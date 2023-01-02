Anksiyete Kalp Sağlınızı Nasıl Etkiliyor?

Ünlü Kardiyolog Dr Emre Ertürk “Anksiyete genellikle tehlikeden bizi uzak tutmak için strese normal bir tepkidir” diyor. “Anksiyete, stres ve sinirlilik hayatın normal bir parçası olabilir iken, normal günlük fonksiyonları etkilemeye başlar ise kronik ve kalıcı anksiyete ruhsal bir sorun olarak tanımlanır.Anksiyete bozukluğu orantısız ve kalıcı stres ile karakterize kronik bir durumdur. Beş ana tip yaygın anksiyete bozukluğu mevcut; obsesif kompulsif bozukluk (OKB), panik bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve sosyal anksiyete bozukluğudur.

Kalp hastalığı depresyon bağlantısı konusunda birden fazla çalışma olsa da, anksiyete ve kardiyovasküler hastalıkarasındaki ilişki biraz daha karmaşık gibi görünüyor. Kardiyovasküler hastalarda anksiyeteyaygınlığı yüksekaraştırmacılar anksiyetenin kalp hastalığıyla korelasyonu doğrudan mevcut mu değil mi klinik olarak araştırmaya devam ediyorlar.

Ancak şu bir gerçek ki birisi endişeli olduğunda,vücudumuz kalbimize ekstra bir yük ile tepki verir. Anksiyete fiziksel belirtileri özellikle mevcut kalp hastalığı olan bireyler için zararlı olabilir.

Hayata karşı daha sakin ama temkinli olmak hem beden hem ruh sağlığınız için faydalı olacaktır. İlaçlarınızı,düzenli kontrollerinizi aksatmadan,sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla risklerinizi minimize edebilirsiniz ve tabi sürekli olumsuz düşünmemeye çalışın ya da sürekli ölüm korkunuz mevcutsa profesyonel destek almanızı tavsiye ediyorum.

Anksiyete aşağıdaki kalp bozuklukları ve kardiyak risk faktörleri ile bir ilişkisi olabilir:

Hızlı kalp hızı (taşikardi) – Ciddi vakalarda, normal kalp fonksiyonu ile müdahale ve ani kalp durması riskini artırabilir.

– Ciddi vakalarda, normal kalp fonksiyonu ile müdahale ve ani kalp durması riskini artırabilir. Artan kan basıncı – Kronik ise, koroner hastalığa yol açabilir, kalp kasının zayıflaması, ve kalp yetmezliği.

– Kronik ise, koroner hastalığa yol açabilir, kalp kasının zayıflaması, ve kalp yetmezliği. Azalmış kalp hızı değişkenliği – Akut kalp krizi sonrası daha yüksek ölüm insidansı ile sonuçlanabilir.

Anksiyete Bozukluğu Farklı Türleri

Anksiyete bozuklukları çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan birkaçı şunlardır:

Panik bozukluk – kalp hastalığı ile ilişkili olabilir veya kalp krizi için yanlış. Aşırı ajitasyon ve terör duyguları genellikle baş dönmesi eşlik, göğüs ağrıları, mide rahatsızlığı, nefes darlığı, ve hızlı kalp hızı.

– kalp hastalığı ile ilişkili olabilir veya kalp krizi için yanlış. Aşırı ajitasyon ve terör duyguları genellikle baş dönmesi eşlik, göğüs ağrıları, mide rahatsızlığı, nefes darlığı, ve hızlı kalp hızı. Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) – şok edici veya korkutucu bir olayı veya şiddetli bir suç, büyük kaza veya kalp krizi gibi ani, hayatı tehdit eden bir olayı takip edebilen bir durumdur. TSSB muzdarip bir kişi genellikle sorun kendi durumuna neden olay ile ilgili bir şey ile ilgili sorun vardır ve gerginlik ve kopukluk duyguları deneyimleri.

– şok edici veya korkutucu bir olayı veya şiddetli bir suç, büyük kaza veya kalp krizi gibi ani, hayatı tehdit eden bir olayı takip edebilen bir durumdur. TSSB muzdarip bir kişi genellikle sorun kendi durumuna neden olay ile ilgili bir şey ile ilgili sorun vardır ve gerginlik ve kopukluk duyguları deneyimleri. Obsesif-Kompulsif bozukluk – OKB’li kişiler aynı eylemleri tekrar tekrar gerçekleştirerek mantıksız düşünce ve endişeleri yönetecektir. Örneğin, bir hekim tarafından kontrol edilmiş ve temizlenmiş algılanan kardiyovasküler semptomlara takıntılı bir birey, onları zorunlu olarak araştırabilir veya saatlerce yenilerini bulabilir.

· Panik Atağı Kalp Krizinden Ayırt Etmek

· Panik atak ve kalp krizi aynı değilse benzer belirtiler paylaşabilirsiniz. Ani ve şiddetli göğüs ağrısı olan herkes-anksiyete bozukluğu için tedavi olsun ya da olmasın- acil servise gitmeli. Hekim hastanın kanını belirli kalp kası enzimleri için test edecektir. Eğer hiçbiri bulunmazsa, genellikle kalp krizi olmaz.

Anksiyete ve depresyon sorunlarına duyarlı bir kardiyolog kalp krizi belirtileri panik atak belirtileri sıralamak için nasıl bilecek, ve panik bozukluk veya anksiyete başka bir tür için tedavi için hasta başvurmak mümkün olacak “