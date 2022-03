Motokuryelerin Güvenliği İçin, “Hızlı Değil, Güvenle Gelsin” diyelim olurmu?

İBB, her gün zamanla yarışan on binlerce motokuryeler için ‘Güvenle Gelsin’ kampanyası başlattı. Siparişlerin not bölümüne ekleyeceği ‘Güvenle Gelsin’ ibaresi eklemeye davet eden hareketle motokuryeler üzerinde süre baskısı oluşmayacak. Kendilerini ve trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atmak zorunda kalmayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), trafikte yer alan binlerce kadın ve erkek motokuryelerin güvenliği için yeni bir hareket başlattı.

Tüketicilerin online platformlar üzerinden verdikleri siparişlerin not bölümüne ‘Güvenle Gelsin’ ibaresi eklemeye davet eden kampanya ile motokuryeler üzerindeki baskıya karşı toplumsal bilinç gelişecek. Motokuryeler, ekipmanlarını kontrol etmek, trafik kurallarına uymak ve güvenli sürüş gerçekleştirmek için gerekli zamanı bulacak.

İBB ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde düzenlediği, hem tüketici hem de işverenleri dahil eden “Hızlı Değil, Güvenle Gelsin” kampanyası ile motokuryelerin güvenli sürüşünü engelleyen nedenlerin birlikte ortadan kaldırılması hedefleniyor.

“GÜVENLE GELSİN” YAZ, SİPARİŞİNİ ÖYLE KARŞILA

Motokuryeler, verilen binlerce siparişi zamanında yetiştirebilmek için her gün trafikte pek çok tehlikeyle karşı karşıya kalabiliyor. Buradan hareketle başlatılan “Hızlı Değil, Güvenle Gelsin” kampanyası ile birlikte siparişlerin güvenli bir şekilde teslim edilebilmesi için tüketicilerin ideal teslimat süresinin oluşmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

KAMPANYANIN İLK ADIMI ATILDI

Motokuryelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için başlatılan ‘Hızlı değil, Güvenle Gelsin’ kampanyası kapsamında İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve koruma statüsünde olan yabancıların da içinde bulunduğu 240 motokuryeye eğitimler verildi. Eğitim kapsamında harita okuma, ilk yardım, müşterilerle etkili iletişim ve güvenli sürüş eğitimi verildi, ehliyet almaları sağlandı.

SEKTÖR BİR ARAYA GELDİ

Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi kapsamında motokuryelerin çalışma haklarına dair çözüm önerileri geliştirebilmek amacıyla 16 Mart 2022’de Teslimat Sektörü Sosyal Diyalog Toplantısı gerçekleştirildi. İBB’nin ilgili birimleri Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, İSG, İSPER, İPA, BİO, Enstitü İstanbul İSMEK’in katıldığı toplantıda meslek odaları ve özel sektör temsilcileri de yer aldı.

Teslimat sektöründeki temel sorun alanlarının belirlenmesini ve çözüm önerileri geliştirmesini amaçlayan toplantıda karşılıklı diyalog sağlandı. İş birliğini ve kamuoyu farkındalığını geliştirecek başlıklar ele alındı.