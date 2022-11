BU ÜLKENİN OKUMUŞU

Her yazımda, her konuşmamda, her sohbet ortamlarında bilginin, birikimin öneminden bahseder, okumayı, okumuşu kutsar; bu ülkenin kurtuluşunun okumuş insanların çoğalması ile mümkün olabileceğini anlatır dururum.

Bir cahille bir okumuş bir değildir, derim.

Aysun Kayacı, katıldığı bir televizyon programında, “Benim oyumla çobanın oyu bir mi?” demişti.

Bu sözleri çok fazla tepki çekmiş, siyasal iktidar ve seçmeni Aysun Kayacı’ya çok sert tepki göstermiş; Aysun Kayacı’nın ekranlardan silinmesine neden olmuştu.

Aysun Kayacı, okumuşluğu kutsamış, cahilliği aşağılamıştı.

Rektör yardımcısı, profesör ne demişti.

Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bülent Arı, “Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor, ben her zaman cahil halka güvendim.”

Bu sözler de Bülent Arı’nı koltuğundan etmişti.

Bülent Arı, okumuşu aşağılamış, cahilliği kutsamıştı.

Kim ne derse desin…

Bu ülkenin okumuşu ile okumamışı arasında çok da bir fark yok desem!

Biliyorum, büyük bir tepki gösterecek, “O kadar da değil!” diyeceksiniz.

İnanın, öyle…

Okumuşla, okumamışın arasında çok da bir fark yok.

Aynı davranış tarzı, aynı bakış açısı ve aynı düşünce yapısı…

Ha okumuş ha okumamış…

Benim için, okumuşluk; okumuş kişi için bir referanstır…

Ön kabulümdür…

Toplum için de okumuşluk, bir referanstır.

İlk çağlardan beri okumuş, bilgili, birikimli; ahlaklı, faziletli sayılır.

Okumuşa saygı duyulur, el üstünde tutulur…

Öyledir de…

Ülkemizdeki okumuşların birçoğunun tavır ve davranışı bir tuhaf…

Toplumdaki olumsuz diye atfedilecek bir sürü davranış, okumuşa zuhur etmiş durumda…

Sanırsınız ki, okumuş değil de cahil…

Yanlış mı düşünüyorum?

Çok mu abartıyorum?

Hiç de değil…

İnanın fazlası var…

Okumuşların birçoğunun maalesef durumu bu!

Neresinden tutarsanız elinizde kalır…

Okumuşların, birçoğu…

Ben merkezli ve faydacı…

Bencil…

Bilgisiz…

Bilgiden bir haber…

Ahlak değerlerden çok uzak…

Böyle bir okumuş profilin insanlığa ne gibi bir katkısı olabilir ki?

O kadar, okul, üniversite, eğitim…

Boşa mı?

Biri bana anlatsın, yanlış nerede?

Okulda mı, ailede mi, eğitimde mi, toplumda mı?

Kim suçlu ya da kimler suçlu…

Bilmek istiyorum…

Bildiğim…

Bu ülkenin okumuşu bir garip!