DEPREMDEKİ YIKIMDAN KİM SORUMLU!

Mimar – Şehirbilimci Mehmet Osmanlıoğlu depremde yıkılan binalardan kimlerin sorumlu olması gerektiğini kaleme aldı,
Depremde yıkılan binalardan ilk etapta sorumlu olanlar;
• Projelendiren mühendis,
• Kontrol eden yapı denetim mühendisi,
• Yapımında rol alan şantiye şefi ve
• Yapan/yaptıran/müteahhittir.
Peki binayı tasarlayan mimarların hiç mi sorumluluğu yoktur? Elbette vardır…
Bunlar;
• Simetrik olarak tasarlanmadığından atalet momenti azalıp yapının depremde ekseni etrafında dönmesi,
• Düzenli bir taşıyıcı sistem seçilmemesi
• Ağırlık merkeziyle rijitlik merkezini birbirine yakın olacak şekilde tasarlanmaması
• Taşıyıcı iskelette yeterince ve düzenli şekilde perde kolona yer verilmemesi
• Tasarıma uygun strüktür malzemesinin seçilmemesi
• Mimarlık eğitiminde taşıyıcı sisteme ilişkin yeterli bilgi verilmemesi
• Tasarımda estetik kaygıların ve biçimsel tercihlerin taşıyıcı sistemle birlikte ele alınmaması
• Süreksiz ve düzensiz taşıyıcı sistem tercihleriyle stresli strüktürel yapılar oluşturulması
• Tasarımın statik verileriyle mekanik ve elektrik sistemden gelen şaft taleplerinin süperpoze edilmemesi…
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