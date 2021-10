Görkem Uludüz: Türk kadını her şeyin en iyisini hak ediyor

Sporda cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için hayata geçirdiği farkındalık projeleri ‘Şöhretler Sahada’ ve ’81 il 81 kadın’ ile büyük ses getiren yapımcı ve iş insanı Görkem Uludüz, bir üniversitenin düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşması ve verdiği mesajlar ile takdir topladı. Açılış konuşmasını yapan Uludüz, katılımcılara ve davetlilere teşekkürlerini ileterek sözlerine başlarken, şöyle konuştu:

‘Zordur bu topraklarda kadın olmak! Şiddet, baskı, dışlanma, taciz, emek hırsızlığı ve daha pek çok bela ile farklı biçimlerde karşılaşabilirsiniz. Toplumsal hayatın neredeyse her alanında kadın-erkek eşitliği ne yazık ki tam anlamıyla sağlanamamakta. Ve ne yazık ki bu tablo ile farklı spor branşlarında da karşılaşıyoruz. Özellikle futbola erkek çocukları bin bir proje ile teşvik edilip, spor yapma amacının da ötesinde büyük rakamlar ve kısa yoldan şöhret olma hayallerinin aracıdır mentalitesi ile zehirlenirken, bu spora gerçekten gönül veren kız çocuklarımız ailesel ve toplumsal baskılara maruz kalıyorlar. Bu yolda bireysel bazda bir çok hikayeyi dinledik, analiz ettik. Başlangıç ve gelişim çoğu kızımızda benzerlik gösterse dahi, hikayelerin sonu ne yazık ki genelde yarım kalan hayaller ile kırılıyor: Aile baskısı, toplumsal baskı, maddi imkansızlıklar ve kadın sporundaki yetersizlikler nedeniyle daha başlayamadan son bulan gencecik hayaller. Kim bilir, belki de bazı şeyler farklı gelişebilseydi ülkemizde bu kızlarımız bugün ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil edeceklerdi. Bunun en güzel örneklerini de henüz yakın bir zaman önce Olimpiyat oyunlarında hep birlikte izledik, neler mümkün! Üstüne üstelik burda dünyanın herhangi bir yerinde toplumda yer almaya çalışan kadınlardan bahsetmiyoruz! Tarihten bu yana türlü türlü fedakârlıklar ile ülkesine sahip çıkmış, yeri geldiğinde yedi düvele göğüs germiş, anne olmanın maneviyatını en güzel şekilde taşımış kahraman Türk kadınından söz ediyoruz! Her şeyin en iyisine layık ve her şeyin üstesinden gelebilecek, ona her şeyin yakışacağı Türk kadını… Nitekim karanlık beyinlerden artık kurtulmamız gerekir! Bizim de bir hayalimiz var; Özellikle kızlarımıza daha iyi bir gelecek, eşit bir toplum ve daha güzel bir Türkiye bırakabilmek için hep birlikte mücadele vermeliyiz…’