North Beach Şile’de Serdar Ortaç Rüzgarı Esti

Türk Pop Müziğinin Ünlü sesi Serdar Ortaç “North Beach”Şile’de verdiği muhteşem konser ile sevenlerini coşturdu.

Ev sahibi olarak işletmeci Ömer Özbilgin tarafından karşılanan Ünlü Sanatçı Serdar Ortaç Konser öncesi basın mensuplarına açıklamalar yaptı.Ortaç hem dert yandı hemde sevenlerine Albüm müjdesi verdi.

Serdar Ortaç şunları söyledi Pandemi nedeniyle iş güç yapmadık borçlarımız sınırda.MSG üyesi olduğunu ve kurucuları arasında yer aldığını söyleyen Ortaç mesele sadece ben değil ki ekibim var ben durduğum an onlarda duruyor.Onlar her hangi bir yerden ikinci maaş da almıyorlar.Ancak telif hakları konusunda 10 sene önce hükümet yetkililerine telif hakları hakkında düzenleme getirilmesinin önem taşıdığını ben söyledim. Onlarda ya arkadaş düzene girecek o kadar çok şey var ki dur bakalım onada sıra gelir demişlerdi. Halen beklemedeyiz. Malum eğlence sektörü açEn sonabırakıldık. bizlerde beklemeye devam ediyoruz diyerek sitemini dile getirdi. Ayrıca ayrıldığı eşinin evine haciz geldi.hatta neredeyse çay kaşıklarımı bile alacaklar ödediğim nafaka o ayrı.Aman Allah yüzünü bana göstermesin. Birde işin enteresanı avukatını ben tanıştırdım,tanıştırdığım Avukat şimdi benimle uğraşıyor şeklinde konuştu.

BEST OFF SERDAR PROJESİNİN İLKİ YAZ SONU DİĞERİ SONBAHAR SONU!…

Ünlü sanatçı Ortaç Ozan Çolakoğlu tarafından yapılan Best Off Serdar projesinde Gülşen Mesafe’yi okuyor,İrem Derici Buralara Yaz Gülü’nü okuyor kısacası bütün sanatçı arkadaşlarımdan Allah razı olsun hepsi bir Serdar şarkısı okuyacaklar.On bir On bir on iki tane yapılacak .Bir tanesi yaz sonu diğeriyse sonbahar sonu Kasım Aralık gibi tüm sanatçı arkadaşlarım yaklaşık 25 adet Serdar şarkısı okuyacaklar. Tabi o albümler çıkana kadar bizde çalışmaya devam edeceğiz yeni virüs gelene kadar elbette. Bugün yarın dörtte gelir, beş, altıda gelir hepsi gelir diyen Ortaç Gazetecilerin Aşını oldun mu sorusuna elbette oldum diyen Ortaç herkesi aşı olmaya davet ediyorum dedi.

Açıklamaların sahneye çıkan Serdar Ortaç’ın uzun mesafede yürümekte zorlandığı ayrıca sahne performansı sırasında sıklıkla oturduğu ve esen rüzgar nedeniyle boynuna kaşkol taktığı görüldü.

North Beach Şile’de dinleyicileri ve sevenleriyle bir araya gelen Serdar Ortaç Şile’ye gelmeden pek ümidim yoktu pek katılım olmaz eğlenemeyeceğiz dedim ama yanılmışım Şile akşamları çok ayrıymış bunu da öğrendik dedi.Ayrıca Serdar Ortaç’a Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı adına Şile Bezi gömlek ve kaşkol hediye edildi.Serdar Ortaç’da Başkan Ocaklı’ya Şile Bezi benim değerlidir çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan İlhan Ocaklı’ya dedi

North Beach Şile’de Serdar Ortaç konseri yoğun ilgi görürken katılımcılar doyasıya eğlendiler.