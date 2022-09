Adalar’da ‘ev kiralama’ oyunu: Kiracı olduğu evi başkalarına kiraladı

Büyükada’da yaşayan ve covid salgını döneminde sokak hayvanlarını beslemek için ekstra paraya ihtiyaç duyan Neslihan Tülin, evini yurt dışından gelen bir kişiye emlakçı üzerinden birkaç aylığına kiraladı.

Büyükada’da yaşayan ve covid salgını döneminde sokak hayvanlarını beslemek için ekstra paraya ihtiyaç duyan Neslihan Tülin, evini yurt dışından gelen bir kişiye emlakçı üzerinden birkaç aylığına kiraladı. Evi kiralayan şahıs evde kendisi oturmak yerine evini sürekli olarak başka kişilere kiraladı. Kiracısının evini Adalar’a gelen yerli ve yabancı turistlere internet üzerinden kiraladığını öğrenen ev sahibi kadın, olaydan dolayı mağduriyet yaşadığını ve tüm Adalar’da benzer olayın yaşandığını belirtti.

Büyükada’da yaşayan ve sokak hayvanlarını besleyen Neslihan Tülin, iddiaya göre covid salgını döneminde hayvanlar için daha fazla paraya ihtiyaç duyunca evini bir emlakçı aracılığıyla Gürcistanlı bir kişiye birkaç aylığına kiraladı. Kısa süre sonra eve farklı kişilerin de gelip gittiğini gören Tülin, kiracısına durumu sorduğunda gelen kişilerin arkadaşları olduğunu belirtti. Yaklaşık 12 farklı kiracının evine girmesiyle durumdan şüphelenen Tülin, evi ilk kiraladığı kişinin Airbnb sitesi aracılığıyla evi yerli ve yabancı farklı turistlere kiraladığını fark etti.

Evine kimin girip çıktığını bilmediğini ve bundan ötürü mağduriyet yaşadığını belirten Neslihan Tülin, emniyete ve nüfus müdürlüğüne giderek durumu bildirdi. Tülin aynı zamanda evi ilk kiraladığı kiracısına da bir süredir ulaşamadığını belirtti. Ayrıca tüm Adalar’da benzer kiralama olaylarının yaşandığını ve birçok kiracının bu şekilde kısa süreli şekilde evlerde kaldıkları iddia edildi.

Deniz Akkaya ile sohbet esnasında olayı öğrendi

Evine gelen kişiler arasında manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya’nın da olduğunu gören ve kendisiyle sohbet eden Tülin, Akkaya’nın evi internet üzerinden kiraladığını söylemesi üzerine olayın farkına vardığını iddia etti. Neslihan Tülin, “Geçen sene kiraladım. Çünkü Ada’da salgın vardı. Hayvanlar korkunç durumdaydı. Paraya ihtiyaç vardı. Ben ilk defa evimi kiraya vermeye kalktım. Bir emlakçıyla görüştüm, emlakçı bir kiracı getirdi hakikaten. Kiracı Gürcistanlıydı. Ben ‘iki kişiden fazla kabul edemiyorum. Benim evim müsait değil. fazla kişiye’ dedim. Tamam dediler. Not düştük iki kişi kalacak diye ve evi kiralayan diğer kişi Türk’tü. Ben Ada’da oturduğunu zannediyordum. Halbuki değil. Bir kere gördüm adamcağızı. Kaldı, sohbet etti, gitti. Sonra bir aile geldi. Dedi ki ‘arkadaşlarım’. ‘Hadi iki üç gün kalabilir’ dedik. Daha onlar çıkmadan bir başkası geldi. Valizler gidiyor, kapının önüne başka valizler geliyor. Böyle böyle yaklaşık on tane kiracı değişti. Ben ‘olmaz’ dedim. Benim eve kim giriyor? Kim çıkıyor? Ne oluyor? Bütün tarihi eserler gibi şeyler var içeride kırılacak şeyler dökülecek şeyler. Adamla ters düştük. Kontrat yaptığım kişiyi arıyorum, bakmıyor. Sonra öğrendik ki Gürcistan üzerinden Airbnb yapılıyormuş. Yani birileri gidiyor, birileri çıkıyor. On tane, on iki tane kiracı falan oldu. En son Deniz Akkaya geldi geçen ay. Onunla yapılan bir röportaj esnasında öğrendik. Airbnb üzerinden kiraladığını söyledi. Böyle patladı olay. Sonra ben karakola gittim. ‘Bunları almıyorum evime’ dedim. Çünkü kiralayan muhatap olduğum kişi yok ortada. Birileri geliyor, birileri gidiyor. Kiralayan kişi de yok. Kiralatan kişi de yok. Bütün Adalar’da yapılıyor bu. Burada yer kiralayıp, birine kiralatıp oturum almak adına yapılıyormuş. Ondan sonra da çekip gidiyor mu ne yapıyor bilmiyorum. Ya da başka bir amaç mı var? Onu da bilmiyorum. Emlakçı arkadaş da ‘Geleceğini söylüyor ama gelmedi’ dedi. Sonra aradı ‘ben kontratı bulamıyorum. O kontratın hiçbir değeri yok. Siz onu yırtın atın’ dedi. ‘Yırtın atın diye bir şey yok. Bunu da geleceksin burada çözeceğiz’ dedim. Gelecek inşallah bekliyoruz” dedi.

Heybeliada’da pansiyon işleten Uğur İlyas Üner de, “Heybeliada’da günlük konaklama olayları bayağı bir sayı olarak arttı. Konaklama yerlerinin yetersizliğinden ya da rağbet olayının daha fazla olmasından dolayı mıdır bilmem, insanlar artık kendi evlerini odalarını kiraya vermeye başladılar. Biz şimdi burada ruhsatlı, devlete vergisini veren bir işletmeyiz. Her ne olursa olsun devlete katkısı olan bir yer. Ama bunların öyle bir şeyi yok. Hepsi kayıt dışı, ne vergi veriyor, ne de hiçbir şey vermiyor. Bunlar zaten kimlik bildirim sistemine de uygun olmadığı için kimin kaldığı belli değil, yasa dışı insanların kalabileceği bir ortam oluşuyor. Emniyet bununla ilgili bir çalışmalar yapmıştı daha önce. Ama yeterli olmuyor, ‘akrabam’ diyor. Yasa dışı bir iş yapıyor yani. Bunlar da bizim yasal olarak yaptığımız bir işletmeyi engelliyor. Bir kişi bir evi cüzi bir miktara kiralayıp ondan sonra günlük kiralama işi de yapan oluyor” dedi.