Descrizione del farmaco Trenbolone

Oggi il Trenbolone è uno degli steroidi più forti da iniettare. Ha una spiccata attività anabolizzante. Ma anche il suo effetto androgeno è piuttosto pronunciato. Il trenbolone è disponibile con diversi nomi di marca: Trenoged, Trenaject, Parabolan Depot e altri nomi. I più utilizzati per lo sport sono i preparati contenenti esteri: enantato, acetato, esaidrobenzilcarbonato, nonché i prodotti costituiti da una miscela di esteri.

Fino a poco tempo fa, il trenbolone veniva utilizzato solo a scopo veterinario. Ma il progresso ha evidenziato le proprietà del prodotto che ne hanno reso possibile l’uso nello sport. Gli atleti lo usano per aumentare la massa muscolare di qualità, migliorare la resistenza e le prestazioni di forza.

Se confrontiamo la funzionalità del Trenbolone con quella del testosterone, il primo ha un’attività anabolizzante molto maggiore, pari al quattrocento per cento. Ma anche le proprietà androgene non sono trascurabili: duecento per cento. Per quanto riguarda la durata dell’effetto sul corpo, molto dipende dall’etere incluso nella preparazione. L’acetato è quello che dà l’effetto più rapido, ma funziona anche per non più di tre giorni. L’enantato e l’esaidrobenzilcarbonato, che hanno un’efficacia simile, funzionano per un massimo di quattordici giorni. Per saperne di più sul trenbolone, visitare il sito https://anabolizzanti-naturali.it/categoria/iniezione-di-steroidi/trenbolone/

Proprietà degli esteri e applicazioni

Gli effetti degli esteri di Trenbolone includono una maggiore crescita del tessuto muscolare di qualità (utilizzato per la massa muscolare magra), la riduzione dei depositi di grasso e il miglioramento della resistenza e della forza. Si verifica una diminuzione dei processi catabolici e una moltiplicazione di quelli anabolici. Raccomandato l’uso di prodotti a base di esteri di Trenbolone solo per gli uomini. L’effetto di virilizzazione è troppo forte e non può essere ridotto con un dosaggio minimo.

Corsi con trenbolone

I corsi di trenbolone sono molto efficaci per bruciare i grassi o costruire la massa muscolare. Come già detto, il trenbolone si lega ai recettori degli ormoni catabolici e ne blocca il coinvolgimento nella segnalazione alle cellule muscolari. Ciò è particolarmente importante nel caso dell’ormone catabolico Cortisolo, che rallenta la crescita della massa muscolare, e il Trenbolone agisce come suo inibitore attivo. A livello cellulare, il Trenbolone riduce gli effetti negativi del catabolismo grazie alla sua azione anticatabolica, riducendo così la durata dei programmi di dieta e pre-gara. È stato inoltre dimostrato che il trenbolone ha un effetto molto efficace sui processi di perdita di peso, grazie, tra l’altro, al suo assorbimento intrinsecamente molto efficiente dei nutrienti. È noto che i recettori degli androgeni sono presenti nelle cellule adipose e, quando vengono attivati, partecipano alla combustione dei grassi. Il trenbolone ha la capacità di trattenere l’azoto nei tessuti muscolari, il che è importante per mantenere massa e volume. È possibile acquistare il trenbolone vendita a un prezzo vantaggioso effettuando un ordine nel nostro negozio online di prodotti farmaceutici per lo sport.

Per un ciclo di essiccazione di solito si usa il testosterone propionato per 8-10 settimane. Inoltre, è possibile utilizzare analoghi con uno spettro d’azione simile che promuovono risultati simmetrici (riduzione dei depositi di grasso), come ad esempio l’Anavar (Oxandrolone). Per aumentare la massa, il trenbolone viene utilizzato in combinazione con il testosterone (di solito il testosterone enantato). Possono essere utilizzati anche composti orali simili, come il Dianabol (Metandrostenolone) o il Boldenone iniettabile (Equipoise).

Il trenbolone è un composto particolare che non deve essere consumato in dosi elevate. Semplicemente non è necessario. L’ormone è cinque volte più potente del testosterone e non sono necessarie dosi “moderate” per ottenere i risultati e gli obiettivi desiderati. Per quanto riguarda il Trenbolone, è possibile affermare che una piccola dose produce un grande beneficio.