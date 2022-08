Beykoz’da evini kentsel dönüşüme verenlerle karşı duranların kavgası!

Beykoz Tokatköy Mahallesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Beykoz Belediyesi tarafından 2019 yılı öncesinde başlatılan kentsel dönüşüm projesinde sona yaklaşıldı. 82 bin 792 metrekare alan üzerinde başlayan projede çoğu konut kentsel dönüşüme girerken az sayıda kişi konutlarını kentsel dönüşüme vermedi.

Beykoz’da evini kentsel dönüşüme veren vatandaşın isyanı – Tıkla İzle

Yaklaşık 3 yıldır ise, evlerini kentsel dönüşüme veren ve yeni konut bekleyen vatandaşlar bu sebepten dolayı mağdur olduğunu iddia etti. Evlerini kentsel dönüşüme veren ev sahipleri, komşularının bir inat uğruna ve kötü niyetli kişilerin kışkırtmalarıyla evlerini kentsel dönüşüme vermeyerek kendilerini mağdur ettiğini söyledi. 17 Ağustos günü yapılan kura çekimiyle muvafakat verenlerin proje sonunda sahip olacakları daireler de belli oldu. Hak sahipleri projenin hızla bitirilmesini ve depreme karşı güvenli evlerine kavuşmayı bekliyor.

“Yaklaşık yüzde 5’lik bir kısım evlerini boşaltmayıp ve bu işe karşı çıkması Bizi mağdur etti”

Evini kentsel dönüşüme veren vatandaş Niyazi Arslan, “Şu anda Tokatköy’de kentsel dönüşümün alanının olduğu hak sahibi vatandaşlardan biriyim. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ve Beykoz Belediyemizin yapmış olduğu kentsel dönüşümü destekleyen ve imza atan hak sahipleri olarak yüzde 95’e yakın imza attık. Bu süreçte evlerimizi boşalttık ve birçoğumuzun evleri yıkıldı. Yaklaşık olarak yüzde 5’lik bir kısım evlerini boşaltmadı ve bu işe karşı çıkıyor. Yalnız burada onlar mağdur olduğunu iddia ediyor ancak mağdur olan biziz. Başka sokaklara, ilçelere taşınarak oralara kira ödemeye başladık. Bakanlığımız bize kira katkısı elbette yapıyor ancak bu tabi ki şu anki Türkiye şartlarındaki kira oranları ile bağdaşmıyor. Biz cebimizden kiraya katkı yapıyoruz. Bir an önce dönüşümün yapılmasını ve evlerimize kavuşmak istiyorum” dedi.

“Bizler burada mağduruz”

Konut sahibi Tuncay Erbaş, “Bizler burada mağduruz. Kışın ortasında belediyemizin bize sunmuş olduğu imkan doğrultusunda evlerimizi terk ederek kiraya gittik. Arkadaşlarımızın yaptığı eylemler anlamsız. Bir an önce bu işin başlamasını ve bitmesini istiyoruz. Biz kirada duruyoruz, 7 aydır kirada bekliyoruz. Evlerin 3’de ikisi yıkılmış yani bunların ne amaç taşıdığını bilemiyoruz. Bu işlerin abartıldığını ve bu eylemlere destek geldiğini görüyoruz. Komşularımızın bize yardımcı olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Dönüşümün bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz”

Evini kentsel dönüşüme veren Menderes Bingöl, “Burada dönüşüm yapılıyor, biz de yıllardır bulunduğumuz alanın riskini göz önünde bulundurarak, bu dönüşümün bir an önce yapılmasını istiyoruz. Burada söz konusu olan iddiaların hiç birisinin ciddiyeti yoktur. Her şey tamamen yasal olarak yapılmaktadır. Her şey oturanların lehine olmaktadır. Bize karşı öne sürülen şartların tamamı devlet güvencesi altındadır. Biz deprem kuşağında bir ülkeyiz ama binalarımız buna karşı koyacak kuvvete karşı değildir. Biz kendimizin ve geleceğimiz için bu dönüşümün bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz.” dedi

Beykoz Belediyesi konu ile ilgili açıklama yaptı

Beykoz Belediyesi konu hakkında yaptığı açıklamada, “Tokatköy kentsel dönüşüm projemiz çeşitli odaklar tarafından kışkırtılmaktadır. Hemşehrilerimizin güvenli evlerde yaşama talebi bu odaklarca hiçe sayılmaktadır. Projemiz, vatandaşlarımızın zarara uğraması pahasına engellenmeye çalışılmaktadır. Sosyal medya ve çeşitli basın organlarında yalan iddialar ortaya atılmaktadır.

“Yalan 1: İnsanlar evlerinden çıkmak istemiyor.

Doğru 1: Proje bölgesindeki evlerin neredeyse tamamına yakını hak sahipleri tarafından gönüllü olarak boşaltılmıştır. Aylar önce taşınan bu hemşehrilerimiz yeni evlerinin yapılmasını beklemektedir.

Yalan 2: İnsanların evleri habersizce yıkılıyor.

Doğru 2: Tahliye ile ilgili tüm tebligatlar yapılmıştır. Hiçbir hak sahibi hemşehrimiz sürprizle karşılaşmamıştır.

Yalan 3: Proje zorla dayatılıyor.

Doğru 3: Proje hak sahibi hemşehrilerimizin rızasıyla onaylanmıştır. Projenin her süreci hak sahipleri ile istişare içinde yürütülmüştür.

Yalan 4: İnsanların arazileri gasp ediliyor.

Doğru 4: Proje bölgesindeki arazi hazineye aittir. Proje bitiminde hak sahipleri evleriyle birlikte tapularına da kavuşacaktır.

Yalan 5: Proje hukuka aykırı.

Doğru 5: Projede hukuka aykırı hiçbir uygulama yoktur. Uygulamaya geçilen bölgelerin hiçbirinde yürütme durdurma veya benzeri kararlar bulunmamaktadır.

Yalan 6: Proje ile devlet kâr edecek.

Doğru 6: Projenin büyük kısmı devlet destekli olarak hayata geçirilecektir. Hak sahibi vatandaşlarımızın yapacağı cüzi geri ödemeler proje maliyetinin yaklaşık yüzde 20’sini karşılayacaktır” denildi.