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Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » DEPREMDEKİ YIKIMDAN KİM SORUMLU!

DEPREMDEKİ YIKIMDAN KİM SORUMLU!



Mimar – Şehirbilimci Mehmet Osmanlıoğlu depremde yıkılan binalardan kimlerin sorumlu olması gerektiğini kaleme aldı,

Depremde yıkılan binalardan ilk etapta sorumlu olanlar;

• Projelendiren mühendis,

• Kontrol eden yapı denetim mühendisi,

• Yapımında rol alan şantiye şefi ve

• Yapan/yaptıran/müteahhittir.

Peki binayı tasarlayan mimarların hiç mi sorumluluğu yoktur? Elbette vardır…

 Bunlar;

• Simetrik olarak tasarlanmadığından atalet momenti azalıp yapının depremde ekseni etrafında dönmesi,

• Düzenli bir taşıyıcı sistem seçilmemesi

• Ağırlık merkeziyle rijitlik merkezini birbirine yakın olacak şekilde tasarlanmaması

• Taşıyıcı iskelette yeterince ve düzenli şekilde perde kolona yer verilmemesi

• Tasarıma uygun strüktür malzemesinin seçilmemesi

• Mimarlık eğitiminde taşıyıcı sisteme ilişkin yeterli bilgi verilmemesi

• Tasarımda estetik kaygıların ve biçimsel tercihlerin taşıyıcı sistemle birlikte ele alınmaması

• Süreksiz ve düzensiz taşıyıcı sistem tercihleriyle stresli strüktürel yapılar oluşturulması

• Tasarımın statik verileriyle mekanik ve elektrik sistemden gelen şaft taleplerinin süperpoze edilmemesi…

📆 05 Mart 2023 Pazar 21:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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