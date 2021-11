Planlama neden çok önemli?

Yaşadığımız şehir, çevre, evimiz, iş yerimiz bize ne kadar huzur veriyor acaba?

İnsan yaşamında etkili olan çevre ve konutlarımız esasında bizim huzurlu, sağlıklı ve mutluluğumuzu sağlayan yerlerdir. Nasıl bir dere kenarında su sesi, bir ormanın yeşilliği ve havası, eski mimari evlerimiz bize huzur veriyor ise yaşadığımız mekânlar bize huzur ve mutluluk vermeli.

Bugün yaşadığımız evimizle, mahallemizle, şehrimizle, ülkemizle sorumluluğumuz yokmuş gibi davranıyoruz. Olumsuzlukları başkalarının üzerine yıkarak çözümlenmesini bekleyemeyiz. Geçmişimizden bize gelen tarihimizi, kültürü, değerleri, sanatı, gelenek görenekleri yeterince maalesef koruyamıyor ve sürekliliğini sağlayamıyoruz.

Bizim için çok önemli ve değerli olan bu güzellikleri hoyratça harcıyor, yok olmasına seyirci kalıyor ve ihmalkâr davranıyoruz. Günümüz koşturması karşısında umursamaz tutumumuz bizi daha da uzaklaştırıyor.

Ormanlarımız, nehirlerimiz, göllerimiz, yeşil alanlarımız azalırken, çarpık kentleşmeden kaynaklı şehirlerin kimliksizleşmesi de mutsuz ve sağlıksız yaşam alanlarının oluşmasına neden olabiliyor.

Bu yaşananları bir başkasına mal ederek sorumluluktan kaçmamalıyız. Tekrar kazanılması, korunması ve düzelmesi için de mücadele etmeliyiz. Sağlığımızı ve huzurumuzu bozan bozuk şehirleşmeyi, binaları, çevreyi günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlemeliyiz.

Planlamalarımızı, değerlerimize uygun şekilde yaptığımız takdirde daha düzgün çevre ve yaşam alanlarına kavuşabiliriz. Bu nedenle yapılan imar planlamaları da çok önemlidir.

Masa başında yapılan imar planlamalarıyla doğru bir iş yapamayız. İmar planı yapılırken mutlaka o şehrin yaşam kültürü, doğal zenginlikleri, çevresi, tarihi değerleri, sanatı, ticareti dikkate alınmalıdır. Böyle planlamalar yapıldığı takdirde, kültürü ve öz değerleri ile barışık yaşam alanları sağlanmış olacaktır.

Şehirler kimlikleriyle bir değer ve önem kazanır. Ülkemizin her bir köşesinde ayrı bir kültür, ayrı doğal güzellik, tarih ve yaşam kültürü mevcuttur. Bu değerleri içine alan yaşanabilir, sürdürülebilir kültür değerlerimiz kent planlamasında mutlaka ele alınmalıdır.

Her bölgenin kendine has güzellikleri ve değerleri olduğuna göre planlamalar da teknik verilere uygun olacak şekilde her bölgenin şehirleri de bu veriler ışığında planlanmalıdır. Ortak kültür mirasımız bizden sonrakilere de korunarak ve sürekliliği olacak şekilde devredilmelidir.

Tüm bu çalışmalar yapılırken de mutlaka değişen iklim şartları, azalan kaynaklarımız ve enerji dikkate alınmalıdır. Kimlikli, sağlıklı, huzurlu alanlara ancak, kültürüne, sanatına, tarihi değerlerine, yaşam kültürlerine sahip çıkan planlamalar yapılarak kavuşulur.

Bu değerler bizleri bir arada tutar ve devamlılık sağlar. Bu nedenle hepimize sorumluluktan kaçmak değil, sorumluluk ve görev düşmektedir.