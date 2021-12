“Silivri Teknopark” için imzalar atıldı!

Kadir Has Üniversitesi ve Silivri Belediyesi çok özel bir işbirliğine imza atıyor. Üniversitemizin Selimpaşa Kampüsü’nde hayata geçirilecek olan Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesi projesi için 27 Aralık 2021 tarihinde bir protokol imzalandı. Silivri Belediye Başkanlığı’nda düzenlenen imza töreninde Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ve Rektör Yardımcısı ve Ar-Ge Kaynakları Direktörü Prof. Dr. Hasan Dağ, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile bir araya geldi.

Kadir Has Üniversitesi ile Silivri Belediyesi ortaklığıyla yaklaşık iki yıldır Selimpaşa Kampüsümüzün olduğu alanda Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulması için çalışıyordu. Bu proje için Silivri Belediyesi’yle örnek bir işbirliği modeli geliştirildi ve 27 Aralık 2021 Pazartesi günü bir protokol imzalandı. Protokol imza törenine Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ar-Ge Kaynakları Direktörü Prof. Dr. Hasan Dağ, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu ve basın mensupları katıldı.

Mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait olan ve 49 yıllığına Kadir Has Üniversitesi’ne tahsis edilen 100.179,72 metrekare alanın ilk olarak Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tescil edilmesi ve bölgeye bir Teknopark kurulması amaçlanıyor. Hayata geçecek Teknopark projesi sayesinde “Belediye, Üniversite ve Sanayi Kuruluşları” ekseninde yürütülecek Ar-Ge çalışmalarıyla farklı yatırım alanlarının oluşturulması, yeni istihdam fırsatlarının sunulması, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

“İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜN VE HİZMET GELİŞTİRİLECEK BİR EKOSİSTEM OLUŞTURACAĞIZ”

“Selimpaşa Kampüsümüzün teknopark olarak bölgeye ve ülkemize hizmet sunabilmesi için ilk adımı birlikte atıyoruz,” diyen Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, imza törenindeki konuşmasında şunları söyledi: “Kuracağımız Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesi diğer teknoparklardan farklı olacak: Her şeyden önce burada Ar-Ge’ye dayalı ileri teknoloji ürün ve hizmetlerin geliştirileceği bir ekosistem oluşturacağız. Bu ekosistem içinde özellikle genç akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin bilgi ve becerileri ile yenilikçi şirketler kurmalarına öncülük edeceğiz. Ayrıca bu teknoparkta cinsiyet ve fırsat eşitliğine destek çıkmak da ana hedeflerimizden biri olacak.”

Bu girişimin ayırt edici bir başka özelliğinin de projenin, bölgeyi çok iyi tanıyan ve ihtiyaçlara hakim bir yerel yönetimle ortak yürütülmesi olduğunu belirten Prof. Durukanoğlu Feyiz, bu sayede üniversite ile yerel belediye işbirliğine güzel bir örnek teşkil edeceklerinin altını çizdi.

“İHRACATA ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLANACAK”

Türkiye’de sayısı 90’a yaklaşan teknoloji geliştirme bölgelerinde Ar-Ge çalışmalarını yürüten firma sayısının 6.800’ü, bu firmalarda istihdam edilen personel sayısınınsa 70 bini aştığını belirten Prof. Dr. Hasan Dağ, yapmış olduğu konuşmada çarpıcı rakamlar paylaştı: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın verilerine göre bu bölgelerde faaliyet gösteren firmalar tarafından 1.332 patent tescil ettirildi, 2.937 patentin başvuru süreci devam ediyor. Teknoloji geliştirme bölgelerinde şimdiye kadar 41.520 proje tamamlandı, üzerinde çalışılan proje sayısı ise 11 bin 200’ü aştı. Yalnızca prototip ve lisans satışlarının ihracat rakamları ise 6,2 milyar doları aştı.”

Silivri Belediyesi’nin ortaklığında kurulacak olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin, ülkemizin katma değeri yüksek ürün ve hizmetler gamının genişletmesine katkı vermeyi, ihracatta bu alana katkı sağlamayı ve nitelikli girişimciler ile personel sayılarını artırmayı amaçladığını söyleyen Prof. Dağ, yerli üretim ve gelişmeye hız verileceğini; ilçedeki ve çevresindeki girişimcilerin, özellikle de kadın girişimcilerin özendirileceğini ve destekleneceğini belirtti.

“SİLİVRİ VE ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYORUZ”

“Teknopark ile bölgemizde yeni yatırım ve istihdam alanlarının oluşturulmasını ve böylece ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Proje dahilinde benim çok önemsediğim bir konu da yine Türkiye’de bir ilk olacak tarım teknoparkının burada kurulacak olması. Bu sayede tarım sektörünü geliştirilmesine, yeni stratejiler üretilmesine ve çiftçilerimize, hayvancılarımıza birçok konuda destek verilmesine imkân sağlamış olacağız. Yine tarım teknoparkı sayesinde kadın çiftçilerimize ve genç çiftçilerimize ayrı bir önem vereceğimizi de ifade etmek istiyorum,” diyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Kadir Has Üniversitesinin 100.000 metrekare arazisinin 25.000 metrekarelik bölümünde de Silivri Belediyesi tarafından projelendirilen ve Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın tek kuruş harcamadan sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerini yapabileceği, kamuya açık bir tesis inşa edeceğiz. Gerçekten çok kıymetli ve çok prestijli bir teknopark olacak!”

