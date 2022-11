İrlanda Dil Okulu Fiyatları

İlk önce Part-time çalışarak ayda 800 EURO para kazanabileceğiniz İrlanda Dil Okulları fiyatları hakkında detaylı bilgi almaya ne dersiniz?

Günümüzde İngilizce dünyanın en çok konuşulan dili olmasının yanında artık iş başvurularında, yurtdışı seyahatlerinde yani her alanda kapı açıcı olarak görülmektedir. İyi düzeyde İngilizce konuşan bir birey her zaman her konuda bir adım daha ön planda olmaktadır. Ülkemizde en çok karşılaşılan sorunlardan biri olan yabancı dil pratiği nedeniyle her yıl yüz binlerce kişi yurtdışı eğitim için dünyanın farklı ülkelerine gitmektedir. İrlanda son dönemde yıldızı parlayan yeni bir ülke olmanın yanında pek çok avantaja sahiptir. Yurtdışında dil eğitimi almaya karar verdiniz ancak hala nereye gitmek istediğinizi bilmiyorsanız size klasiklerin çok ötesinde bir teklifimiz var. İrlanda’da dünyanın en iyi okullarında İngilizce eğitimi alabileceğinizi söylesek!

Work and Study Nedir?

Work and Study, İrlanda’da 25 haftalık dil eğitimi ve çalışma izni verilen bir eğitim programıdır. İrlanda Hükümeti, dil eğitimi için ülkeye giden öğrencilere yasal olarak çalışma hakkı tanımaktadır. Bu durumun gerçekleşmesi için; en az 25 haftalık ve haftalık en az 15 saatlik ders içeriği olan bir kursa kayıt olunmalıdır.

Haftalık 20 saat part-time çalışma olanağı bulunmaktadır. 25 Haftalık dil kursunun ardından, 2 aylık çalışma veya gezi amaçlı zamanınız mevcuttur. Bu süreçle beraber toplamda 33 Hafta (8 ay) İrlanda’da bulunabilirsiniz.

İrlanda’da Work and Study Programının Avantajları!

• İrlanda’da 25 haftalık dil okulu programına kayıt olduğunuz takdirde, haftada 20 saat part-time çalışma izni sağlanmaktadır.

• İrlanda’da saatlik asgari ücret 10.50€’dur.

• İrlanda’da full-time çalışma izni verirler mi derseniz? Bu programla o da mümkün. Sadece yaz aylarında ve sömestr tatil döneminde İrlanda’da okulunuzdan tatil alıp tam zamanlı çalışabilirsiniz.

• Ayrıca İrlanda’da dil okuluna tek bir başlama tarihi yok! istediğiniz pazartesi başlayabilirsiniz. Dil okullarında sürekli öğrenci döngüsü olduğundan yıl içinde her Pazartesi yeni kayıtlar alınmaktadır. Size hangi Pazartesi uygun ise o tarihte başlayabilirsiniz.

• Uluslararası iş tecrübesi edinmeniz için uygun bir ülke olabilir.

• Yeni kültür ve arkadaş çevresi ile tanışma fırsatınız bulunur.

• İrlanda, dünya üzerinde en dost canlısı ülkeler arasındadır.

• Türkiye’ye olan yakınlığı sebebiyle tercih sebebidir.

• Yaşam masrafları diğer ülkelere göre daha düşüktür.

• Eğitim ve çalışma sürenizi İrlanda’da bulunurken 2 yıla kadar uzatabilirsiniz.

• Dublin dışında farklı şehirleri seçebilirsiniz. Galway, Cork, Bray, Drogheda gibi şehirler sıklıkla tercih edilmektedir.

İrlanda work and study detayları için linke tıklaman yeterli.

İrlanda dil okullarında başlangıç tarihleri nasıldır?

İrlanda dil okulları yıl boyu açıktır ve tatil günleri dışında her pazartesi genel İngilizce sınıfları vardır. Bu esnek başlangıç tarihleri sayesinde öğrenciler yıl boyunca istedikleri tarihlerde ve zaman aralığında eğitim alabilirler.

İrlanda dil okulu ücretleri nasıl?

İrlanda okul ücretleri, öğrencilerin gidecekleri süreye ve seçtikleri okula göre değişir. 25 haftalık work & study programlarının eğitim fiyatları ortalama 2300 EUR’ dan başlamaktadır. Okulların güncel promosyonlarını ve fiyatlarını Lemon Academy ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

İrlanda dil okulu vizesi almak zor mu?

İrlanda Vizesi Almak Zor mu? İrlanda vizesi almak, İrlanda konsolosluğunun talep ettiği İrlanda vize evrakları, eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulduğu durumda zor değildir.

İrlanda vizesi için bankada ne kadar para olmalı?

Güncel pasaportunuz İrlanda’dan dönüş tarihinden itibaren 6 ay daha geçerli ve yeterli boş sayfalara sahip olmalıdır. Bankada gösterilmesi gereken miktar: 6 aydan daha kısa kurslar için: okul parası ödendikten sonra haftalık 200€ ve üzeri olarak hesaplanmalıdır.

İrlanda work and study programı için ise minimum hesabınızda 7000 Euro bulundurmanız gerekiyor.

Türkiyeden Irlandaya nasıl gidilir?

Türk vatandaşı iseniz öncelikle vizeye başvurup, vizeniz çıktıktan sonra oturum izninizi almanız gerekmektedir. İrlanda’ya hangi amaçla gidiyorsanız o amacınız doğrultusunda oturum izni almanız gerekmektedir. İrlanda’da iken amacınız değişecekse oturum izninizin türü de değişmelidir.

