Deniz Tutkunları için Deniz Filmleri Festivali

Bu yıl altıncısı düzenlenen D-Marin Deniz Filmleri Festivali (Filmavi), Türkiye’nin en önemli tatil rotalarında yer alan D-Marin Turgutreis’te perdelerini açıyor. D- Marin 6. Deniz Filmleri Festivali, 26-29 Ağustos tarihleri arasında yıldızların altında 4 ayrı film gösterimiyle deniz ve film severleri bir araya getiriyor.

D-Marin’in sponsorluğunda Naviga tarafından düzenlenen 6. Deniz Filmleri Festivali’nde denizi seyre dalanları deniz konulu filmleri seyretmeye davet ediyor. D-Marin Turgutreis’in ev sahipliğinde gerçekleşecek festival kapsamında deniz tutkunları, 26 Ağustos’ta Sink or Swim, 27 Ağustos’ta Men of Honor (Onurlu Bir Adam), 28 Ağustos’ta Midway ve 29 Ağustos’ta Life of Pi (Pi’nin Yaşamı) filmlerini yıldızlar altında izleyebilecek. Ücretsiz gösterimler saat 21.00’de başlayacak. Tekne sahipleriyle birlikte bölge halkına da açık olarak gerçekleştirilecek festival sırasında pandemi önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralları doğrultusunda bir oturma düzeni oluşturuldu.

Festival, ilk gece erkek senkronize yüzme takımının hikayesini anlatan komedi türündeki Sink or Swim filmi ile başlıyor. İkinci gece 1950 ve 60’lı yıllarda ABD donanmasındaki ilk siyah baş dalgıç olmak için mücadele eden Carl Brashear’ın gerçek yaşam hikayesini konu alan Men of Honor filmi sinema severler ile buluşuyor. Bu filmin gösterimi, Brashear anısına özel bir saat üreten Oris markasının Türkiye temsilcisinin destekleriyle gerçekleşiyor. Festival programın üçüncü gününde ise 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya İmparatorluğu arasında yapılan Midway Muharebesi’ni anlatan Midway filmi görülebilir. Festival, Pasifik Okyanusu’nda küçük bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı veren Pi’nin yaşamını konu alan Life of Pi filmi ile sona eriyor.

Deniz Filmleri Festivali Program

Yer: D-Marin Turgutreis

Saat: 21:00

Tarih:

26 Ağustos Perşembe-Sink or Swim

27 Ağustos Cuma-Men of Honor

28 Ağustos Cumartesi-Midway

29 Ağustos Pazar-Life of Pi

