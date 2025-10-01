İstanbul’da Liseliler İklim Değişikliğine Dikkat Çekiyor

Başarılarıyla kendinden söz ettiren İstanbul/Küçükçekmece Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi, “Climate Action Projesi” kapsamında, “Sessiz Kalmıyoruz, Dünya İçin Konuşuyoruz!” sloganıyla küresel bir farkındalık hareketi başlattı. Anılan etkinlikte öğrenciler, iklim değişikliğinin nedenleriyle etkilerini araştıracak ve doğa için çözüm üretme yolunda aktif rol alacaklar. Proje koordinatörü Şener Genç, öğretmenler Aylin Büyükkayar, Yeşim Pınar Özdoğan, Ergül Köse, Özlem Özdemir Salmanlı ve Asuman Yamlı da etkinliklerde görevli olacak.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi Müdürü Regaib Mol konuyla ilgili olarak, “İklim değişikliğine dikkat çekmek, çevre bilincini arttırmak ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacındayız, dopdolu etkinliklerle yola çıktık. Öğretmen ve öğrencilerimize, bu anlamlı projede başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

“Climate Action Projesi” tanıtım bülteni özetle şöyle:

Araştırıyoruz: İklim değişikliğinin yerel ve küresel sonuçlarını inceliyoruz.

Üretiyoruz: Enerji tasarrufu, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam üzerine fikirler geliştiriyoruz.

Paylaşıyoruz: Farklı ülkelerden öğrencilerle çevrimiçi etkileşim kuruyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz.

Eyleme Geçiyoruz: Okulumuzda çevre farkındalığını artırmak için etkinlikler düzenliyor, ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz.

Doğaya yeni nefesler kazandırarak, “yeşil bir gelecek” için somut adımlar atıyoruz.

Bu proje sayesinde öğrencilerimiz doğa için sorumluluk alıyor, bilimsel düşünme ve küresel iş birliği becerilerini geliştiriyorlar.

Biz inanıyoruz ki, sessiz kalmak artık bir seçenek değil çünkü, Dünya bizim sesimizi bekliyor!