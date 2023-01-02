Anksiyete Kalp Sağlınızı Nasıl Etkiliyor?

Ünlü Kardiyolog Dr Emre Ertürk “Anksiyete genellikle tehlikeden bizi uzak tutmak için strese normal bir tepkidir” diyor. “Anksiyete, stres ve sinirlilik hayatın normal bir parçası olabilir iken, normal günlük fonksiyonları etkilemeye başlar ise kronik ve kalıcı anksiyete ruhsal bir sorun olarak tanımlanır.Anksiyete bozukluğu orantısız ve kalıcı stres ile karakterize kronik bir durumdur. Beş ana tip yaygın anksiyete bozukluğu mevcut; obsesif kompulsif bozukluk (OKB), panik bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve sosyal anksiyete bozukluğudur.
Kalp hastalığı depresyon bağlantısı konusunda birden fazla çalışma olsa da, anksiyete ve kardiyovasküler hastalıkarasındaki ilişki biraz daha karmaşık gibi görünüyor. Kardiyovasküler hastalarda anksiyeteyaygınlığı yüksekaraştırmacılar anksiyetenin kalp hastalığıyla korelasyonu doğrudan mevcut mu değil mi klinik olarak araştırmaya devam ediyorlar.
Ancak şu bir gerçek ki birisi endişeli olduğunda,vücudumuz kalbimize ekstra bir yük ile tepki verir. Anksiyete fiziksel belirtileri özellikle mevcut kalp hastalığı olan bireyler için zararlı olabilir.
Hayata karşı daha sakin ama temkinli olmak hem beden hem ruh sağlığınız için faydalı olacaktır. İlaçlarınızı,düzenli kontrollerinizi aksatmadan,sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla risklerinizi minimize edebilirsiniz ve tabi sürekli olumsuz düşünmemeye çalışın ya da sürekli ölüm korkunuz mevcutsa profesyonel destek almanızı tavsiye ediyorum.
Anksiyete aşağıdaki kalp bozuklukları ve kardiyak risk faktörleri ile bir ilişkisi olabilir:
Anksiyete Bozukluğu Farklı Türleri
Anksiyete bozuklukları çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan birkaçı şunlardır:
· Panik Atağı Kalp Krizinden Ayırt Etmek
· Panik atak ve kalp krizi aynı değilse benzer belirtiler paylaşabilirsiniz. Ani ve şiddetli göğüs ağrısı olan herkes-anksiyete bozukluğu için tedavi olsun ya da olmasın- acil servise gitmeli. Hekim hastanın kanını belirli kalp kası enzimleri için test edecektir. Eğer hiçbiri bulunmazsa, genellikle kalp krizi olmaz.
Anksiyete ve depresyon sorunlarına duyarlı bir kardiyolog kalp krizi belirtileri panik atak belirtileri sıralamak için nasıl bilecek, ve panik bozukluk veya anksiyete başka bir tür için tedavi için hasta başvurmak mümkün olacak “
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