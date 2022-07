Çin Vizesi

Çin vizesi nasıl alınır, Çin vizesi almak için gerekli evraklar nelerdir, Çin vizesi alınırken nelere dikkat edilmelidir, Çin vizesi vize hardı neye göre belirlenir, Çin vizesi çeşitleri nelerdir, Çin nasıl bir ülkedir, Çin vizesi almak kolay mıdır, Çin vizesi nereden alınır, Çin’e gitmek için neler gereklidir, Çin’in vize istemediği ülkeler var mıdır gibi birçok sorunu yanıtını bulmak için aşağıdaki yazımız okuyabilirsiniz.

Çin vizesi başvuru sürecinde hangi noktalara dikkat edilmelidir?

Çin Halk Cumhuriyeti, başkenti Pekin, resmi dili Çince olan ülke ziyaret edilmek istenirse Çin vizesi alınması gerekecektir. Birçok türde Çin vizesi bulunmaktadır. Çin vizesi türleri; C, D, F, L, M, Q1, Q2, S1, S2, X1, X2, Z vizeleri bulunmaktadır. Her bir vize türü farklı bir alanı ifade etmektedir. C vizesi, mürettebat vizesidir. D vizesi, sürekli oturma vizesidir. F vizesi, ziyaret, araştırma ve karşılıklı değişim amaçlı alınması gereken bir vize türüdür. L vizesi, turistik vizedir. M vizesi, ticari vizedir. Q1 vizesi, evlilik ve aile birleşimi vizesidir. Q2 vizesi, kısa süreli aile ve akraba ziyaret vizesidir. S1 vizesi, ziyaret amacı ile uzun süre Çin’de kalmak için alınması gereken vize türüdür. S2 vizesi, sağlık ve ziyaret amacı ile kısa süreli Çin’de kalmak için gerekli vizedir. X1 vizesi, Çin’de 180 günden uzun süre eğitim almak için gereklidir. X2 vizesi, 180 günden az Çin’de kalmak için alınması gereken vizedir. Z vizesi, çalışma vizesidir. Vize ücretleri belirlenirken ülkeye giriş sayısı ve geçerlilik süresi önemli olacaktır. Normal vize başvuru sürecinin sonuçlanması için geçen süre 7 iş günü olacaktır. Vize danışmanlık firmaları aracılığıyla ekspres hizmet alınması da mümkündür ve bu ekspres hizmet için bir ek bedel ödenmelidir. Çin büyükelçiliğine yapılacak vize başvurularında parmak izi verilmelidir.

Çin vizesi almak kolay mıdır?

Çin vizesi almak istene belgelerin doğru ve tam hazırlanması ve teslim edilmesi ile kolaylaşmaktadır. Genel olarak Çin vizesi almak zor diye bilinse de her vize süreci kadar zorludur. Çin hükümeti ülkesinde gelecek olan yabancılar için güvenlik seviyesini arttırdığından vize süreci yer yer zorlaşabilmektedir. Schengen vizesi ile kıyaslandığında kesinlikle daha kolay ulaşılır bir vize olmuştur. Çin bazı ülkelerden vize istememektedir. Bu ülkeler; Bahamalar, Singapur, Seyşeller, Japonya, Brunei, Mauritius, San Marino’dur. Ayrıca, yeşil pasaport, diplomatik pasaport ve hizmet pasaportu sahibi kişiler Çin vizesine ihtiyaç duymadan 30 güne kadar olan Çin gezilerini kolayca gerçekleştirebilirler.

Çin vizesi başvuru süreci nasıl ilerlemektedir?

Çin vizesi için başvuru süreci vize randevusu alarak başlayacaktır. Vize türü, geçerlilik süresi ve ülkeye giriş sayısına göre belirlenen vize harcı yatırılacaktır. Ayrıca vize türüne göre gerekli belgelerin olduğu listeye ulaşılarak istene belgeler randevu zamanın kadar eksiksiz hazırlanacaktır. İlk hazırlanması gereken belge vize başvuru formudur. Bir de kişi pasaport sahibi değilse en acil olarak pasaport başvurusu yapılmalıdır. Tüm evraklar hazırlandıktan sonra randevu günü ve saatinden konsolosluk ya da vize merkezine gidilerek parmak izi ve belgeler verilmelidir. Her vize türü için istene evrak listesi farklıdır. Bu konularda bilgi almak için vize merkezi ile iletişime geçilebilecektir. Belgeler kişinin kendisi tarafından teslim edilmelidir. Hazırlanan tüm belgeler usule uygun şekilde hazırlanmalı ve teslim edilmelidir. Bir uygunsuzluk tespit edilirse, başvuru kabul edilmeyecektir. Çin Büyükelçiliği yani İstanbul Başkonsolosluğu vize başvurusunu reddetmeye ve verdiği vizeyi iptal etme hakkında sahiptir.