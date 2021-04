La Roche Güneş Kremi Nedir?

Güneş kremleri yazın kavurucu sıcaklarda güneş ışınlarından kullanmakta oldukça yaygındır. Fakat güneş kremleri düzenli aralıklar ile sürekli kullanıldıklarında cilt üzerinde oldukça büyük etkilerini gösterirler. Güneş ışınlarında yer alan UV ışıklarının tahrişlerinden kurtulmak amaçlı kullanılan güneş kremleri, aynı zamanda cildin sağlıklı ve parlak görünümler kazanmasında da oldukça etkilidirler. Özellikle tatil yapılırken tercih edilen güneş kremleri, yanıkların veya güneş lekelerinin önlenmesinde de en ideal seçimler arasında yer alır.





Güneş Kremi Seçimlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler



Güneş kremleri her mevsime uygun olarak ve her yaş grubunun kullanabileceği durumda üretilirler. Bu anlamda içermiş oldukları malzemeler gereği ve uygun oldukları cilt tiplerine göre farklılık gösterebilirler. Güneş kremi seçimlerinde öncelik cilt tipine verilmelidir. La Roche güneş kremi her cilt tipine uygun olarak ve bitki özlü malzemeleri ile ciltler üzerinde herhangi bir yan etki yaratmazlar.

Aynı zamanda güneş kremi seçimlerinde kaliteye de önem verilmelidir. Güneş kremleri doğrudan cilt ile temas halinde olduklarından kaliteli ve hijyen şartlarına uygun olarak üretildiğinden emin olunmalıdır. Aksi takdirde cilt üzerinde ciddi sağlık problemlerinin oluşumu kaçınılmazdır.



La Roche güneş kremi yağı azaltılmış bitkisel ürün içerikli olarak üretilrek, güneş ışınlarının yaratacağı leke ya da yanmalarda son derece etkilidir. Güneş kremlerinin seçimi kadar kullanımında da oldukça dikkat edilmesi gereken birçok husus içerir. Güneş kremleri orantılı ve düzenli olarak dikkatli, hassasiyetli kullanılmalıdır.



Güneş Kremi Nasıl Kullanılır?



Güneş kremleri güneş ışınlarına maruz kalınmadan kısa bir süre öncesinde vücut ile teması sağlanmalıdır. Güneş kremleri solüsyon olarak da tercih edilse doğrudan cilt ile temas halindedir. Güneş kreminin sürüleceği cilt kuru olmalıdır. Aynı zamanda nemli ciltler için krem olarak yağsız tercih edilseler de kuru ciltlerde solüsyon halinde kullanılması en doğrusudur.



Güneş kremleri koruma ve dayanıklı olma özelliğine sahip olsalar da düzenli aralıklar ile sürümünün tekrar edilmesi gereklidir. Güneş kremleri sürülürken tavsiye edilidği miktarda ve vücudun açık olan tüm kısımlarına uygulanmalıdır. Aksi takdirde tavsiye edildiğinde daha az sürülürse güneş kremi olumlu sonuçlar vermez. Ayrıca güneş kremleri bitkisel özlü ve yağsız tercih edilmeli, vücut üzerinde kimyasal ürünler ile çok temas etmemesi sağlanmalıdır.