Üsküdar’da Hem Tapular Teslim Edildi Hemde Yeni Kentsel Dönüşüm Projesinin Temeli Atıldı

Üsküdar’da “Büyük Dönüşüm” sloganıyla yürütülen ve depreme dayanıksız binaların kentsel dönüşüm projeleriyle yenilenmesi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Üsküdar Kirazlıtepe’de geliştirilen ve kısa sürede tamamlanan projenin tapuları törenle sahiplerine teslim edildi. Aynı anda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde gerçekleştirilecek yeni kentsel dönüşüm projesinin de temeli atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum’un katılımıyla Üsküdar’da bir dizi sertifika töreni, tapu dağıtımı, anahtar teslim ve temel atma programı gerçekleştirildi.

Günün en önemli programlarından olan Kirazlıtepe tapu dağıtım ne yeni proje temel atma töreni Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tapu teslim ve temel atma töreninde, Kirazlıtepe kentsel dönüşüm projesinin deprem ve şehirleşme açısından örnek olduğunu söyledi:

“Bugün hep beraber 504 konut ve 47 dükkânımızın anahtarlarını teslim ederek, ilçemize değer katacağız! Mülkiyet sorunu yaşayan kardeşlerimize tapularını teslim edeceğiz! Yine Üsküdar’ımızda bin 122 yuvamızın ve 37 bereketli dükkânımızın da temellerini hep birlikte atacağız. Biz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün siyasi bedelleri göze alarak ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ dedik. Bugüne kadar 3,3 milyon konutumuzu dönüştürdük. TOKİ’mizle 1,2 milyon konut yaparak sağlıksız yapı stoğunu yeniledik. Her zaman milletimizin yanında olduk. Milletin lehine olan her projeyi destekledik. Hiçbir ayrım yapmadık! Çünkü biliyoruz ki deprem kimseyi ayırmaz! Bugüne kadar yaptığımız her çalışmada milletimizin güvenliğini, refahını düşündük! Biz canımızı dişimize katarak şehirlerimizi kalkındırmak için uğraşırken, hala birileri depremin siyasetini yapıyor. Üsküdar’ımızda Çamlıca Camii çevresindeki Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde TOKİ Başkanlığımızca 3 etapta kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz.”

Kurum: ‘’Konutlarımızı önümüzdeki yıl vatandaşlarımıza teslim edeceğiz’’

Bakan Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade etti: ‘’İkinci ve üçüncü Etapta da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde hak sahibi vatandaşlarımıza evlerini teslim edecek, tapularını vereceğiz. Yine Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde Emlak Konut’umuzla 2 etapta yapacağımız toplam bin 122 konut ve 37 dükkanımızın temellerini hep birlikte atıyoruz. İnşallah konutlarımızı önümüzdeki yıl vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Tüm yeni yuvalarımız, dükkanlarımız hayırlı uğurlu olsun.”

Türkmen: ‘’ Kirazlıtepe hepimiz için bir referans noktası’’

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise konuşmasında Kirazlıtepe kentsel dönüşüm projesinde çok zorlu bir süreci nihayet tamamladıklarını söyledi:

‘’Ama işimiz bitmedi. Daha yapacak çok işimiz, atacak çok imzamız var. 6 Şubat Depreminin hemen akabinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki yeniden yapılaşmaya örnek olarak Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarından bahsetti. Tüm Türkiye’ye örnek olabilecek büyük bir dönüşümü burada başarmış olmanın buruk sevincini yaşıyoruz. Burası hepimiz için bir referans noktası. Burada belediye, bakanlıklar, ilgili kuruluşlar ve vatandaş el ele ulusal bir modeli başardık. ‘’

Türkmen: ‘’Kentsel dönüşüm için yüzlerce dava açıldı ama biz önümüze baktık’’

Hilmi Türkmen Kirazlıtepe kentsel dönüşüm projesi sürecine ilişkin de bilgi verdi:

‘’Kirazlıtepe’nin imar sorunlarını adım adım çözdük. Toprağı nakış nakış işledik. Bilimsel açıdan, estetik açıdan, şehircilik açısından, malzeme kalitesi açısından dört dörtlük konutları tamamladıkça hak sahiplerine teslim ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve biz Üsküdar Belediyesi olarak bu yükün üstesinden alnımızın akıyla kalkmasını bildik. Burada binlerce bağımsız bölüm var. Yılsonunda tamamını teslim etmiş olacağız. Bildiğiniz gibi burada hem teknik olarak hem hukuki olarak büyük bir sorun vardı. Başta CHP olmak üzere partilerin ve sözde STK’ların, meslek odalarının engelleme çabaları ve yalanlarına maruz kaldık. Yüzlerce dava açıldı. İnsanlara yalanlar söylendi. Burayı güya zenginlere peşkeş çekip, kendi sakinlerini uzak yerlere sürecekmişiz. Üsküdarlıların nitelikli, sağlam yapılarda yaşama hakkı siyasete kurban edildi, bu kavuşma geciktirildi. Biz yine de işimize, önümüze baktık. Vakit kaybetmedik. Yapıları tamamladık. Sonucu görüyorsunuz. Herkes yerinde duruyor. Sorunlar çözüldü. Tapular dağıtılıyor.’’

Bakan Murat Kurum, sabah saatlerinde de Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi’nde lise öğrencileri ile bir araya geldi. Üsküdar sahilinden hareket eden gemi boğazı turlarken, Bakan Kurum da gençlerle çay içip sohbet etti. Kurum daha sonra Çavuşdere Spor Sarayı’nda kadın seçmenlerle kahvaltıda buluştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağlarbaşı Kongre Merkezi’nde düzenlenen Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ÜSMEK) Sertifika Töreni’ne de katıldı.