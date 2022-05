POLAT PİYALEPAŞA İSTANBUL ÇARŞI SANAT MEYDANI KAPILARINI AÇTI

Polat güvencesi ile şehrin dinamiklerine modern bir yorum katan Piyalepaşa İstanbul; Sanat Meydanı ile İstanbul’un yeni sanat rotasını oluşturuyor. Sanatın öncü platformlarına, Türkiye’den ve uluslararası çok sayıda sanatçının çağdaş yapıtlarına ev sahipliği yapan Piyalepaşa İstanbul Sanat Meydanı; yıl boyunca MERKUR, Pi Artworks, .artSümer, Zilberman ve Art On galerilerinin yeni sergileriyle sanatseverleri ağırlayacak. Galeriler sene içinde toplam 24 özel seçkiyi sanat izleyicisiyle buluşturacak ve İstanbul’da sanatın kalbi Piyalepaşa’da atacak.

Polat güvencesi ile hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul’da Sanat Meydanı ziyaretçilere kapılarını açtı. Sanatın öncü platformları MERKUR, Pi Artworks, .artSümer, Zilberman ve Art On galerilerine ev sahipliği yapan Sanat Meydanı’nın açılışı ve galerilerin yeni sergilerinin tanıtımı iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı davet ile gerçekleşti. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ev sahipliğinde gerçekleşen davete Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Küratör Hasan Bülent Kahraman, Jeffi Medina, Avi Alkaş, Ayşe Jaber, Sanatçı Şerife Bilgili Ercantürk, Ebru Uygun, Nilay Özenbay ve iş insanı Sadettin Saran da açılışa eşlik etti.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat; “Piyalepaşa İstanbul, Polat olarak bizim çok kıymetli projelerimizden bir tanesi. Bu projeyi oluştururken İstanbul’a her şeyiyle bir bütün olan yeni bir yaşam alanı kazandırmak arzusundaydık ve bu arzumuza göre tasarladık. Bugün Piyalepaşa İstanbul; konut, ofis, Polat Piyalepaşa Çarşı, toplantı salonları, çocuk deneyim alanları ve zengin gastronomi kültürü ile karma bir yaşam merkezi. Sanat ise bu yaşam alanının en önemli noktalarından biri. Sanat ve sanatçı bizim yıllardır odağımızda olan bir konu, bu projemize de sanatı entegre ettiğimiz, çok değerli sanatçıları, koleksiyonerleri ve kıymetli eserleri ağırladığımız için çok mutluyuz. Yeni sanat rotamızda, sene içinde toplam 24 özel sergide zengin bir sanat seçkisini sanat izleyicisiyle buluşturacağız.” ifadeleriyle İstanbul’un yeni sanat merkezinin Piyalepaşa’da olacağını belirtti.

Piyalepaşa İstanbul Hakkında:

Türkiye’de ve globalde, gayrimenkul ve enerji sektörlerinin öncü oyunculardan biri olan Polat; 65 yılı aşkın tecrübesi ile konut, rezidans, ofis, alışveriş ve yaşam merkezi Polat Piyalepaşa Çarşı’dan oluşan karma konseptli Piyalepaşa İstanbul projesini şehre kazandırdı.

Merkezi lokasyonuyla dikkat çeken Polat Piyalepaşa Çarşı’nın sunduğu otopark avantajı, mekânın genişliği gibi birçok avantaj sanat severler için ziyareti daha konforlu ve keyifli hale getiriyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi, Karaköy, Kabataş, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi şehrin cazibe merkezlerine sadece birkaç dakika mesafede yer alan Polat Piyalepaşa Çarşı, D-100 karayolu ve çevreyolu bağlantılarına, Dolmabahçe ve Kâğıthane tünellerine, Çağlayan Adliyesi ve hastanelere yakın konumuyla da ön plana çıkıyor.

Piyalepaşa İstanbul içinde bulunan ulusal ve uluslararası 120 markaya ev sahipliği yapacak Polat Piyalepaşa Çarşı’da markalar yerini almaya başlarken, kalan sınırlı sayıda mağaza da yeni kiracılarını bekliyor. Yüksek tavanlı ve geniş vitrinli mağazalarıyla açık havada alışveriş deneyimi sunan Polat Piyalepaşa Çarşı, çocuklara özel oyun deneyim alanları, sanatın öncü galerileri, zengin gastronomi kültürüyle yeni bir iklim oluşturuyor.

Polat Piyalepaşa Çarşı’daki Sanat Meydanı sanatın öncü platformlarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin önde gelen galerilerinden artSümer, Merkür, Zilberman , Pi Artworks ve Art On sanat galerileri, Dolapdere ve İstanbul’un 500 yıllık tarihi semti Piyalepaşa’nın çehresini sanatın gücüyle dönüştürürken, sanatseverleri sanatın birbirinden güzel örnekleri ile buluşturuyor.

Polat Piyalepaşa Çarşı Sanat Meydanı Sanat Takvimi Hakkında:

Galeri Merkur’un Kim o / o Kim sergisi 7 Temmuz’a Kadar Sanat Meydanı’nda

Toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın olma halleri üzerine yeniden düşünme fırsat sunan “Kim o / o Kim” sergisi ilk olarak 17 Mayıs’ta MERKUR’de izleyici ile buluştu. 7 Temmuz’a kadar devam eden sergide, sanat pratiklerinde kağıt, beton, seramik, kumaş, fotoğraf gibi faklı malzemeler kullanan 5 sanatçı; Canan, Merve Dündar, Leyla Emadi, Neriman Polat ve Saliha Yılmaz eserleri ile kadın olmayı tanımlayan değerleri, imajları, davranışları, inanç sistemlerini sorguluyor. Sergi adını Amerikalı feminist yazar Judy Grahn’ın şiirinden alıyor. Sanatçıların seslendirdiği şiir sergi alanına girişte izleyiciyi karşılarken, sesin ritmi mekana yayılıyor.

