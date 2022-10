Kadıköy Bağdat Caddesi’nde 29 Ekim’de Cumhuriyet Yürüyüşü yapılacak

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, her yıl geleneksel olarak Bağdat Caddesi’nde düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü öncesi açıklamalarda bulundu ve Cumhuriyet sevdalılarını bu yürüyüşe katılmaya davet etti.

İlçede 1 hafta boyunca süren Cumhuriyet kutlamalarının ardından, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bağdat Caddesi Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü 29 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Bağdat Caddesi, Suadiye Işıklar’da başlayacak.

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Kadıköy’ün Cumhuriyet değerlerine sahip çıktığının altını çizdi ve 100’üncü yıl kutlamalarının ilçede hemen başlayacağının duyurusunu yaptı. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyet değerleri, bizim vazgeçilmez değerlerimizdir. Kadıköy Belediyesi olarak yaptığımız her hizmette, attığımız her adımda Cumhuriyet değerlerine sahip çıkıyoruz. Bize yaşamın her alanında ışık tutan Cumhuriyet devrimlerini bütün benliğimizle ve büyük bir gururla sahipleniyoruz.

Biz, her türlü saldırıya karşı Cumhuriyet’in Kültür Devrimi’nin tarafındayız; Harf Devrimi’nin tarafındayız; Dil Devrimi’nin tarafındayız; Cumhuriyet’in tarafındayız! Cumhuriyet; her şeyden önce memlekete sahip çıkmaktır; memleketin taşına, toprağına, ağacına, ırmağına sahip çıkmaktır. Yolumuza ışık tutan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.’ Türkiye’deki Cumhuriyet değerlerine en fazla sahip çıkılan yer Kadıköy’dür.

Biz Kadıköylüler bu değerlerin bütün Türkiye’ye de hakim olması için çaba sarf eden, mücadele eden, her konuda direnen bir anlayıştan ve kültürden geliyoruz.” dedi. Odabaşı Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamalarına ilişkin de hazırlıkların başladığını ve kutlamaların ilçede 1 yıl boyunca süreceğini söyleyerek Cumhuriyet sevdalılarını 29 Ekim Cumartesi günü Bağdat Caddesi’nde yapılacak Cumhuriyet Yürüyüşü’ne davet etti.

Galeri