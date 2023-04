Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsamaz?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, zorunlu sağlık sigortası kapsamında olmayan sağlık hizmetlerinin masraflarını karşılamak amacıyla sunulan bir sigorta türüdür. Ancak, tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı da sınırlıdır ve belirli durumları kapsamayabilir.

Öncelikle, tamamlayıcı sağlık sigortası genellikle acil durumlar ve hastanede yatışlar için teminatlara sahiptir. Ancak, bazı tamamlayıcı sağlık sigortası planları, hastalık teşhisi ve tedavisi, diş tedavisi, gözlük ve kontakt lensler gibi diğer sağlık hizmetleri için de kapsama sahip olabilir. Bununla birlikte, bazı tedaviler ve prosedürler tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı dışındadır.

Birçok tamamlayıcı sağlık sigortası planı, psikolojik danışmanlık hizmetlerini kapsamaz. Bu nedenle, bir danışmanlık seansı için ödeme yapmak istiyorsanız, sigorta planınızın kapsama alanını önceden kontrol etmeniz gerekebilir.

Ayrıca, tamamlayıcı sağlık sigortası planları, doğum ve doğum sonrası bakım gibi özel durumları kapsamayabilir. Bazı planlar, doğum sonrası kontrol ziyaretleri ve emzirme desteği gibi bazı hizmetleri kapsar, ancak doğum masraflarını kapsamaz. Hamilelik ve doğum planları için ayrı bir sağlık sigortası planı satın almak önemlidir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları

Tamamlayıcı sağlık sigortası ayrıca bazı önceden mevcut durumları veya hastalıkları kapsamayabilir. Sigorta şirketi, sağlık durumunuzu değerlendirdiğinde, sigorta talebinizi reddetme veya sigortanın fiyatını yükseltme hakkına sahip olabilir. Bu nedenle, önceden mevcut bir sağlık sorununuz varsa, sigorta planınızın ne kapsadığını ve ne kapsamadığını anlamak önemlidir.

Bazı tamamlayıcı sağlık sigortası planları, alternatif tıp hizmetlerini kapsamaz. Akupunktur, osteopati ve homeopati gibi tedaviler tamamlayıcı sağlık sigortası planları kapsamında yer almayabilir. Alternatif tıp hizmetleri almak istiyorsanız, sigorta planınızın kapsama alanını önceden kontrol etmeniz gerekebilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası planları, yurtdışında sağlık hizmetleri için kapsama sağlamayabilir. Bu nedenle, yurtdışı seyahatleri planlıyorsanız, seyahat sağlık sigortası satın almanız önerilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, birçok farklı sağlık hizmeti için kapsama sağlayabilir, ancak her plan farklıdır ve her plan her türlü sağlık hizmetini kapsamayabilir. Bu nedenle, sigorta planınızın teminatlarını dikkatle okumanız önemlidir. Aynı zamanda sigorta planınızın fiyatını etkileyen faktörleri de anlamak önemlidir. Yaşınız, sağlık durumunuz ve sigorta planınızın kapsama alanı, sigorta primlerinizin belirlenmesinde etkili faktörlerdir. Dilerseniz tamamlayıcı sağlık sigortası hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve bu sigortadan yararlanabilmek için generali.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.