Sergi tarihleri: 17 Mayıs – 7 Temmuz 2022 / 10:00 – 19.00

Adres: Polat Piyalepaşa Çarşı, İstiklal Mah. Piyalepasa Bulvarı.32/D Beyoğlu

Bilgi için: galeri@galerimerkur.com

Sanat Meydanı’nda Pi Artworks “Yine Boya” sergisi 30 Haziran’a Kadar Devam Ediyor

Pi Artworks İstanbul, galeri-üniversite işbirliğinin ilkini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile gerçekleştiriyor. Galeri, 7 Mayıs – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden 2020 ve 2021 pandemi dönemi mezunlarının “Yine Boya” ismini taşıyan grup sergisine yer verecek. Genç sanatçılar, pandeminin başladığı, hızla yayıldığı, kapanmaların damga vurduğu, dolayısıyla küresel, natürel ve biyolojik nitelikli bu travmanın etkisinin kuvvetli olduğu 2020 ve 2021 dönemlerinde mezun oldu. Serg Can Aytekin ve Yasemin Nur tarafından düzenleniyor. Pandemi sürecinden etkilenen, dersleri evlerde-içeride, bilgisayarda ve telefon üzerinden gerçekleştiren öğrenciler boya ile çalışmayı ve üretme çabalarını sürdürdü. Sergide yer alan çalışmalar, tuval ve pen türü bir imkân olarak değerlendirirken, bugün ve şimdi karşımıza çıkan resimlerinde neredeyse sonsuz zenginlikteki resim tarihine öznel göndermeler yapıyor. Yollarını ve çözümlerini yaratan, yönlerini arayan, bulmaya çalışan 10 ressamın eserleri Pi Artworks Polat Piyalepaşa Çarşı’daki yeni mekânında ilkbahar döneminde izleyicilere açık olacak.

Daha fazla bilgi, görsel ve söyleşi talepleriniz için ed@piartworks.com veya info@piartworks.com adreslerine mail gönderebilir, +902122451323 telefon numarasından galeriye ulaşabilirsiniz.

Zilberman’ın Yeni Mekanı Zilberman Selected “If we keep crying, we will go blind “ ile Sanat Meydanı’nda

Zilberman İstanbul Piyalepaşa’daki yeni mekânı Zilberman Selected; 17 Mayıs – 30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Isaac Chong Wai’nin If we keep crying, we will go blind “Ağlamaya Devam Edersek, Kör Olacağız” başlıklı üçüncü kişisel sergisini sanat izleyicisinin keşfine sunuyor. Sergide büyük bir yerleştirme, iki kanallı bir video, bir dizi ipek baskı, ışıklı bir kutu ve bir performans olmak üzere sanatçının yeni çalışmaları yer alıyor. Sergi açıldığı ilk günde Kontrol Edilebilir/Edilemez Gözyaşları (2022) performansı yapıldı.

Isaac Chong Wai’nin pratiğine yerleştirdiği kavramsal, politik ve performatif nitelikler, toplumsal değişimlerin ve küresel olguların aciliyetini işleyen disiplinlerarası bir yaklaşımla iç içe geçer. Chong’un beden, güçsüzlük, şiddet, kolektivizm, lidersizlik, yas ve benzeri temalar üzerinden yaptığı müdahaleli temsiller izleyiciyi yeni bir incelemeye davet ederken eserlerindeki incelikli, şiirsel ve fakat eleştirel yapı anlam sistemlerine sızar.

Chong, içinde bulunduğumuz çağdaş gerçekliğin yarattığı ulus aşırı kedere cevaben, kolektif yas tutmanın aciliyetine işaret ederek üzüntünün performatif boyutunu irdeler. Bu sergisinde sanatçı, liderlerin ölümü ve yas tutanların bir araç haline getirildiği kişisel duyguları araştırır ve bunları duyguların kontrolü, resmi cenaze törenleri ve kamusal yas gibi başlıklar etrafında kurgular. Bizi ağlamaya zorlayan unsurları göz ardı etmememiz için verilen bir tavsiye olarak If we keep crying, we will go blind (Ağlamaya devam edersek, kör olacağız.) sergisi, yasın bireysel ifadesinin politikleşmesi hâlinde, insanın kendini körleştirme ihtimalinin tehlikesine işaret eder.

.artSümer ‘in “Bu İşte Bir Terslik Var” Sergisi 2 Ağustos’a Kadar Ziyaretçilerini Bekliyor

.artSümer, Erdal Duman’ın galerideki 5. kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. “Bu İşte Bir Terslik Var” isimli sergi 17 Mayıs’ta kapılarını sanat izleyicisi için açtı. 2 Ağustos’a kadar devam eden sergi, Salı’dan Cumartesi’ye 11:00 – 18:30 saatlerinde gezilebilir.

Açılışa Özel 2 Seçki Art On İstanbul ile Polat Piyalepaşa Çarşı PSanat Meydanı’nı Süsledi

Birbirinden değerli isimlerin katıldığı açılışa özel iki sergi ile Sanat Meydanı’nda yer alan Art On İstanbul; Sanatçı Songül Girgin’in Tohum – Seed, 2022 demir, ve fırın boya tekniği ile çalışmış ve 180 x 175 x 170 cm boyutlarında iron ve Onur Dumansız’ın Helix Thorn, 2022 paslanmaz çelik üzerine çalışmış 201 x 72 x 75 cm boyutlarındaki 2 işi sanat izleyicisi ile buluşturdu.