2023 Yılında Gayrimenkul Danışmanlığı Çok Cazip

Gayrimenkul sektöründe gayrimenkul danışmanlığı yapmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Gayrimenkul danışmanları esnek çalışma saatleri ile günlerini kendilerine göre planlayabiliyor ya da kendi işlerinin patronları olarak gerçekleştirdikleri işlem doğrultusunda gelir elde edebiliyorlar. Sağladığı bu ve daha birçok avantaj ise gayrimenkul danışmanlığının her geçen gün daha da popüler olmasındaki en önemli etkenlerin başında geliyor. Son zamanlarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar her sektörü etkiledi. Gayrimenkul sektörü ise son birkaç yıldır en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Gayrimenkul danışmanlığını popüler hale getiren nedenleri İstanbul’un önde gelen emlak ofislerinden Remax Time’a sorduk..

Gayrimenkul danışmanının sunduğu en önemli hizmetlerden biri gayrimenkul satışı hizmetidir. Aynı zamanda bir gayrimenkul danışmanı en önemli ve en yüksek geliri de gerçekleştireceği gayrimenkul satışlarından elde eder. Gayrimenkul danışmanı öncelikle gayrimenkulünü satmak isteyen müşteriye ulaşır. Satılık gayrimenkulün pazarlama yetkilerini sözleşme ile aldıktan sonra pazarlama işlemleri için süreçleri başlatır. Söz konusu satılık gayrimenkulün ilan sitelerine ilanı, afiş ve broşür gibi pazarlama aşamaları gayrimenkul danışmanına aittir. Ayrıca potansiyel alıcıların söz konusu gayrimenkulü ziyareti, tekliflerin iletilmesi ve teklif anlaşmaları yine gayrimenkul danışmanı tarafından gerçekleştirilir. Satış işleminin gerçekleştirilmesi ile gayrimenkul danışmanı kazancı satışa söz konusu gayrimenkulün satış fiyatının %2‘si ve %4’ü arasında değişmektedir. Gayrimenkul danışmanı ne kadar yüksek fiyatlarda gayrimenkul portföyüne sahip olur ise satış sonucunda elde edeceği gelir de aynı oranda yüksek olacaktır.

Girişimcilere Cazip Geliyor

Gayrimenkul danışmanlığının bu kadar popüler olmasındaki en önemli nedenlerden biri kendi işinizde çalışma imkânı sunması. İstisna bazı sektörler dışında çoğu meslek belirli bir maaş karşılığında, belirli saatlerde çalışmanızı gerektirir. Ancak gayrimenkul danışmanlığı sahip olduğu özellikler ile diğer birçok meslekten ayrılmaktadır. Gayrimenkul danışmanı oluşturduğu portföyü ile aslında kendi işini oluşturur. Ne kadar portföy oluşturacağına, hangi saatlerde çalışacağına, performansınıza bağlı olarak ne kazanacağına kendisi karar verir. Bütün bu özellikleri ile gayrimenkul danışmanlığı kişiye kendi işini kurma imkanı sunar.

Danışmanlar Kendilerine Zaman Ayırabiliyor

Gayrimenkul danışmanlığının herkes tarafından tercih edilmesinde ve bu kadar popüler olmasındaki en önemli nedenlerden biri ise kişinin kendini zaman ayırma imkanı. İş planını danışman tamamen kendi takvimine göre ayarlayabiliyor. Gün içerisinde randevularını planlarken, ailesine, hobilerine ve kendine de zaman ayırabiliyor.

30 Yaş Üstü Danışmanlar Başarılı Oluyor

Gayrimenkul danışmanlığı hayat tecrübesi ve iş tecrübesi olan kişiler için uygundur. Hayat tecrübesine sahip kişiler bu tecrübelerini gayrimenkul sektöründe başarıya dönüştürebiliyor. Aynı şekilde iş tecrübesine sahip kişiler de bu tecrübeleri sayesinde daha çok portföy alıp, daha çok satış yapabiliyor.

