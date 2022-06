Kadıköy Dövme Piercing

Dövme ve piercing kişinin isteği doğrultusunda vücuduna yaptırdığı ve göze hoş gelen ürünlerden oluşmaktadır. Günümüzde bu iki sanat herkes tarafından istenmekte ve yaptırılmaktadır. Bu işte en iyilerden biri olan kadıköy dövmeherkesin ilk başvurduğu adres olmaktadır. Dövme ve piercing dikkat isteyen çok hassas iki ürün olmaktadır. Bundan dolayı yapan kişinin nasıl çalıştığı ve nasıl yaptığı çok önemlidir. Temiz ve hijyenik çalışılması bu konunun en dikkat edilmesi gereken noktası olmaktadır.

Genç nüfustan yaşlı nüfusa kadar birçok insan artık bu sanatı vücudunda istemektedir. Çok hassas noktalara yapılmadığı takdirde bölge uyuşturulduğu için acı hissine neden olmamaktadır. En iyi dövmeci istanbul dövmeolduğu için herkes randevulu bir şekilde buraya gitmektedir. Piercing de dövme gibi uzun süren bir işlem olmamaktadır. Dakikalar içinde sonuçlar alınmaktadır.

Dövme Yaptırırken Dövmecinin Önemi Nedir?

Dövmecinin iyi olması her zaman daha sağlıklı olacaktır. Her detaya özenle dikkat edecek ve bu doğrultuda gidecektir. Vücudun her noktasını iyi tanıdığı için hangi dövmenin nereye nasıl yapılacağını da kendi belirleyebilmektedir. Dövme kimi zaman günlerce kimi zaman saatlerce süren resimlerden oluşmaktadır. Bu kesinlikle nasıl bir dövme istendiğine bağlıdır.

Eğer dövme içerik ile ilgili zor ve keskin hatları olan bir dövmeyse dövmeci vücudu yormamak için bu dövmeyi aynı günde bitirmeyip günlere yaymaktadır. Yapılan birçok dövme anlamlı olmaktadır. Kişi dilerse kendi de beğenilir ya da dövmeci ile birlikte de bir objeyi seçebilmektedir. Dövmeci ne kadar profesyonel olursa daha iyi sonuçlar alınacaktır.

Dövme ve Piercing Fiyatları Nasıldır?

Dövme ve piercing fiyatları değişmektedir. Bu bölgelere ve ayrıntılara göre farklılaşmaktadır. Piercing fiyatı her zaman dövme fiyatına göre daha uygun olmaktadır. Bunun nedeni dövme gibi uzun sürecek bir işlem olmamasıdır. Dövmelerin fiyat tablosu da çizilecek nesnenin büyüklüğüne ve içeriğine göre değişir.

Dövme ve piercing fiyatlarında bölgeler de fazlasıyla önemlidir. Yapılan bölgeler hassaslaştıkça fiyatlarda artacaktır. Boyun bölgesine yapılan bir işlem ile kol bölgesine yapılacak olan işlem fiyatı aynı olmamaktadır. Bu yüzden kişinin iyi araştırma yapması gerekmektedir. Yer ne kadar kaliteli olursa fiyat o oranda artma yapacaktır.

Adres:

Üstbostancı Mah. Bahçelerarası Sok. No:1-A Kadıköy-İSTANBUL

Email:

rastattoogallery@gmail.com

Telefon:

0533 669 07 62