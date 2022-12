AK Partili Erdem, “Kaftancıoğlu’nun yaptığı, ne siyasi ahlaka, ne de vicdani ahlaka sığar!

Türkiye’nin gündemine oturan Hiranur Vakfı’nda yaşanan istismar olayında, Vakfın kurucusu ile fotoğrafları yayınlanan Ak Parti Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem, yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaşanan olayı, şiddetle ve nefretle kınadığını söyleyen Erdem, olayla hiçbir ilgisi olmadığı halde, Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile geçmişte çekilmiş olan fotoğraflarını yayımlayan Kaftancıoğlu’na tepki göstererek, bunun siyasi ve vicdani ahlaka sığmadığını söyledi.

Ak Parti Ataşehir İlçe binasında gazetecilerle bir araya gelen Erdem, şunları söyledi.



“ÇAĞDIŞI OLAYDIR, NEFRETLE KINIYORUZ”

İsmail Erdem, konuşmasının ilgili bölümünde şunları söyledi “İnsan hakları evrenseldir, doğuştan insanların temel hakları vardır. Özellikle dezavantajlı kesim olarak kabul edilen, çocuklar, yaşlılar kadınlar, engellilerin mutlaka toplum tarafından devlet tarafından korunması gerekir.



Basına ve kamuoyuna yansıyan 6 yaşında evliliğe zorlanan bir kızla ilgili iddialar var. Yargıya intikal etmiş. Biz bu olayı gerçekleşmiş ise lanetliyoruz, şiddetle kınıyoruz, nefret de duyuyoruz.



6 yaşındaki çocuğun, reşit olmayan buluğ çağına ermeyen, ergenlik çağını yakalamayan, erkek çocuk kız çocuk fark etmez, çocukların evlendirilmesi çağdışı bir olaydır nefretle şiddetle bunu kınıyoruz. Burada konunun araştırılması, sağlıklı bir sonuca ulaşması tüm kamuoyunun ortak beklentisi, bizim de ortak beklentimizdir. Eğer böyle bir yanlışı, o anne baba işlediyse, çocuk yaşta bir çocukla evlenen beyefendi işlemiş ise, en ağır ceza, Müebbet ise Müebbet, idam cezası yok olsaydı onu da aynı şekilde söylerdik. En ağır şekilde tüm kamuoyu gibi bizlerde bekliyoruz.

“Şahsımı İtibarsızlaştırma Operasyonu”

CHP İstanbul İl Başkanı ve Ataşehir İlçe Başkanı, “Geçmişte söz konusu vakıfta Yusuf hoca ile çekilmiş fotoğraflarımı yayınlayarak şahsımı itibarsızlaştırmaya çalışmışlardır.



Ancak burada özellikle şahsımıza yönelik CHP İstanbul İl Başkanı CHP Ataşehir İlçe Başkanları’nın ve onların sosyal medya ekiplerinin geçmiş yıllarda, Yusuf Hoca ile çekilmiş fotoğraflarımızı sosyal medyada döndürülmesi, üzerimize hakaretlerin yağdırılması, diğer tarafı ile şahsımıza yönelik itibarsızlaştırma operasyonunu da beraber izledik.



Bunu büyük bir çirkinlikle alçaklıkla ifade etmek isterim. Burada kişilerin hakları hukukları var. Bu gün buradayız hep beraber fotoğraf aldık, on gün sonra bunu birisi önümüze koyarsa ne cevap vereceğiz. Ben on yıl belediye başkanlığı yapmışım, benim kapım fiziksel olarak da benim makam odamın kapısı sonuna kadar hep açık kaldı. STK’lar hemşeri dernekleri, gönüllü kuruluşlar, Cemevleri dernekleri, cami dernekleri, kuran kursları, okul aile birlikleri toplum her kesiminden açık bir kapı var.



Ben bu gün kuran kursuna gitmişim cuma namazına, çıkışta hoca efendi bizi yolculadı, o fotoğrafı çok kullandılar. Cuma Müslümanlar için bir farz, kuran kursunda da kılarsın, bir meydanın ortasında da kılarsın camide de kılarsın. Yani imamlık yapacak birisi varsı saati de dolmuşsa, her yerde imamın arkasına uyar cemaat olur namazını kılarsın. Bundan hiç yüksünmüyorum.



“Camide de, Cemevinde de, Kilisede de Namaz Kılarım”

Bu günde camide Cuma namazı kılabilirim, kuran kursunda kılabilirim, hatta hatta bizim inancımıza göre kilisede bile namazını ifa edebilirsin. Cemevine de giderim orda farz namazı vakti doluyorsa isterim bir temiz örtü seccade, cemevinde de namazımı kılmışım kılarım da. Kilisede de, camide de, kuran kursunda da namaz kılınabilir.



CHP İstanbul İl Başkanı, bu güne kadar İstanbul’da hiç bir Ak Parti İlçe Başkanı’nın fotoğrafını kullandı mı? Kullanmadı. Peki benim fotoğrafım niye kullanıldı? Beni hoca efendi ile yan yana görmüş hanımefendi çok üzülmüş. Sonra biz de sosyal medyamızdan sayın Kılıçdaroğlu ile çekilmiş fotoğraflarımı yayınlayınca onu da çok kıskanmış, böyle bir pişkinlik olmaz. Nezaketsizlik, siyaseten nezaketsizlik, olmaz. Bu tür şantajlarla, bu tür dedikodularla biz ne siyaset dünyasından çekiliriz, ne de zarar görürüz.





NE SİYASİ AHLAKA, NE DE VİCDANİ AHLAKA SIĞAR

Ancak, Kadıköy CHP İlçe Başkanı, daha toy siyaseten çocuk yaşta, ilk resimleri onlar servis etti onun altında kaldılar. Ataşehir halkı, İstanbul halkı 2023 haziran da da, 2024 mart ayında da hem Ataşehir CHP’ye bunun bedeline ödetecek, hem de CHP İstanbul teşkilatına bu iftiranın bedelini ödetecek.



Burada net ifade ediyorum. Bu güne kadar her hangi bir yanlışa müsaade etmedik, yanlışa hep yanlış dedik. Ama doğruları da her zaman alkışlarız. İftiralara karşı mücadele ederim. Yargı da bunun hesabını verecekler.



“HİÇ BİR TARİKATE, CEMAATE MENSUP DEĞİLİM”

İsmail Erdem’in varlığından çekiniyorsunuz ki, İsmail Erdem’i o hoca efendi ile yan yana koyuyorsunuz. Cürümü işleyen kim? Hoca, yargılanıyor. Yaptıysa Allah belasını versin derim, en ağır cezayı alsın. Sürünsün idam edilsin, çürüsün hapishanelerde o ayrı bir şey. Ama bizi onlarla ilişkilendirmek oldukça tehlikeli, ne siyasi ahlaka sığar, ne de vicdani ahlaka sığar İnancımıza sığmaz, kültürümüze sığmaz, örfümüze sığmaz. (Afedersiniz hanfendilerden özür dilerim) Bu hiçbir zaman erkekliğe sığmaz.

Namertçe harekettir onun da müsebbipleri ortada, bunun bedelini hukuk ve kanunlar çerçevesinde ödeyecekler. 2023-2024’te de vatandaşımız bunun bedelini ödetecek. Ben hiç bir tarikata ve cemaate mensup değilim. Ne bu güne kadar bir ilişkim oldu, ne de bir bağlılığım var. Bunun hesabını yargı da verecekler” dedi.

Galeri