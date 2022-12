İç dünyamıza bir arkadaş; filmler..

Şimdilerde, zamanında insanoğlunun asla bugünlere geleceğini tahmin bile edemeyeceği bir teknolojiye sahibiz. Bu teknoloji ve gelişmeler, hayatımızı hem fazlasıyla kolaylaştırdığı gibi hem de insanı insan yapan değerler ile ilgili bir takım fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlardan en önemlilerinden birisi, düşünme ve anlama kabiliyetimizi arttırmak ve insanlara daha eğlenceli ve daha sosyal bir hayat sunulmasıdır. Bu sosyalliğin en büyük rollerinden birisi de tabiki, sinema sektörüne aittir. Sinema sektörü de doğduğu günden beri, teknolojik anlamda birçok evreden geçmiş ve kendini sürekli güncelleyerek günümüzdeki halini almıştır. Günümüzdeki hali derken, özellikle de hepimizin evlerinin içine kadar girmiş olan sinema filmlerinden bahsediyoruz. Bu sinema filmleri söz konusu olunca film izle doyasıya tadına varmanızı sağlayan film sitelerine geliyor konu.

The Amazing Spider Man 2

The Amazing Spider-Man 2’de Peter Parker, en büyük savaşının başlamak üzere olduğunu keşfeder. Ancak Örümcek Adam olmanın bir bedeli vardır: Sadece Örümcek Adam, New Yorklu arkadaşlarını şehri tehdit eden korkunç kötülerden koruyabilir. Electro’nun bir an da ortaya çıkmasından sonra, Peter kendisinden çok daha güçlü bir düşmanla yüzleşmek zorundadır. Ve eski arkadaşı Harry Osborn geri döndüğünde, Peter tüm düşmanlarının ortak bir noktası olduğunu fark eder: Oscorp.

Peter, Gwen’in babasına onu uzak kalarak korumak için verdiği sözü unutmamıştı, ama bu tutamayacağı bir sözdür. Yeni bir kötü adam Electro (Jamie Foxx) ortaya çıktığında, eski bir arkadaşı Harry Osborn (Dane DeHaan) geri döndüğünde ve Peter geçmişiyle ilgili yeni şeyleri ortaya çıkardığında işler değişecek. Richard Parker, kaybolmadan önce Oscorp’ta yaptığı deneyleri anlatmak için bir video mesajı kaydeder. Karısı Mary Parker ile birlikte, onu öldürmek için gönderilen bir adam tarafından kaçırılan bir uçağa biner. Videoyu gizli bir yere göndermeye çalışırken hayatına yönelik girişimi engelliyor. Günümüzde Örümcek Adam, şehir boyunca plütonyum adı verilen tehlikeli kimyasallarla dolu bir kamyon taşıyan suçluların peşindedir. Telefonda Gwen Stacy ile konuşurken, rahmetli babası Yüzbaşı Stacy’nin bir görüntüsünü görür ve Gwen’den uzak durmak için verdiği söz ona hatırlatılır.

Kovalamaca sırasında Max Dillon adında bir adamın hayatını kurtarır. Daha sonra Peter, ikisinin öpüştüğü lise mezuniyet töreninde Gwen ile tanışır. Ancak, akşamın ilerleyen saatlerinde Peter, Gwen'e görmekte olduğu görüleri anlatır ve Gwen'in, Peter'dan ayrıldığı sözünü tutması gerektiğinde ısrar eder. Yıllarca şehirden uzak kaldıktan sonra, Harry Osborn, Oscorp Industries'in varisi olarak geri döner ve sağlığı çok kötü olan babası Norman ile konuşur. Norman, Harry'ye hastalığın genetik olduğunu ve Harry'nin ortaya çıkmaya başlayacağı yaşta olduğunu açıklar. Ölmeden önce, Harry'ye hayatının eserini içerdiğini iddia ettiği küçük bir cihaz verir. Haberi duyan Peter Parker, Harry'yi ziyaret eder ve ikisi on yıl sonra yeniden bir araya gelir.