Dijital Çağı Sorgulayan Modern Dans “Deliriyum”a, Seyirciden alkış

İstanbul Devlet Opera ve Balesi modern dans topluluğu MDT İstanbul tarafından sahnelenen modern dans “Deliriyum” , seyircilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi’nde gerçekleşen temsil sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Dijitalleşmenin ve sosyal medyanın insan bedeni ve kimliği üzerindeki etkilerini konu alan Deliriyum, düşünerek hareket eden insandan, izleyerek ve konuşarak var olan insana; oradan da algoritmalarla yönlendirilen, adeta programlanmış bir bireye dönüşüm sürecini sahneye taşıyor.

Adını, tıpta bilinç karışıklığı ve gerçeklikten kopma hâlini tanımlayan “deliryum” kavramından alan eser; dijital çağda benlik algısının nasıl değiştiğini ve gerçeklik duygusunun nasıl bulanıklaştığını sorguluyor. Günümüzde bilgi çok hızlı ama çoğu zaman doğruluğu sorgulanmadan yayılıyor. Artık uzmanların yerini sosyal medya yorumları, öneriler ve algoritmalar alıyor. “Deliriyum”, bu kafa karışıklığının içinde bireyin hem zihinsel hem bedensel olarak nasıl yeniden şekillendiğine odaklanıyor.

Sahnede yer alan dijital ekranlar ve algoritmalarla etkileşim içinde dans eden 13 dansçı, boşlukta kendi varlıklarını arıyor. Eser, bedenin çevresiyle ve sistemle kurduğu ilişkide uyum ve uyumsuzluk arasında gidip gelen bir denge arayışını anlatıyor.

Modern dans sanatçısı ve koreograf Canberk Yıldız’ın koreografisi üstlendiği “Deliriyum”un müzik-ses tasarımı Onur Seçki, görsel tasarımı Emir Ünalan, ışık tasarımı Yasin Gültepe imzalı.

Modern dans eserinin kostümleri, Yargıcı’nın döngüsel tasarım anlayışı ve ileri dönüşüm yöntemleriyle kolektif biçimde tasarlandı.

Dansçılar Alper Marangoz, Anna V. Zesakes, Bianca Cerioni, Chiara Giorda, Demet Aksular, Evrim Akyay, Kamola Rashidova, Mert Aksu, Taner Güngör, Tufan Elitaş, Tuğçe Göncü , Buse Ercan, Gökçe Aksu sahnedeydiler.

Deliriyum, 24 Ekim 2025’de AKM Tiyatro Sahnesi’nde, 31 Ekim / 7 , 20 Kasım 2025 tarihlerinde , Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sahnelenmeye devam edecek.