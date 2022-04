KADİR GECESİ KİMLERE KADİR GECESİ?..

İslam’da, Allah’ın koyduğu kurallarda piyango usulü kurtuluş, piyango usulü cennete gitmek, affedilmek yoktur.

Allah’ın koyduğu kurallar dâhilinde, kurallara uyarak, emirleri yerine getirip yasaklardan kaçınarak, insanlara, hayvanlara, tabiata insanlığın gerektirdiği şekilde davranarak, merhamet, sevgi, saygı ve hoşgörüyle yaklaşarak ödüllendirilme vardır.

Kadir Gecesi Müslümanlar için bir ödül gecesidir ve bu gece alınacak ödül bu geceye bağlı değil, bütün hayatınıza, hayatınız boyunca ne yaptığınıza, nasıl yaşadığınıza bağlıdır.

Hal böyle olunca da Kur’an ve Sünnetin ışığında Kadir Gecesi;

– Allah’a iman edenlerin, kulluk bilinciyle yaşayanların, Peygamber ahlakı ile ahlaklananların.

– Kur’an-ı Kerim’de ‘‘ben kuluma şah damarından daha yakınım, her halinden haberdarım, her an kudretim altında olan kulumla aramıza kimse giremez. Ta ki sizler şeytanı, arzularınızı, heveslerinizi, bencilliğinizi, kibrinizi araya sokmayın!’’ diye hitap eden Yüce Allah’ın bu ayetine bağlı olarak kullara iman etmeyen, Allah ile arasına kulları sokmayan, Allah’ı bırakıp kullara bel bağlamayan, Allah’ın rızası yerine kulların hoşuna gitmeye çalışmayanların.

– Yalan söylemeyen, iftira atmayan, fitne, fesat çıkarmayanların.

– Davranışları nazik, gönlü yumuşak, lisanı kibar olanların.

– Tevazuu sahibi olanların, cömert olanların, huyu güzel ve yardımsever olanların.

– Kul hakkı yemeyenlerin, sözünde duranların, ahde vefalı olanların.

– Kibirli olmayanların, büyüklük taslamayanların, bilmediği konu hakkında hüküm vermeyenlerin.

– Özü sözüne, içi dışına uygun olanların, ikiyüzlü olmayanların.

– Emaneti ehline verenlerin, emanete ve liyakate ihanet etmeyenlerin.

– Düşmanlarına karşı bile olsa hakkı, adaleti gözetenlerin, hakkı ve adaleti çiğnemeyenlerin.

– Dürüst, ahlaklı, hoşgörülü olanların, yalan söylemeyenlerin, fitne fesat çıkarmayanların.

– Günahlarından bir daha işlememek üzere Nasuh Tövbe edenlerin.

– İnsanı insan yapan bütün değerlere sahip olanların, vicdanlı olanların, merhametli olanların.

– Allah’ın emirlerine ve yasaklarına harfiyen uyanların, uymaya çalışanların.

– Devletten aldığı gücü kişisel çıkarları, şahsi hesaplaşmaları, kinleri, nefretleri için kullanmayanların, insanları ezemeyen, üzmeyen, baskı altına almayanların.

– Üç kuruşluk dünya menfaati için dalkavukluk, riyakârlık, sahtekârlık yapmayanların.

– Taassup sahibi olmayanların, adaletsizliğe götüren tarafgirlikten uzak olanların, bağnaz, yobaz ve cahil olmayanların.

– Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı (SAV) tek lider, önder, rehber, mürebbi olarak kabul ederek, O’ndan başkasının ardına düşmeyenlerin gecesidir.