizin evlerindeki güvenliği ve konforu artırmak için neler yapabiliriz?

Unutmayalım ki birçok temel ihtiyaç için gelişen teknolojiler evde de yaşlıların hayatını kolaylaştırıyor;

Yaş ilerledikçe duyu organlarımızdaki zayıflama sebebi ile ışıklı uyarı ve daha yüksek ses kapasitesine sahip zil sistemleri kullanılabilir. Sistemin var olan hoparlörlerine ek olarak evin en çok oturulan bölümlerine ek hoparlör takılması veya hoparlörün yanına ikaz ışığı da eklenmesi dışarıdan gelen misafirlerin / aile bireylerinin evde yaşayan büyüğümüze zilin sesini duymasında büyük fayda sağlayacaktır.



Elektrik kesintileri için artık mum gerekmediğini, mum yerine evin belirli noktalarına şarjlı aydınlatma sistemleri ekleyebileceğinizi anlatın ve uygulayın. Böylece acil durumlarda veya elektrik kesintilerinde sistem otomatik olarak evi aydınlatır ve çeşitli kazaların önüne de geçmiş olursunuz. Gece ihtiyaçları için kalktıklarında otomatik hareket sensörlü koridor lambaları da ayrıca işinize yarayacaktır.



Gaz detektörleri çok önemlidir, Özellikle mutfak bölümünde açık unutulan gazın ölümle sonuçlanan vakalar yarattığını bilmekteyiz. Evinizdeki karbon monoksit, doğalgaz gibi kaçaklar için önlem alabilirsiniz. Sesli ikaz yada profesyonel bir firma ile anlaşırsanız, acil durumlarda merkezi takibi de yapılır.



Hırsız alarm sistemleri izinsiz kapı veya pencere açılması, yangın algılama gibi durumlarda emniyet, itfaiye gibi görevli birimlere otomatik ihbarda bulunacak kurumsal sistemler çok önemlidir.



Akıllı kilit sistemleri ile evin kapısının açık unutulması durumunda mobil cihazınız üzerinden takip edebilir veya kapalı ama kilitlenmemiş kapılara uzaktan müdahile edebiliriniz.



Haraketli kamera sistemi ile evin içindeki büyüklerimize, hastamızı istediğimiz saatte kontrol edebilir, güncel kamera sistemlerinin üzerinde bulunan iletişim sistemleriyle gerektiğinde sesli iletişim kurabilirsiniz.



Cep telefonu kullanımında zorlanan büyüklerimiz için akıllı kol saatlerini de unutmamak gerekir. Sesli telefon rehberine erişim, sesli arama cevaplama, ilaç hatırlatma, GPS özelliği ile yer tespiti, SOS özelliği ile kayıtlı numaraya acil çağrı iletilmesi gibi birçok imkân sunmaktadır.

Bizlerin alacağı önlemler dışında birde Yaşlıların günlük hayatını idame etmelerine yardımcı olan sağlık ve güvenliklerinde kolaylıklar sağlayan akıllı cihazlar yanında her yaşlının evinde olan medikal cihazlarında kullanımı çok önemli.

Kombi, klima, dijital fırın, çamaşır ve bulaşık makinası, mikrodalga, güvenlik özelliği bulunan ütü, kumandasında bir sürü tuşu olan TV sistemleri, ev temizlik robotları kullanımın da gerekli eğitimlerini vermemiz gerekmektedir.

Sağlık teknolojisinde çeşitli yaş ve sağlık durumlarına göre değişiklik gösteren cihazlar; Tansiyon ölçerler, glikoz ve nabız ölçüm cihazları, elektronik ağrı kesiciler, solunum makinaları, bunlardan bazıları.

Siz de canınızdan çok sevdiğiniz ailenizdeki yaşlı yakınlarınızın daha sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmelerini istiyorsanız onlar için yukarı da önerileri de bulunduğum teknolojik olanaklardan faydalanmalarını sağlayabilir, gerekli eğitimleri vererek yaşam kalitelerini arttırabilirsiniz.

Yaşlılarımızın teknolojiyi daha verimli kullanılması için, bizlerin ciddi bir yol göstericiliğine ihtiyacı vardır. Teknolojik araçları kullanmayı bilen ve interneti ihtiyaçları için etkili bir şekilde kullanan yaşlılar, çok daha kaliteli ve bağımsız bir yaşam sürebilir. Unutmayın onlar bize ömürlerini adadılar ve hayatımızdaki birçok şeyi bizlere sabırla öğrettiler.

Şimdi sıra bizde.