CUMHURBAŞKANI’NA TÜRKİYE’NİN GÜCÜ ÖZEL ÖDÜLÜ

İktisadi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş insanlarının kurduğu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Gücü Ödül Töreni”nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü” verildi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye’nin kalkınması, ekonomik bağımsızlığı ve mazlum halklara verdiği destek ile başta Rusya- Ukrayna savaşı olmak üzere dünya barışına sağladığı büyük katkılarından dolayı “Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü”nü takdim ettiklerini açıkladı.

MÜSİAD’ın 32. Kuruluş yıldönümünde, Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde iş ve siyaset dünyasına yön veren isimler, akademisyen, sanatçı ve fikir önderlerinin katılımıyla gerçekleşen “Türkiye’nin Gücü Ödül Töreni”nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye’nin kalkınması, ekonomik bağımsızlığı ve mazlum halklara verdiği destek ile başta Rusya- Ukrayna savaşı olmak üzere dünya barışına sağladığı büyük katkılarından dolayı “Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü” verildi..

Ekonomik ve toplumsal açıdan Türkiye’nin geleceğine katkıda bulunanları ödüllendirmek, ülkemizin geleceğine hizmet odaklı yeni ilhamlar oluşturabilmek, iş dünyası, girişimci ekosistemi ve akademik camiada geleceğin başarılı projelerini teşvik etmek amacıyla geliştirdikleri “Türkiye’nin Gücü Ödülleri”ne bu sene “Türkiye’nin Gücü özel Ödülü”nü eklediklerini belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “En önemli ve en özel ödülümüzüilk ve tek sefere mahsus olmak üzere Cumhurbaşkanımız Saygıdeğer Recep Tayyip Erdoğan’a takdim ettik. Cumhurbaşkanımızın ödülümüzü köklü dayanışmamızın, dava arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak ömrü boyunca iftiharla taşıyacağı yönündeki açıklaması bizi onurlandırdı” dedi.

Mahmut Asmalı, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

Mahmut Asmalı:

“Türkiye’nin kalkınmasının ve dışa bağımlılıktan kurtulmasının mimarı”

“Hakkın ve halkın gücünü arkasına alarak, vesayet odakları ve darbe artıklarıyla bedeller ödeyerek mücadele eden, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olmasını sağlayan, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” prensibiyle ve kararlılıkla terör örgütlerini dize getiren, milli birliğimizi ve güvenliğimizi temin eden, millet iradesinden en ufak bir taviz vermeden, 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürterek darbecilere ve yerli-yabancı iş birlikçilerine unutulmaz bir ders veren, Filistin’den Arakan’a, Suriye’den Yemen’e, gönül coğrafyamızda uygulanan insani dış politikayla, Türkiye’yi insanlığın vicdanı haline getiren ve mazlumlara sırdaş, gariplere yoldaş olan, hiçbir fark gözetmeksizin, her zeminde ve her coğrafyada barış diplomasisi icra eden, en son Rusya-Ukrayna savaşında heyetleri aynı masada İstanbul’da barış için buluşturan ve taraflarca ayakta alkışlanan, her fırsatta “Dünya Beşten Büyüktür” ve “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” diyerek adalet üretemeyen ve barış tesis edemeyen uluslararası sistemi sorgulayan, insanlığın vicdanına tercüman olan, eğitimden sağlığa, ulaşımdan teknolojiye, ekonomiden savunma sanayiine, hemen her sahada yapılan devasa hamlelerle, Türkiye’nin kalkınmasının ve dışa bağımlılıktan kurtulmasının mimarı olan, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, ödülümüzü kabul buyurdukları için şükranlarımızı arz ediyoruz. ‘’

“2023’te yeni bir şahlanış döneminin başlangıcına şahitlik edeceğiz”

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023 yılı ile birlikte yeni bir şahlanışa geçeceğini söyledi. ‘’Onun yeniden büyük ve güçlü Türkiye idealine olan inancı ülkemizi daha güçlü ve ümitli kılıyor. Bu güç ve ümidi, sondaj ve sismik araştırma gemilerimiz Fatih, Yavuz, Kanuni, Oruç Reis ve Barbaros’ta, köprülerde, oto yollarda, tünellerde, havalimanlarında ve şehir hastanelerinde, SİHA’larda, Gökbey’lerde, Fırtınalarda görebiliyoruz. Bu güç ve ümidi, mazlum, mağdur ve muhacir kardeşlerimizin yardım çığlıklarından, işitebiliyoruz. Bu güç ve ümidin, şükür ve sevinç nidaları, başta Ayasofya’nın kubbeleri olmak üzere, vatanımızın her köşesinde yankılanıyor. Bizler bu güç ve ümitle muhteşem mazimizden aldığımız ilhamla, parlak bir istikbal ve nesil inşa edeceğiz inşallah. Hep birlikte sizlerin liderliğinde, 2023’te yeni bir şahlanış döneminin başlangıcına şahitlik edeceğiz.”

