KADIKÖY’DE KADIN DAYANIŞMASI İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) arasında “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” projesi, 26 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe Khalkedon’da düzenlenen protokol imza töreniyle Kadıköy’de hayata geçti.

Ayrımcılıkla mücadele, eşitlik, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların güçlenmesine yönelik politikalarıyla her geçen gün yeni projeler hayata geçiren Kadıköy Belediyesi ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, şiddetsiz bir dünya kurmak amacıyla çalışan TKDF arasında “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” projesi için işbirliği protokolü imzalandı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve TKDF Başkanı Canan Güllü’nün imzaladığı protokol ile TKDF’nin geliştirdiği ve öncülük ettiği “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” projesi Kadıköy’de de hayata geçti. Protokol Kadıköy Belediyesi çalışanları ve Kadıköy ilçesinde yaşayan vatandaşların, şiddet ve istismar vakalarında ihtiyaç duydukları hukuki, psikolojik ve sosyal destek mekanizmalarına erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

“MERKEZİ HÜKÜMETİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇIKMASI BİZİ BAĞLAMAZ”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yaptığı konuşmada her türlü kadın hareketinde her zaman birkaç adım önde olduklarını ve İstanbul Sözleşmesi’nden merkezi hükümetin imzasını çekmesinin kendilerini bağlamadığını, sözleşmenin her kelimesine, virgülüne, noktasına sahip çıkacaklarını söyledi. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadıköy kadın hareketinde, kadının olduğu her oluşumda birkaç adım öndedir. ILO 159’un bazı maddelerini de biz toplu iş sözleşmesine koyduk. Özellikle aile içi şiddet, kadına şiddet, taciz gibi ana başlıklar bizim hem memurlar hem de işçilerle yaptığımız toplu iş sözleşmelerimizde var. Benim dileğim, şu an burada imzaladığımız bu protokol hiç uygulanmasın. Kadıköy’den tek bir telefon gelmesin bu projeye. Türkiye’nin hiçbir yerinden bu hat aranmasın. İstanbul Sözleşmesi’nde merkezi hükümetin imzasından vaz geçmesi bizi bağlamaz. Nasıl ki Paris İklim Anlaşması’nın imzalanmasının ertesi günü Kadıköy Belediyesi iklim ve çevreyle ilgili çalışmalara başladıysa, İstanbul Sözleşmesi’nde de bir imzanın kalkması bizi bağlamaz. Biz İstanbul Sözleşmesi’nin her kelimesine, virgülüne, noktasına sahip çıkacağız.” dedi.

“KADIKÖY BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ”

TKDF Başkanı Canan Güllü ise konuşmasında Kadıköy’ün gözbebekleri olduğunu ve Kadıköy Belediyesi ile uzun yıllardır çalıştıklarını söyledi: “Kadıköy bizim gözbebeğimiz. Kadıköy Belediyesiyle çok uzun zamandır birlikte çalışıyoruz, beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Çok uzun zamandır da 55 belediyeyle birlikte iyi örnekleri oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye’de hızlı koşmamız gereken bir süreci birlikte koşuyoruz.” dedi. Güllü projeye ilişkin de şunları söyledi: “Projemiz kadına şiddetin tamamen önlenmesine yönelik oluşturulmuş bir projedir. Şiddet ve istismara maruz kalmış kişiler acil yardım hattımızı aradığında telefonu konusunda uzman ekiplerimiz açıyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut hukuki, psikolojik danışmanlık ve sosyal destek mekanizmalarına yönlendirilmesi sağlanıyor. Ayrıca anlık şiddet söz konusu ise önleme mekanizmalarını yani kolluk kuvvetlerini oraya yönlendiriyoruz. Her hangi bir şiddete maruz kalmamış ama bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler de bu hat üzerinden bilgilenebiliyorlar. Bu konuda herkes 02126569696 – 05496569696 numaralı hattımıza ulaşım sağlayabilir. Projenin bir de telefon uygulaması var. Bu uygulamadan da bize ulaşılabiliyor. Örneğin kadına şiddetin yoğun olduğu yerlerde, ekonomik koşulları dolayısıyla kadınların telefonlarında aramaları için kontürleri olmayabiliyor. O noktada bu uygulama ile bize ulaşabiliyorlar. Bizim bu uygulamamızla birlikte aynı zamanda devletin KADES uygulamasını da kullanarak şiddet mağduru kadınlar hızlıca erişim sağlayabilirler. 3’er aylık periyotlarda düzenlediğimiz bilgilendirme raporlarıyla da ilçe sınırlarındaki vaka istatistikleri ile şiddet ve istismarla mücadele alanındaki önerilimizi belediye ile paylaşarak birlikte bu vakaların yinelenmemesi ve tamamen önlenmesini sağlayacağız.”

Proje Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile TKDF’nin himayesinde ilçede sürdürülecek. Acil Yardım Hattı’nın temel amacı kadınlar şiddete uğradıktan sonra ya da şiddet öncesinde nerelere başvurabilecekleri, nasıl yardım alabilecekleri konusunda uzman ekiplerden yardım alabilmesine dayanmaktadır.

