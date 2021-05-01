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Elif Sanchez’den CRR’de Müzik Ziyafeti


Türk Halk Müziği, Klasik Müzik ve Caz eğitimini harmanladığı tarzı ile Elif Sanchez, 24 Mayıs Pazartesi günü Cemal Reşit Rey(CRR) Konser Salonu Youtube kanalından yayınlanan konseri ile müzikseverlerle buluştu.

Müzisyen bir aileden gelen ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarını üstün başarı ödülü ile bitiren sanatçı, 2017’de Bill Pierce Ödülü ve Akdeniz Müzik Enstitüsü Ödülü’nü kazanarak Berklee College of Music’den mezun oldu.  Sanchez,  Boston’da kaldığı süre boyunca 2015’te kurduğu “Mediant Collective” grubu ile 14 Grammy ödül sahibi Javier Límon’un dikkatini çekti ve “Refuge of Sound” projesine konuk sanatçı olarak davet edildi.

Sanchez, Boston ve New York’ta Drom NYC, Rockwood Music Hall, The Well Brooklyn, Boston Symphony Hall, Boston Opera House, Berklee Performance Center gibi önemli konser salonları ve caz kulüplerinde performanslar sergiledi.

 Akdeniz Müzik Festivali ve Orta Doğu Müzik Festivali gibi prestijli festivallerde de sahne alan sanatçıya konserde; gitarda Cenk Erdoğan, trompet – klavyede Paul Sanchez, kontrbasda Enver Muhamedi, davulda Nedim Ruacan, piyanoda Güldiyar Tanrıdağlı eşlik etti.

📆 26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
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