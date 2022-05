ÜSKÜDAR ‘’OSMANLI HANIM SULTANLAR MÜZESİ’’NDEKİ ESERLER YURT DIŞINDA İLK KEZ NEW YORK’TA TÜRKEVİ’NDE SERGİLENDİ

‘Hanım Sultanlar’ sergisi yurt dışında ilk kez New York’ta

Osmanlı saray hayatını ve kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda üstlendikleri rolleri anlatan ‘Hanım Sultanlar’ sergisi yurt dışında ilk kez New York Türkevi’nde sergilendi. ‘Hanım Sultanlar’ sergisi New York Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla gerçekleştirildi. Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi’nde sergilenen ve Hanım Sultanların tarihsel karakterlerine uygun modellerle oluşturulan eserlerden bazıları sanatseverlerle buluştu.

Türkmen: Üsküdar Hanım Sultanlar Şehri

Türkevi’ndeki serginin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ”Burada, tarihi değerlerimizi, kültürümüzü yansıtan bir çalışmayla beraberiz” dedi.

Osmanlıda padişah eşlerinin, kızlarının, annelerinin ve kız kardeşlerinin sadece aile hayatında değil sosyal, kültürel ve sanatsal hayatta da var olup önemli roller üstlendiklerini anlatan Türkmen, ‘’Eğitimleri, aile hayatının devamı için gösterdikleri fedakârlık ve zenginlikleri ile hanım sultanların şöhretleri ve etkileri sarayın dışına da çıkmıştır. Osmanlı tarihi boyunca hanım sultanlar günümüz tabiriyle trendleri belirleyen kamusal figür olmuşlardır. Yaşadıkları dönemlerde hayırseverlikleri, cömertlikleri ile toplumdan sevgi ve saygı gördüler. Somut yapılar inşa ettirdiler. Başta İstanbul olmak üzere birçok Osmanlı şehrinde halen faal olan birçok cami, hamam, çarşı, çeşme, bedesten yaptırdılar. Bu eserlerin önemli bir bölümü ise Üsküdar’da bulunmaktadır. Bizim Üsküdar olarak hanım sultanlara duyduğumuz ilginin, sevginin kaynağı da işte bu eserler. Bu projeyi bir teşekkür projesi olarak görebiliriz. Ki başka projelerimiz de oldu ve olacak.’’

‘’Sultanların Yaşam Kültürünü Dünyaya Tanıtıyoruz’’

Hanım Sultanların üzerindeki giysilerin o döneme özgü çizgi ve motiflerle kitre bebek yöntemiyle yapıldığını anlatan Türkmen, bu çalışmanın bir ilk olduğunu ve bunun Türkiye’de de dünyada da örneğinin bulunmadığını belirtti.

‘’Hanım sultanlar sergisi aslında bir bütünün parçası. Bu bebekleri sanat tarihçileri, moda tasarımcıları ve el sanatçıları birlikte tasarladılar. Anadolu’nun kadim bir oyuncak bebek yöntemi olan kitre malzemesini kullandık. Daha sonra bu projeyi geliştirdik ve müzeye dönüştürdük. Bu müze ile birlikte Osmanlı saraylarında asırlar boyunca değişerek olgunlaşan giyim kültürünü, malzeme tercihini, gündelik hayat ayrıntılarını yani tarihin konularını sanatla birleştirerek bugüne taşımış olduk.’’

Ünlü Şef Ömür Akkor’dan Osmanlı Lezzetleri

Serginin önemli sürprizlerinden biri de ünlü şef Ömür Akkor’du. Akkor, açılış öncesi Osmanlı ve Türk mutfağının en leziz örneklerinden atıştırmalıklar hazırladı ve davetlilerin beğenisine sundu. Osmanlı Hanım Sultanlar Sergisi New York’ta yaşayan Türkler ve diğer davetliler büyük ilgi gösterdi.

Açılışa katılan Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türkevi’nde bu özel sergiye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ve serginin Amerika’dan sonra Fransa Paris, Asya, Japonya ve Orta Doğu’da da Doha’da açılacağını söyledi. Türkevi’ndeki Hanım Sultanlar Sergisi 22 Mayıs Pazar Gününe kadar başta kentte yaşayan Türkler olmak üzere tüm New Yorklulara açık olacak. Serginin özellikle 21 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Türk Günü’nde yoğun şekilde ziyaret edilmesi bekleniyor.

Türkmen’den New York Belediye Başkanına ziyaret

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Hanım Sultanlar Sergisi öncesinde de ‘Türk Dostu’ olarak bilinen New York Belediye Başkanı Eric Adams’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Hilmi Türkmen’e Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de eşlik etti. Heyetler arası görüşmelerin de gerçekleştiği toplantıda, mevcut iyi ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda anlayış birliğine varıldı.

Özgür: Bir Türk Olarak Gururlandık

Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in New York Belediye Başkanı Eric Adams’la görüşmesinin büyük önem arz ettiğine değinerek, ‘’Üsküdar belediyesinin New York belediyesi ile yaptığı işbirliği çok kıymetli. Türkiye’nin imajı ve uluslararası bağlantıları için çok değerli. Başkan Eric Adams’ın ‘ekipler ayarlayalım, Türkiye’de çalışmalara devam edelim, ortak işler yapalım, Amerika’da yapılan güzel işleri Türkiye’ye taşıyalım demesi hepimiz için çok kıymetli. Ayrıca Adams’ın Üsküdar’da yapılan işlere övgü dolu sözlerle sosyal medyada paylaşması bir Türk olarak bizleri de hayli gururlandırdı, mutlu etti. Amerika’da, New York’ta yapılan bu tür güzel işler çok kıymetli. Bu nedenle Üsküdar belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum’’ dedi.