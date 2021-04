Köpek Alacaksanız Mutlaka Bu Detaylara Dikkat Edin

Günümüz çağında çevre ve insanlık öyle bir hal aldı ki çoğu insan kendine sığınacak bir dost arıyor. Koşulsuz sevgileriyle bu dünyada biz insanlara adeta örnek niteliğinde olan evcil hayvanlardan köpek, bu dostların en başında geliyor. Sadık olmaları, evcimen olmaları, sevgi göstermeleri vs. tercih edilmelerindeki önemli özelliklerin başında gelir. Peki bir köpek sahiplenmeden önce hangi detaylara dikkat edilmelidir? İşte yetişkin köpek eğitimi vermeden önce bilmeniz gerekenler vardır.

Zaman Ayırmak Önemli

Köpekler ilgiye ve sevgiye her daim aç canlılardır. Köpek sahiplenmeyi hayvanları eve kapayıp, karnını doyurmaktan ibaret saymak çok büyük bir hata olacaktır. Onlarla her gün ilgilenmek ve onları dışarı çıkarmak özetle sosyalleştirmek çok önemlidir.

Bu sevimli dostlarla güven bağınız gösterdiğiniz iletişim ve verdiğiniz vaktin kalitesi kadardır. Güven bağı oluşmayan köpek, eğitim alamaz, hırçın ve saldırgan olur. Ayrıca ilgisiz kalan köpekler depresyona girebilir. Bu nedenleyavru köpek eğitimi vermek adına köpek sahiplenecek insanların bunları göz önünde bulundurması gereklidir.

Sabırlı ve İstikrarlı Olmak

Biz insanlar nasıl çeşit çeşitsek köpekler de pek çok cinse ve ırka sahip. Her bir cins ayrı yapıdadır. Kimi çok uysalken kimi çok inatçı olabilir. Yalnızca cinslerine göre değil yaşlarına göre bile huyları değişir. Yetişkin köpek eğitimi ile yavru köpeğin eğitimi değişir. İşte bu durumda bizlere sabır ve istikrar gereklidir. Zamanla alışacaktır. House Of İstanbul her cins köpeğin iletişim frekansından anlayan sabırlı uzman eğitmenlerle bu hizmeti hayvan severler sahipler adına sağlamaktadır.

Bütçe Planlaması Yapın

Köpek sahiplenmek pek çok harcamayı beraberinde getirecektir. Nasıl ki dünyaya bir çocuk gelir ve artık onunda giderleri oluyorsa köpekler içinde bu geçerlidir. Veteriner hizmeti, aşıları, mamaları, kulübesi, tasması, oyuncakları derken maliyet hesaplamayı asla sonraya bırakmamak gerekir. Köpek alma kısmına gelecek olursak, burada tamamen sahiplenmeniz önerilir. Onlarca bize muhtaç köpek varken sırf tüyleri veya cinsi için fahiş fiyatlara köpek satın almayın. Bir yavru köpek sahiplenerek ona yavru köpek eğitimi vermenin tadı çok başka olacaktır.

Yaşam Alanı Oluşturun

Köpek eve geldiğinde yabancılık çekecektir. Onun kendini zamanla eve ve size ait hissetmesi için muhakkak ona ait yaşam alanları olmalıdır. Kulübesinde uyumaya alışmalıdır. Özellikle ödül sistemiyle tuvalet alanını muhakkak en baştan vermek gerekir. Yaşam alanı sayesinde siz evde yokken nerelere girmemesi gerektiğini de anlar. Böyle olunca birbirinizle daha iyi anlaşır ve ev arkadaşı olmanın tadını çıkarırsınız. Özelliklekoruma köpek eğitimi vereceğiniz köpeklerde yaşam alanı kavramı önem arz eder. Sahibinin bu kriterleri sağlamada özverili ve titiz davranması gereklidir.

Tüy Sorunu

Yumuşacık tüylere sevip bu sevimli dostların bir sorunu var ki tüy dökmeleri. Evet bu konuya hazırlıklı olmakta fayda var çünkü mevsimsel dönemlerinde tüylerini dökmeleri artıyor. Kişisel bakımlarını yapmak hem onları rahatlatır hem de tüy dökümü seviyesini minimuma indirir. Bu sayede sizde köpeğinizde mutlu olursunuz. Bu sorunun kesin bir çözünü olmasa da azaltılabilir. Tüylerine özel şampuanlarla yıkayıp, özel tüy toplayıcı taraklarla tarayıp köpeğinizin bakımını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda derisi hava alan bu köpekler de hijyen çok önemlidir. Koruma köpek eğitimi sırasında firma tüylü dostların bakımlarını da en iyi şartlarla karşılar.

Güvenle Tercih Edilebilir

Köpek bakmak sanıldığı kadar kolay değildir. Ciddi bir özveri ister. Onlara sevgi ve ilgi verebilecekseniz sahiplenin. Basit gibi gelse de günlük hayat temposunda bu dostlarınızı ihmal edebilirsiniz. O yüzden eğitim sürecince House Of İstanbul’un uzman kadrosundan yararlanabilirsiniz. Üstelik köpek otelleri de mevcut. İleri itaat eğitiminden birçok eğitimi özveriyle vermekteler.