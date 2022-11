Sadık Usta’nın, Türk Ütopyaları Adlı Kitabı Raflarda!

Türkiye’nin en sevilen düşünürü Sadık Usta’nın, dünyanın birçok prestijli üniversite kütüphanelerinde yer alan Türk Ütopyaları – Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemi’ne Özgürlüğü Düşlemek adlı kitabı genişletilmiş yeni edisyonu ve Kafka Kitap logosuyla yeniden raflarda yerini aldı.

Bugüne kadar kütüphane raflarında bekleyen Türk ütopyalarının ilk kez Osmanlıca’dan günümüz Türkçe’sine aktarıldığı eser, bilim dünyasının 300 yıldır tartıştığı ütopya kavramının sosyal bilimler üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Türk Ütopyaları, Türk ütopya yazarlarının özgürlük, eşitlik ve kardeşliğin olduğu toplum modelleri düşlediklerini ve bunun mücadelesini verdiklerini de gösteriyor.

Tarihçi, yazar ve çevirmen Sadık Usta’nın Türk Ütopyaları – Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemi’ne Özgürlüğü Düşlemek adlı kitabı, Türkiye’nin en prestijli üniversiteleriyle beraber Harvard, Columbia, New York, Princeton, Pennsylvania, Stanford, Sachsen-Anhalt Üniversitesi ve Amerikan Kongre Kütüphanesi’nde de yer alıyor. Kafka Kitap, yazın tarihimizi konu eden en önemli kaynak eserlerden biri olan Türk Ütopyaları’nı genişletilmiş basımıyla yeniden okurlarla buluşturuyor.

Öteden beri bazı liberal aydınlarımız, ütopik eserlerin sadece Avrupa’ya has bir yazın türü olduğunu söyleyip dururlar ve hatta buna ilişkin sözümona kanıtlar da ileri sürerler. Gerçekten böyle midir? Ütopyalar yalnızca Avrupalılara has bir yazın türü müdür? Ne yani, Türkler ütopyasız mıdır? Hayır! Her ne kadar Türklerin ütopya yazınıyla tanışması 19. yüzyılın ortalarına denk gelse de ütopik eserlerle tanışması çok daha eskidir… Türkiye’nin ütopyacı yazarları, yazdıkları eserlerle, sadece düşünsel ve siyasi hayatımızı belirlemediler; aynı zamanda devrimlere bizzat katılarak öncü roller de oynadılar.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’nin devrim tarihi ile ütopik yazınının tarihi de sarmaşık gibidir; birbirinden ayrılmaz biçimde iç içe geçmişlerdir. Bu kitabı okuduğunuzda tarihimizdeki her devrimci girişimden önce seçkin ütopyaların yazıldığını, bu eserleri yazan şahsiyetlerin kendilerinin de aktif siyasetin içinde olduklarını ve bu eserlerle hem kendi kuşaklarını hem de sonraki devrimci kuşakları derinden etkilediklerini, onlara sadece gelecek tasarısı sunmadıklarını, aynı zamanda onların devrimci heyecanını ateşlediklerini ve geleceğe ilişkin umutlarını diri tuttuklarını da göreceksiniz.

