Kadıköy’de haftasonu 7. Gıda Şenliği yapılacak

Kadıköy Kent Konseyi, Gıda ve Tarım Çalışma Grubu her yıl 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle “Gıda Şenliği” düzenlemektedir. Çalışma grubumuz bu şenliklerde sağlıklı ve doğal gıdaların önemi, beslenmedeki yeri, bu gıdalara ulaşmanın yolları, sağlıksız gıdaların zararları gibi konularda panel, söyleşi ve forumlar düzenleyerek bilinçli bir toplum olma yolunda çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2025 yılı Dünya Gıda Günü temasını “Daha İyi Gıdalar ve Daha İyi Bir Gelecek İçin El” olarak belirlemiştir.

Bu yıl 18 Ekim Cumartesi ve 19 Ekim Pazar 2025 tarihlerinde, Kadıköy Belediyesinin katkılarıyla 2 gün boyunca Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda düzenlenecek olan 7. Kadıköy Gıda Şenliği süresince paneller yapılacak, gıda stantlarına ve geleneksel gıda üretimi ile ilgili atölye çalışmalarına yer verilecektir.

18 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek panelde uzmanlar beden ve çevre sağlığı arasındaki denge, bütünsel beslenme yaklaşımları ve doğal gıdaların yaşam kalitesine etkilerini ele alınarak

“Sağlıklı Beslen ve Besle” konusunu tartışacaktır.

19 Ekim Pazar günü düzenlenecek panelin konusu ise “Üreticini Tanı, Sağlıklı Beslen” olacaktır. Konuyu alanlarında uzman panelistler yerel üretimin önemi, gıda güvenliği ve sağlıklı tüketim alışkanlıklarını ele alarak tartışacaktır.

18 Ekim günü Bütünsel Sağlık Uzmanı, Okan Üni.Öğretim Üyesi Pelin Bozkurt Bilgi kitabını imzalayacaklar.

Sivil toplum kuruluşları ve yerel gıda üreticileri stantlarda tanıtım ve satış yapacaklardır.

Ayrıca kvass, bokashi, atık kağıt değerlendirme, çevre bağlamında yapay zeka ve geleceğimiz atölyeleri olacaktır.

Müzik dinletileri ile renklenecek 7. Gıda Şenliği herkese açıktır

