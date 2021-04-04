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La Roche Güneş Kremi Nedir?


Güneş kremleri yazın kavurucu sıcaklarda güneş ışınlarından kullanmakta oldukça yaygındır. Fakat güneş kremleri düzenli aralıklar ile sürekli kullanıldıklarında cilt üzerinde oldukça büyük etkilerini gösterirler. Güneş ışınlarında yer alan UV ışıklarının tahrişlerinden kurtulmak amaçlı kullanılan güneş kremleri, aynı zamanda cildin sağlıklı ve parlak görünümler kazanmasında da oldukça etkilidirler. Özellikle tatil yapılırken tercih edilen güneş kremleri, yanıkların veya güneş lekelerinin önlenmesinde de en ideal seçimler arasında yer alır.



Güneş Kremi Seçimlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Güneş kremleri her mevsime uygun olarak ve her yaş grubunun kullanabileceği durumda üretilirler. Bu anlamda içermiş oldukları malzemeler gereği ve uygun oldukları cilt tiplerine göre farklılık gösterebilirler. Güneş kremi seçimlerinde öncelik cilt tipine verilmelidir. La Roche güneş kremi her cilt tipine uygun olarak ve bitki özlü malzemeleri ile ciltler üzerinde herhangi bir yan etki yaratmazlar.

Aynı zamanda güneş kremi seçimlerinde kaliteye de önem verilmelidir. Güneş kremleri doğrudan cilt ile temas halinde olduklarından kaliteli ve hijyen şartlarına uygun olarak üretildiğinden emin olunmalıdır. Aksi takdirde cilt üzerinde ciddi sağlık problemlerinin oluşumu kaçınılmazdır.

La Roche güneş kremi yağı azaltılmış bitkisel ürün içerikli olarak üretilrek, güneş ışınlarının yaratacağı leke ya da yanmalarda son derece etkilidir. Güneş kremlerinin seçimi kadar kullanımında da oldukça dikkat edilmesi gereken birçok husus içerir. Güneş kremleri orantılı ve düzenli olarak dikkatli, hassasiyetli kullanılmalıdır.

Güneş Kremi Nasıl Kullanılır?

Güneş kremleri güneş ışınlarına maruz kalınmadan kısa bir süre öncesinde vücut ile teması sağlanmalıdır. Güneş kremleri solüsyon olarak da tercih edilse doğrudan cilt ile temas halindedir. Güneş kreminin sürüleceği cilt kuru olmalıdır. Aynı zamanda nemli ciltler için krem olarak yağsız tercih edilseler de kuru ciltlerde solüsyon halinde kullanılması en doğrusudur.

Güneş kremleri koruma ve dayanıklı olma özelliğine sahip olsalar da düzenli aralıklar ile sürümünün tekrar edilmesi gereklidir. Güneş kremleri sürülürken tavsiye edilidği miktarda ve vücudun açık olan tüm kısımlarına uygulanmalıdır. Aksi takdirde tavsiye edildiğinde daha az sürülürse güneş kremi olumlu sonuçlar vermez. Ayrıca güneş kremleri bitkisel özlü ve yağsız tercih edilmeli, vücut üzerinde kimyasal ürünler ile çok temas etmemesi sağlanmalıdır. Sizler de https://www.welldermo.com/la-roche-posay-gunes-kremi linkinden bu ürünü temin edebilirsiniz.

📆 13 Nisan 2021 Salı 09:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 32 22 4 6 70 33 +37 70 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 33 20 6 7 59 33 +26 66 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 32 19 5 8 62 31 +31 62 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 33 16 10 7 40 31 +9 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 33 15 7 11 52 36 +16 52
6 Gaziantep 32 13 11 8 47 37 +10 50
7 Hatayspor 32 14 7 11 53 40 +13 49
8 Fatih Karagümrük 33 13 10 10 48 39 +9 49
9 Sivasspor 32 11 14 7 44 38 +6 47
10 Göztepe 33 12 10 11 49 44 +5 46
11 Antalyaspor 33 9 15 9 32 41 -9 42
12 Konyaspor 32 10 10 12 39 40 -1 40
13 MKE Ankaragücü 32 10 6 16 39 51 -12 36
14 Çaykur Rizespor 32 8 12 12 36 49 -13 36
15 Kasımpaşa 33 9 9 15 35 48 -13 36
16 Yeni Malatyaspor 32 7 13 12 39 45 -6 34
17 Başakşehir 32 8 9 15 35 51 -16 33
18 Kayserispor 32 8 9 15 24 41 -17 33 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 32 8 7 17 30 55 -25 31
20 BB Erzurumspor 33 6 10 17 32 56 -24 28
21 Denizlispor 32 6 8 18 29 55 -26 26

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